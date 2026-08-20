Variedades

Já provou pastel de angu? Aprenda a fazer essa receita tradicional mineira em casa

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 20/08/26 14h06
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O pastel de angu é um clássico da culinária mineira (Imagem: Alexander Canas Arango | Shutterstock)

O pastel de angu é um clássico da culinária mineira, especialmente associado à cidade de Itabirito, onde a receita ganhou destaque e se tornou parte da tradição gastronômica local. Preparado com uma massa à base de fubá e recheado com carne moída, o quitute combina simplicidade, sabor e características marcantes da cozinha regional. 

A seguir, confira como preparar a receita tradicional de pastel de angu!

Pastel de angu de carne servido em tigela de madeira com tigela com molho de pimenta em cima de bancada branca
Pastel de angu com carne moída (Imagem: Alexander Canas Arango | Shutterstock)

Pastel de angu com carne moída

Ingredientes

Massa

  • 500 g de fubá
  • 1 l de água
  • 2 colheres de sopa de polvilho azedo
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 colher de chá de sal
  • 2 colheres de sopa de óleo

Recheio

  • 250 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • 1 colher de sopa de cominho
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. Junte a carne moída e cozinhe, mexendo para desfazer os pedaços, até que fique bem cozida e soltinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino, salsa e cominho. Misture bem e desligue o fogo. Reserve até esfriar.

Massa

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, acrescente o sal, o bicarbonato e o óleo. Adicione o fubá aos poucos, mexendo continuamente para evitar a formação de grumos. Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 25 minutos, mexendo até obter uma massa firme. Desligue o fogo, transfira a massa para uma superfície limpa e, ainda quente, acrescente o polvilho azedo. Misture e sove cuidadosamente até formar uma massa homogênea e maleável.

Divida a massa em porções e abra cada uma com as mãos, formando discos. Coloque uma porção da carne no centro, dobre a massa ao meio e pressione as bordas para fechar bem. Em outra frigideira funda, aqueça o óleo em fogo médio-alto e frite os pastéis até ficarem dourados. Retire e deixe escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.

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