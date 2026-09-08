Já provou morango cravejado? Veja como fazer em casa essa receita que virou febre

O morango cravejado se tornou a nova grande tendência das redes sociais. Feito com morangos frescos, brigadeiro de leite em pó e uma casquinha crocante de caramelo, o doce conquista pela combinação perfeita de sabores e texturas. Inspirado no clássico morango do amor, o doce aposta em um preparo mais prático e em uma casquinha delicada, que se quebra facilmente a cada mordida. Além de explorar o contraste entre a fruta, a cremosidade do brigadeiro e a crocância do caramelo, a receita é uma opção para servir em celebrações ou incluir no cardápio de vendas.

A seguir, confira o passo a passo para prepará-lo:

Morango cravejado

Ingredientes

Brigadeiro de leite em pó

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

4 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de manteiga

8 morangos

Caramelo e montagem

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de vinagre de maçã

400 g de chocolate branco

Corante alimentício vermelho a gosto

Modo de preparo

Brigadeiro de leite em pó

Em água corrente, lave os morangos e seque bem com papel-toalha. Retire as folhas com as mãos e reserve os morangos e as folhas. Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a manteiga. Leve ao fogo baixo e mexa sem parar até desgrudar do fundo da panela e obter o ponto para enrolar. Transfira para um recipiente e aguarde esfriar. Cubra com plástico-filme e reserve.

Caramelo

Em outra panela, coloque o açúcar, a água, o vinagre de maçã e o corante alimentício e misture até dissolver os grãos de açúcar. Leve ao fogo médio e cozinhe até começar a ferver e engrossar, sem mexer para não açucarar o caramelo. Desligue o fogo, transfira para um tapete de silicione e espalhe com uma espátula formando uma camada fina. Deixe descansar até resfriar e endurecer completamente.

Montagem

Espete os morangos em palitos de churrasco e reserve. Unte as mãos com manteiga, pegue pequenas porções do brigadeiro de leite em pó e cubra as frutas completamente. Reserve. Dobre ao meio o tapete de silicone com o caramelo e pressione com as mãos para quebrá-lo em pedaços bem pequenos.

Em um recipiente, coloque o chocolate branco e leve ao micro-ondas, de 30 em 30 segundos, até derreter. Adicione os pedaços de caramelo e misture. Banhe os morangos na cobertura e disponha-os sobre o papel-manteiga até secarem. Retire os palitos e cubra o espaço deixado por eles com as folhas dos morangos. Sirva em seguida.