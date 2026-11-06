Variedades

Já está no clima de Natal? Veja 5 filmes emocionantes para incluir na sua lista

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 06/11/26 06h07
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Reunir a família para assistir a filmes de Natal é um dos programas mais queridos do fim de ano (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O fim de ano é a época perfeita para reunir a família, preparar a pipoca e se emocionar com boas histórias. Entre reencontros, recomeços e muita magia, os filmes de Natal têm o dom de aquecer o coração e deixar qualquer noite mais especial.

Pensando em quem já entrou no clima da data, reunimos cinco produções emocionantes e disponíveis em diferentes plataformas de streaming para você incluir na sua lista. Entre animações e comédias dramáticas, confira a seguir sugestões de filmes natalinos!

Papai Noel de roupa vermelha e casaco de pele segura as rédeas de um trenó vermelho que voa à noite sobre uma cidade iluminada, cheia de arranha-céus. No trenó estão duas crianças sorrindo e pequenos duendes, e vários presentes coloridos voam atrás dele. O céu é azul-escuro e estrelado.
Em “Crônicas de Natal”, dois irmãos ajudam o Bom Velhinho a salvar a noite mais mágica do ano (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Cena de animação em uma vila nevada com casas de madeira. No centro, um homem enorme de barba branca longa e capa marrom carrega um grande saco nas costas. Ao lado dele estão uma jovem de cabelos ruivos, uma criança de roupa vermelha e azul e um carteiro magro de uniforme azul segurando uma carta. Ao redor, moradores e crianças nas janelas e escadas acenam com cartas nas mãos.
Indicada ao Oscar, “Klaus” emociona com sua mensagem sobre bondade e generosidade (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Cena de filme natalino em uma rua de estilo vitoriano coberta de neve. No centro, uma menina de casaco roxo segura uma luz mágica brilhante nas mãos, com expressão de encanto. Ao lado dela aparecem um homem de casaco xadrez colorido, um homem de cartola verde e uma senhora de vestido vermelho segurando um livro dourado. Acima deles flutua um pequeno robô dourado, e ao fundo há uma árvore de Natal e pessoas dançando.
O musical “Uma Invenção de Natal” acompanha um inventor que reencontra a esperança com a neta (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Imagem de divulgação do filme “Uma História de Natal Natalina”. Um homem de óculos de armação marrom sorri, vestindo um casaco de tweed marrom com gola de pelo e uma bolsa de couro no ombro. Ao lado dele aparece uma casa amarela de dois andares com janelas verdes e varanda, coberta por um pouco de neve. O fundo é creme, com uma moldura de linhas verde e vermelha.
Sequência do clássico de 1983, “Uma História de Natal Natalina” mistura comédia e emoção (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Entertainment Inc.)
Homem e mulher sorridentes sentados em uma caixa de madeira ao lado de uma árvore de Natal decorada
Em “Um Amor de Natal”, uma escritora reencontra uma antiga paixão do colégio durante o Natal (Imagem: Reprodução digital | Lifetime Television)

1. Crônicas de Natal (2018)

Os irmãos Kate e Teddy Pierce, que vivem a primeira ceia de Natal após a morte do pai, decidem flagrar a chegada do Papai Noel. O plano, no entanto, sai do controle: eles acabam provocando um acidente com o trenó e colocam em risco a entrega dos presentes. Para salvar a noite mais mágica do ano, a dupla precisa ajudar o Bom Velhinho em uma aventura cheia de imprevistos.

Dirigido por Clay Kaytis, o longa equilibra aventura, humor e momentos tocantes sobre família e esperança. Kurt Russell dá vida a um carismático Papai Noel, ao lado de Judah Lewis e Darby Camp.

Onde assistir: Netflix.

2. Klaus (2019)

A animação acompanha Jesper, um aluno malsucedido da Academia Postal que é enviado a uma ilha remota e gelada acima do Círculo Ártico. No local, onde os moradores vivem em constante conflito e ninguém se interessa por cartas, ele conhece a professora Alva e o misterioso carpinteiro Klaus, que vive cercado por brinquedos feitos à mão. Aos poucos, uma amizade inesperada transforma a vida de todos e dá origem a uma linda história sobre bondade e generosidade.

Dirigida por Sergio Pablos, a animação foi indicada ao Oscar e emociona pelo visual encantador e pela mensagem sobre o poder dos pequenos gestos.

Onde assistir: Netflix.

3. Uma Invenção de Natal (2020)

O musical acompanha Jeronicus Jangle, um brilhante inventor de brinquedos que perde a paixão pela vida após ser traído por um aprendiz, que rouba sua criação mais preciosa. Anos depois, retraído e descrente, ele reencontra a esperança com a chegada da neta Journey, uma menina curiosa e cheia de talento, disposta a construir uma invenção mágica capaz de salvar o Natal e reacender os laços da família.

Dirigido por David E. Talbert, o longa encanta pela fantasia, pelos números musicais e pela emocionante história de reconciliação entre gerações. O elenco reúne Forest Whitaker, Madalen Mills, Keegan-Michael Key e Anika Noni Rose. 

Onde assistir: Netflix.

4. Uma História de Natal Natalina (2022)

Sequência do clássico de 1983, a comédia dramática acompanha Ralphie, agora adulto, que retorna à casa da infância ao lado da esposa e dos filhos. Após a morte do pai, ele se reencontra com a mãe e os velhos amigos e decide honrar a memória dele recriando o Natal mais feliz possível para a família.

Dirigido por Clay Kaytis, o longa equilibra humor e emoção ao revisitar tradições natalinas e laços familiares. No elenco, Peter Billingsley retorna ao papel de Ralphie, que interpretou no filme original, ao lado de Erinn Hayes, River Drosche e Julie Hagerty. 

Onde assistir: HBO Max e Apple TV.

5. Um Amor de Natal (2024)

Neste filme, a autora Andrea se refugia na casa de campo da família para se dedicar à escrita e terminar o seu mais novo livro. Inesperadamente, ela reencontra Seth, uma antiga paixão dos tempos de colégio, que agora é carpinteiro e está à frente da reconstrução da cidade, quase destruída por um incêndio. Entre um capítulo e outro, a proximidade entre os dois desperta faíscas em meio ao espírito natalino.

Dirigido por Jake Helgren, o romance aposta no clima aconchegante das comédias românticas de fim de ano, com direito a reencontros e segundas chances. No elenco, Sasha Pieterse vive Andrea, ao lado de Mitchell Slaggert e Kaley McCormack.

Onde assistir: HBO Max.

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