IPTU e IPVA vêm aí: veja como se preparar para os reajustes

Com a chegada do novo ano, é comum surgirem reajustes em diversas despesas, especialmente em tributos como o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Esses valores costumam sofrer alterações anuais, influenciados por fatores como atualização da base de cálculo, inflação e políticas locais. Por isso, preparar-se ajuda a manter a saúde financeira em dia e evita surpresas desagradáveis no orçamento.

“A revisão do orçamento, a criação de uma reserva financeira específica e a busca por informações sobre descontos e opções de parcelamento são práticas essenciais para manter a saúde financeira nesse período do ano. Além disso, cortar gastos supérfluos e buscar economias em outras áreas pode ajudar a compensar os aumentos”, explica Isabel Ermisa Alarcon Pizzorno, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera.

Um planejamento financeiro de longo prazo, aliado à educação econômica, permite uma gestão mais eficaz dos recursos. Um profissional de finanças também pode fornecer orientação personalizada, garantindo que os reajustes sejam enfrentados de maneira organizada e tranquila.

“A conscientização e a organização são fundamentais para enfrentar os reajustes de forma tranquila e eficaz. Você pode se preparar também utilizando o décimo terceiro salário, mas de maneira que envolva um planejamento de longo prazo”, acrescenta a docente.

A seguir, ela compartilha dicas práticas de como se organizar financeiramente e não sentir os impactos dos reajustes. Confira!

1. Revisão do orçamento

Revise seu orçamento mensal e anual para incluir os reajustes esperados. Considere todas as despesas fixas e variáveis, e ajuste seu planejamento para acomodar os aumentos nos impostos.

2. Reserva financeira

Crie uma reserva financeira específica para cobrir os reajustes do IPVA, do IPTU e de outros impostos. Ter uma reserva pode ajudar a evitar o impacto negativo dessas despesas no seu orçamento mensal.

3. Consulte as tabelas de reajuste

Verifique as tabelas de reajuste do IPVA e do IPTU divulgadas pelos órgãos responsáveis. Saber o valor exato dos impostos pode ajudar a planejar melhor suas finanças.

4. Informações sobre descontos

Alguns estados e municípios oferecem descontos para pagamentos antecipados ou à vista. Informe-se sobre essas opções para aproveitar possíveis economias.

5. Parcelamento

Caso o pagamento à vista não seja viável, verifique as opções de parcelamento oferecidas pelos órgãos responsáveis. Planeje o pagamento das parcelas dentro do seu orçamento.

Reduzir despesas não essenciais pode liberar recursos para cobrir os reajustes dos impostos (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

6. Corte de gastos supérfluos

Analise suas despesas e identifique áreas em que você pode cortar gastos supérfluos. Reduzir despesas não essenciais pode liberar recursos para cobrir os reajustes dos impostos.

7. Economia em outras áreas

Busque formas de economizar em outras áreas, como energia elétrica, água e alimentação. Pequenas economias podem somar e ajudar a compensar os reajustes.

8. Revisão de investimentos

Considere revisar seus investimentos e buscar alternativas que ofereçam melhor rendimento. Um planejamento financeiro de longo prazo pode ajudar a criar uma reserva maior para cobrir reajustes futuros.

9. Educação financeira

Invista em educação financeira para melhorar sua capacidade de planejamento e gestão de recursos. Conhecimento sobre finanças pessoais pode ajudar a tomar decisões mais informadas e eficazes.

10. Profissional de finanças

Se necessário, consulte um profissional de finanças para obter orientação sobre como se preparar para os reajustes. Um consultor financeiro pode ajudar a criar um plano personalizado para suas necessidades.

Por Letícia Zuim Gonzalez