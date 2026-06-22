Inverno: 5 chás para aquecer o corpo e ajudar a aliviar os sintomas da gripe

A chegada do inverno costuma trazer uma mudança no clima e no cenário da saúde, com o aumento dos casos de gripes e resfriados em várias regiões do país. Além das orientações básicas de cuidado, como manter uma boa hidratação, ter uma alimentação equilibrada e respeitar os períodos de descanso, alguns chás podem contribuir para o alívio de sintomas comuns, como nariz entupido, tosse e dor de garganta.

Segundo a nutricionista Mayara Drigo, das Clínicas Sainte Marie, clínicas de reabilitação e transição do grupo BSL Saúde, os chás não combatem diretamente os vírus responsáveis pelas infecções respiratórias, mas ajudam a reduzir o desconforto e podem complementar o tratamento convencional.

A seguir, confira 5 opções recomendadas pela nutricionista para esta época do ano!

1. Chá de gengibre

Quando o assunto é gripe, o gengibre é um dos aliados mais tradicionais. “Rico em compostos com ação anti-inflamatória e antioxidante, ele pode ajudar a aliviar a irritação na garganta e proporcionar uma sensação de conforto nas vias respiratórias. Além disso, seu consumo quente contribui para a hidratação e o bem-estar durante os dias frios”, afirma Mayara Drigo.

2. Chá de guaco

Entre as plantas com uso tradicional voltado ao sistema respiratório, o guaco é um dos mais conhecidos. “Tradicionalmente utilizado para problemas respiratórios, o guaco aparece com frequência em estudos relacionados ao alívio dos sintomas gripais. A planta é conhecida principalmente por sua ação expectorante, ajudando a diminuir o desconforto causado pela tosse e pelo acúmulo de secreções”, diz.

3. Chá de hortelã

Em casos de gripes e resfriados, a hortelã é uma das ervas mais comuns no preparo de infusões caseiras. “O aroma característico da hortelã é um dos motivos que tornam esse chá tão popular durante gripes e resfriados. A bebida pode ajudar a aliviar a sensação de nariz entupido e proporcionar uma respiração mais confortável. Algumas pesquisas também apontam benefícios relacionados ao alívio da dor de garganta”, destaca a nutricionista.

O eucalipto é associado ao cuidado respiratório e pode ajudar no alívio de congestão nasal, tosse e irritação das vias aéreas (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Chá de eucalipto

O eucalipto é uma das plantas mais associadas aos cuidados respiratórios. “É uma das opções mais indicadas para quem sofre com congestão nasal, tosse e irritação das vias aéreas. Seu consumo pode ajudar a reduzir o desconforto respiratório e promover sensação de alívio temporário dos sintomas”, afirma.

5. Chá de camomila

O chá de camomila é uma das infusões mais conhecidas quando o objetivo é promover relaxamento e bem-estar. “Conhecida por suas propriedades calmantes, a camomila também apresenta compostos com ação anti-inflamatória. Durante uma gripe, pode contribuir para o relaxamento, melhorar o conforto geral e auxiliar no descanso, fator importante para a recuperação do organismo”, diz a nutricionista.

Chás favorecem o sistema imunológico

De acordo com Mayara Drigo, não existe um chá capaz de aumentar a imunidade de forma isolada ou impedir o desenvolvimento da gripe. “No entanto, algumas bebidas, como chá verde, gengibre e preparações com frutas cítricas, possuem compostos antioxidantes que podem contribuir para o bom funcionamento do sistema imunológico”, explica.

A especialista reforça que a proteção do organismo depende principalmente de hábitos saudáveis, como alimentação rica em frutas e vegetais, prática regular de atividade física, sono de qualidade e controle do estresse.

Cuidados para obter os benefícios dos chás

Embora sejam aliados importantes no alívio dos sintomas gripais, os chás não produzem efeitos imediatos. Um dos erros mais comuns é acreditar que uma única xícara será suficiente para acabar com a tosse, a congestão nasal ou a dor de garganta. Segundo a nutricionista, o ideal é que o consumo seja feito de forma regular, ao longo de sete a 15 dias, sempre como complemento ao tratamento orientado por um profissional de saúde.

Outro fator que influencia diretamente os resultados é o modo de preparo. Para preservar os compostos bioativos presentes nas plantas medicinais, a recomendação é utilizar água quente, mas sem fervura excessiva, sobre as folhas. “O mais indicado é aquecer a água até levantar fervura, desligar o fogo e só então adicionar a erva. Em seguida, o recipiente deve permanecer tampado por cerca de 5 a 10 minutos”, esclarece Mayara Drigo.

Esse processo, conhecido como infusão, ajuda a preservar substâncias aromáticas e compostos responsáveis pelos possíveis benefícios terapêuticos da bebida. Já ingredientes mais duros, como raízes, cascas e sementes, podem exigir a técnica chamada decocção. Nesse caso, os ingredientes são fervidos com a água por alguns minutos para facilitar a extração dos compostos ativos.

Atenção às contraindicações

Apesar de naturais, os chás não são isentos de riscos. Algumas plantas podem interagir com medicamentos ou apresentar contraindicações para gestantes e pessoas com determinadas doenças. “O fato de ser natural não significa que pode ser consumido sem orientação. Existem doses adequadas e situações em que determinadas plantas devem ser evitadas”, alerta Mayara Drigo.

Por isso, antes de incluir qualquer chá de forma frequente na rotina, a especialista reforça que o consumo deve ser feito com equilíbrio e orientação profissional, especialmente em casos de gravidez, doenças crônicas ou uso contínuo de medicamentos.

Por Andressa Marques