Introdução alimentar: erros comuns que podem impactar a relação da criança com a comida

A introdução alimentar é uma etapa fundamental do desenvolvimento infantil, mas uma das que mais geram dúvidas entre pais e cuidadores. Nesse período, a criança começa a ter contato com novos alimentos, sabores e texturas, em um processo que vai além da nutrição. Segundo o Ministério da Saúde, os primeiros anos de vida são decisivos para a formação de hábitos alimentares que podem acompanhar toda a vida e para a construção da relação da criança com a comida.

Na prática, erros aparentemente simples, como oferecer açúcar antes dos 2 anos, substituir comida de verdade por ultraprocessados, insistir para a criança “raspar o prato” ou introduzir alimentos antes do tempo adequado, podem interferir não apenas no crescimento, mas também no comportamento alimentar da criança.

Principais erros na introdução alimentar

De acordo com o pediatra Dr. Fausto Carvalho, um dos principais equívocos dos pais é transformar a introdução alimentar em uma fase de pressão e comparação. “A criança está aprendendo a comer. Ela precisa conhecer sabores, texturas, cheiros e desenvolver autonomia. Quando os pais forçam, distraem com telas ou oferecem apenas o que ela aceita de imediato, podem dificultar esse processo e criar uma relação negativa com a comida”, explica.

Entre os erros mais comuns, estão a oferta precoce de açúcar, sucos, biscoitos, papinhas industrializadas, alimentos muito batidos ou peneirados, além do uso de telas durante as refeições. Outro ponto frequente é a expectativa de que o bebê coma grandes quantidades logo no início, quando, na verdade, a introdução alimentar deve ser um processo gradual.

De acordo com as diretrizes oficiais, o ideal é oferecer apenas leite materno até os 6 meses e iniciar a introdução alimentar com alimentos naturais a partir dessa fase (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O que é recomendado?

O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, do Ministério da Saúde, recomenda que, até os 6 meses, o bebê receba exclusivamente leite materno, quando possível, e que a alimentação complementar seja iniciada a partir dessa idade, priorizando alimentos in natura ou minimamente processados. O documento também orienta a evitar ultraprocessados e açúcar nos primeiros anos de vida.

Sinais de atenção no desenvolvimento alimentar

Para o pediatra Dr. Fausto Carvalho, a família precisa entender que recusa alimentar, sujeira, pouca quantidade e curiosidade fazem parte do processo. “O objetivo não é apenas nutrir naquele momento, mas formar uma criança que tenha uma relação saudável com a alimentação ao longo da vida”, destaca.

O especialista reforça ainda que cada criança tem seu ritmo, mas alguns sinais exigem atenção, como dificuldade persistente para aceitar texturas, engasgos frequentes, perda de peso, seletividade alimentar intensa ou atraso no desenvolvimento. Nesses casos, a orientação pediátrica é essencial.

Por Vanessa Mastro