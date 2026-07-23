Intestino e bexiga: entenda como a prisão de ventre pode causar urgência para urinar

Quem sofre com prisão de ventre costuma associar o problema apenas ao intestino. No entanto, quando a saúde intestinal não funciona bem, também pode prejudicar a bexiga. Os dois órgãos ocupam a mesma região da pelve, compartilham músculos de sustentação e possuem conexões neurológicas semelhantes. Por isso, quando um deles apresenta alterações, o outro frequentemente acaba sendo afetado.

Segundo o urologista Dr. Nelson Batezini, referência em disfunções miccionais e urodinâmica, essa associação é bastante comum no consultório e, muitas vezes, passa despercebida pelos próprios pacientes.

“É muito frequente recebermos pessoas que procuram atendimento por causa da urgência para urinar ou aumento da frequência urinária e, durante a investigação, descobrimos que elas convivem há anos com prisão de ventre. Tratar apenas a bexiga, sem olhar para o intestino, muitas vezes não resolve completamente o problema”, explica.

Como o intestino interfere na bexiga?

Quando o intestino permanece cheio por longos períodos devido ao acúmulo de fezes, ele pode exercer pressão sobre a bexiga, reduzindo sua capacidade de armazenamento e provocando sintomas urinários. Além da compressão física, existe outro fator importante: a musculatura do assoalho pélvico.

Esses músculos sustentam tanto a bexiga quanto o intestino e precisam trabalhar de forma coordenada para permitir uma evacuação e uma micção normais. Quando há constipação crônica, é comum que essa musculatura fique constantemente tensionada, prejudicando o funcionamento dos dois sistemas.

“A mesma musculatura que participa do controle urinário também atua durante a evacuação. Se existe dificuldade persistente para evacuar, esse conjunto muscular pode entrar em desequilíbrio e favorecer sintomas urinários, como urgência, aumento da frequência para urinar e, em alguns casos, perdas involuntárias de urina”, afirma o Dr. Nelson Batezini.

Sintomas que podem indicar essa relação

Na prática, quando a prisão de ventre interfere no funcionamento da bexiga, podem surgir sintomas intestinais e urinários que merecem atenção. Entre os principais sinais, estão:

Prisão de ventre frequente;

Sensação constante de estufamento abdominal;

Dificuldade ou esforço excessivo para evacuar;

Vontade de urinar várias vezes ao dia;

Urgência urinária ;

; Sensação de que a bexiga nunca esvazia completamente;

Escapes de urina, principalmente quando a bexiga está muito cheia.

Embora esses sintomas possam ocorrer isoladamente, a presença de alterações intestinais e urinárias ao mesmo tempo merece investigação.

Alterações no assoalho pélvico ao longo da vida aumentam a chance de problemas intestinais e urinários (Imagem: voronaman | Shutterstock)

Mulheres são as mais afetadas

A associação entre intestino preso e sintomas urinários é especialmente frequente nas mulheres. Gestação, parto, alterações hormonais da menopausa e o próprio envelhecimento podem enfraquecer ou modificar o funcionamento do assoalho pélvico, aumentando a chance de que problemas intestinais repercutam também sobre a bexiga.

“Muitas mulheres procuram atendimento acreditando que têm apenas um problema urinário. No entanto, quando avaliamos toda a região pélvica, percebemos que o intestino também está comprometido. O tratamento precisa ser integrado para oferecer resultados mais duradouros”, destaca o especialista.

Nem sempre o tratamento começa pela bexiga

De acordo com o Dr. Nelson Batezini, em muitos casos, a melhora dos hábitos intestinais já reduz significativamente os sintomas urinários. Isso inclui aumentar a ingestão de água, consumir mais fibras, praticar atividade física regularmente, respeitar o reflexo natural de evacuação e evitar longos períodos sem ir ao banheiro. Quando necessário, o tratamento pode envolver fisioterapia do assoalho pélvico, acompanhamento nutricional, medicamentos e exames específicos para avaliar o funcionamento da bexiga.

Quando procurar um especialista?

A avaliação médica é indicada quando a prisão de ventre é persistente ou quando surgem sintomas urinários que interferem na rotina, como vontade frequente de urinar, urgência ou episódios de incontinência.

“O organismo funciona de forma integrada. Intestino e bexiga conversam o tempo todo. Por isso, investigar apenas um dos órgãos pode atrasar o diagnóstico e limitar os resultados do tratamento. Quanto mais cedo essa relação é identificada, maiores são as chances de controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida”, conclui o Dr. Nelson Batezini.

Por Daiane Bombarda