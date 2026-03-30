Instabilidade global pressiona comércio internacional e desafia importadores

A dinâmica do comércio internacional tem passado por um período de maior instabilidade, com impactos diretos sobre custos, prazos e previsibilidade das operações. Oscilações econômicas, mudanças regulatórias e movimentações em regiões estratégicas têm pressionado rotas logísticas e encarecido o transporte global. Para empresas que dependem de importação, o efeito já aparece na forma de fretes mais caros, prazos menos previsíveis e maior necessidade de planejamento.

Dados da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA) mostram que o Estreito de Ormuz responde por cerca de 20% de todo o petróleo transportado globalmente. Por ser uma das principais rotas energéticas do mundo, qualquer instabilidade na região tende a impactar o custo da energia e, consequentemente, toda a cadeia logística internacional.

Importância do acompanhamento do cenário global

Na prática, isso significa que o custo de movimentar mercadorias entre países pode variar rapidamente, afetando diretamente o preço final dos produtos. Além do combustível, fatores como disponibilidade de rotas, seguros internacionais e capacidade operacional de portos e transportadoras passam a influenciar de forma mais intensa o comércio global.

Para Márcio Buteri, proprietário da GX5 Import, empresa especializada em comércio exterior e logística, esse cenário exige uma mudança de postura das empresas que operam com importação. “O comércio internacional está mais sensível a variações externas. O custo logístico deixou de ser previsível como antes, e isso exige que as empresas acompanhem o cenário global de forma muito mais próxima”, afirma.

Alguns elementos podem alterar o custo final da importação (Imagem: Lithiumphoto | Shutterstock)

Fatores que impactam o custo final da importação

Segundo Márcio Buteri, um dos erros mais comuns é analisar apenas o preço do produto no exterior, sem considerar a complexidade da operação como um todo. “Muitas empresas focam o valor da mercadoria, mas ignoram fatores como frete, seguro e possíveis mudanças de rota. Esses elementos podem alterar completamente o custo final da importação”, explica.

Planejamento estratégico e gestão de operações internacionais

Diante de todos esses aspectos, empresas que operam com cadeias globais de suprimento precisam investir cada vez mais em planejamento estratégico e gestão de suas operações internacionais. Em um ambiente marcado por volatilidade logística e pressão sobre custos, a capacidade de estruturar importações com previsibilidade e controle deixou de ser apenas uma vantagem e passou a ser uma necessidade para quem depende do mercado global.

Por Eluan Carlos H. Bürger