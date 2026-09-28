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Inglês no Enem: veja o que faz diferença na preparação e no momento da prova

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 28/09/26 17h51
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O desempenho na prova de inglês pode ser decisivo na composição da nota final de Linguagens e na disputa por vagas no ensino superior (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 registrou 5.055.818 inscritos, segundo dados do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas acontecerão nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro domingo, os candidatos enfrentarão a redação e 90 questões objetivas, divididas entre Ciências Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Entre os conteúdos avaliados, estão as cinco questões da língua estrangeira, que, no momento da inscrição, o candidato pôde escolher entre inglês ou espanhol. Segundo professores da Ways Bilingual School, o desempenho nesta etapa pode ser decisivo na composição da nota final de Linguagens e na disputa por vagas no ensino superior via Sisu, Prouni e Fies.

Para quem optou pela língua inglesa, compreender a lógica da prova pode ser tão importante quanto ampliar o vocabulário nas semanas que antecedem o teste. Os enunciados e as alternativas do Enem são em português e a gramática aparece de forma contextualizada. Conectivos, pronomes e verbos modais, por exemplo, podem fornecer informações importantes para entender relações de causa, oposição, referência, possibilidade ou obrigação dentro de um texto.

Como facilitar a resolução das questões em inglês?

Uma das estratégias indicadas para resolver as questões de inglês no Enem é começar pelo enunciado, passar pelas alternativas e, somente então, fazer uma leitura direcionada do texto. Essa estratégia ajuda a identificar palavras-chave e a localizar com precisão a informação solicitada pelo comando da pergunta.

“Diferentemente de avaliações centradas na memorização de regras gramaticais ou na tradução direta, as questões do Enem privilegiam a competência leitora, a interpretação e a compreensão da função da língua dentro de diferentes contextos. O candidato não precisa entrar na prova pensando que deve compreender ou traduzir cada palavra do texto. O mais importante é identificar o que está sendo perguntado, reconhecer as pistas disponíveis e extrair o sentido necessário para responder à questão”, explica David Moura, especialista de Sucesso Escolar da Ways Bilingual School, rede de franquia bilíngue da Arco Educação.

Cuidado com a tradução

Professores de língua inglesa alertam para o cuidado com a tradução literal, que, além de consumir tempo, pode levar a interpretações equivocadas. Expressões nem sempre mantêm o significado quando traduzidas isoladamente, e falsos cognatos podem confundir o candidato. Um exemplo é pretend, que significa “fingir”, e não “pretender”.

“O objetivo da prova não é testar a capacidade de tradução do candidato. Diante de palavras desconhecidas, a recomendação é manter a leitura e buscar a compreensão global do texto, já que o próprio contexto costuma oferecer pistas suficientes para a resposta. Além disso, é essencial responder com base estrita no que o enunciado e o texto apresentam, sem se apoiar apenas em conhecimentos prévios sobre o tema”, sugere David Moura.

Estudantes estão sentados em carteiras individuais em uma sala de aula iluminada, concentrados enquanto fazem uma prova. Em primeiro plano, uma jovem de blusa verde sem mangas escreve em sua folha de exame com uma caneta. Ao fundo e ao seu lado, outros jovens também aparecem curvados sobre suas mesas, focados no teste
Candidatos avançados devem evitar o excesso de confiança, enquanto os que têm menor domínio do inglês devem observar as pistas da prova (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)

Candidatos com nível avançado ou iniciantes no idioma

Os candidatos com nível avançado em inglês devem tomar cuidado com o excesso de confiança. O erro mais recorrente desse perfil é marcar a opção com base em conhecimentos prévios sobre o tema abordado, sem checar a informação exata exigida pelo enunciado ou caindo nas chamadas alternativas distratoras ou pegadinhas. Já os alunos com menor domínio do inglês devem ficar atentos às pistas dentro da prova e manter a calma. O enunciado em português, os cognatos, as imagens e a formatação ajudam a construir uma leitura mesmo quando parte do vocabulário ainda é desconhecida.

Estratégias para a reta final

Faltando poucas semanas para a aplicação do Enem, os estudantes devem manter um cronograma organizado de revisão e priorizar o descanso na véspera das provas, garantindo a tranquilidade necessária para gerir o tempo e interpretar as questões.

“É possível evoluir até a prova quando o estudante direciona a preparação para aquilo que efetivamente será exigido: leitura, reconhecimento de contexto, vocabulário de alta frequência e compreensão de diferentes formatos de texto. Mais importante do que tentar aprender tudo é saber usar bem as informações disponíveis em cada questão”, ressalta o especialista da Ways Bilingual School.

A seguir, confira outras estratégias para se preparar para as questões de inglês na reta final do exame.

1. Resolva questões de anos anteriores

Além de familiarizar o candidato com o formato, essa prática permite reconhecer padrões de cobrança e desenvolver velocidade de leitura.

2. Treine a sequência: enunciado, alternativas e texto

Saber antecipadamente o que deve ser localizado ajuda a evitar uma leitura excessivamente longa ou uma tentativa de tradução integral.

3. Estude vocabulário dentro de contextos

Em vez de memorizar listas isoladas, observe palavras e expressões dentro de frases. Conectivos, cognatos e falsos cognatos merecem atenção especial.

4. Pratique com textos verbais e visuais

Tirinhas, charges, notícias, músicas, campanhas e infográficos ajudam o estudante a desenvolver diferentes estratégias de interpretação.

5. Incorpore o inglês à rotina

Ler notícias internacionais, acompanhar quadrinhos curtos ou observar letras de músicas que já fazem parte do cotidiano são maneiras de aumentar o contato com o idioma sem restringir a preparação aos exercícios tradicionais.

Por Elaine Freires

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