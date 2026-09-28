Inglês no Enem: veja o que faz diferença na preparação e no momento da prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 registrou 5.055.818 inscritos, segundo dados do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas acontecerão nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro domingo, os candidatos enfrentarão a redação e 90 questões objetivas, divididas entre Ciências Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Entre os conteúdos avaliados, estão as cinco questões da língua estrangeira, que, no momento da inscrição, o candidato pôde escolher entre inglês ou espanhol. Segundo professores da Ways Bilingual School, o desempenho nesta etapa pode ser decisivo na composição da nota final de Linguagens e na disputa por vagas no ensino superior via Sisu, Prouni e Fies.

Para quem optou pela língua inglesa, compreender a lógica da prova pode ser tão importante quanto ampliar o vocabulário nas semanas que antecedem o teste. Os enunciados e as alternativas do Enem são em português e a gramática aparece de forma contextualizada. Conectivos, pronomes e verbos modais, por exemplo, podem fornecer informações importantes para entender relações de causa, oposição, referência, possibilidade ou obrigação dentro de um texto.

Como facilitar a resolução das questões em inglês?

Uma das estratégias indicadas para resolver as questões de inglês no Enem é começar pelo enunciado, passar pelas alternativas e, somente então, fazer uma leitura direcionada do texto. Essa estratégia ajuda a identificar palavras-chave e a localizar com precisão a informação solicitada pelo comando da pergunta.

“Diferentemente de avaliações centradas na memorização de regras gramaticais ou na tradução direta, as questões do Enem privilegiam a competência leitora, a interpretação e a compreensão da função da língua dentro de diferentes contextos. O candidato não precisa entrar na prova pensando que deve compreender ou traduzir cada palavra do texto. O mais importante é identificar o que está sendo perguntado, reconhecer as pistas disponíveis e extrair o sentido necessário para responder à questão”, explica David Moura, especialista de Sucesso Escolar da Ways Bilingual School, rede de franquia bilíngue da Arco Educação.

Cuidado com a tradução

Professores de língua inglesa alertam para o cuidado com a tradução literal, que, além de consumir tempo, pode levar a interpretações equivocadas. Expressões nem sempre mantêm o significado quando traduzidas isoladamente, e falsos cognatos podem confundir o candidato. Um exemplo é pretend, que significa “fingir”, e não “pretender”.

“O objetivo da prova não é testar a capacidade de tradução do candidato. Diante de palavras desconhecidas, a recomendação é manter a leitura e buscar a compreensão global do texto, já que o próprio contexto costuma oferecer pistas suficientes para a resposta. Além disso, é essencial responder com base estrita no que o enunciado e o texto apresentam, sem se apoiar apenas em conhecimentos prévios sobre o tema”, sugere David Moura.

Candidatos avançados devem evitar o excesso de confiança, enquanto os que têm menor domínio do inglês devem observar as pistas da prova (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)

Candidatos com nível avançado ou iniciantes no idioma

Os candidatos com nível avançado em inglês devem tomar cuidado com o excesso de confiança. O erro mais recorrente desse perfil é marcar a opção com base em conhecimentos prévios sobre o tema abordado, sem checar a informação exata exigida pelo enunciado ou caindo nas chamadas alternativas distratoras ou pegadinhas. Já os alunos com menor domínio do inglês devem ficar atentos às pistas dentro da prova e manter a calma. O enunciado em português, os cognatos, as imagens e a formatação ajudam a construir uma leitura mesmo quando parte do vocabulário ainda é desconhecida.

Estratégias para a reta final

Faltando poucas semanas para a aplicação do Enem, os estudantes devem manter um cronograma organizado de revisão e priorizar o descanso na véspera das provas, garantindo a tranquilidade necessária para gerir o tempo e interpretar as questões.

“É possível evoluir até a prova quando o estudante direciona a preparação para aquilo que efetivamente será exigido: leitura, reconhecimento de contexto, vocabulário de alta frequência e compreensão de diferentes formatos de texto. Mais importante do que tentar aprender tudo é saber usar bem as informações disponíveis em cada questão”, ressalta o especialista da Ways Bilingual School.

A seguir, confira outras estratégias para se preparar para as questões de inglês na reta final do exame.

1. Resolva questões de anos anteriores

Além de familiarizar o candidato com o formato, essa prática permite reconhecer padrões de cobrança e desenvolver velocidade de leitura.

2. Treine a sequência: enunciado, alternativas e texto

Saber antecipadamente o que deve ser localizado ajuda a evitar uma leitura excessivamente longa ou uma tentativa de tradução integral.

3. Estude vocabulário dentro de contextos

Em vez de memorizar listas isoladas, observe palavras e expressões dentro de frases. Conectivos, cognatos e falsos cognatos merecem atenção especial.

4. Pratique com textos verbais e visuais

Tirinhas, charges, notícias, músicas, campanhas e infográficos ajudam o estudante a desenvolver diferentes estratégias de interpretação.

5. Incorpore o inglês à rotina

Ler notícias internacionais, acompanhar quadrinhos curtos ou observar letras de músicas que já fazem parte do cotidiano são maneiras de aumentar o contato com o idioma sem restringir a preparação aos exercícios tradicionais.

Por Elaine Freires