Infecção pulmonar: 10 sintomas que podem indicar a doença

As infecções pulmonares seguem entre as principais causas de adoecimento no Brasil e se tornaram ainda mais frequentes nos últimos anos. O período pós-pandemia de covid-19, aliado ao aumento da poluição, às mudanças climáticas e à queda da cobertura vacinal, contribuiu para a alta nos casos de doenças respiratórias em diferentes faixas etárias. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas estão entre os grupos mais vulneráveis.

O clima mais quente e seco favorece a circulação de vírus respiratórios, enquanto a poluição irrita as vias aéreas e pode agravar quadros preexistentes. Diante desse cenário, Simone Sena, infectologista do dr.consulta, alerta para a importância de reconhecer os sintomas iniciais e buscar atendimento médico o quanto antes, evitando a progressão da doença.

Doenças respiratórias mais frequentes atualmente

Entre as crianças, as infecções mais comuns são a bronquiolite — geralmente causada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) —, a pneumonia, crises de asma e infecções virais, como a gripe. Nos adultos, predominam quadros de pneumonia, gripe, covid-19, crises de asma, rinite e bronquite aguda. Nos idosos, o risco é maior para pneumonia grave, exacerbações de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), covid-19 e infecções por VSR, além de complicações relacionadas ao calor extremo e à poluição do ar.

Tipos mais comuns de infecção pulmonar

A pneumonia é uma infecção que atinge os alvéolos pulmonares, responsáveis pela troca de oxigênio no organismo. Pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos e, sem tratamento adequado, pode evoluir rapidamente para quadros graves, especialmente em idosos.

A bronquite é a inflamação dos brônquios, estruturas que conduzem o ar aos pulmões. Pode ser aguda, geralmente de origem viral, ou crônica, associada ao tabagismo, à poluição e à exposição prolongada a agentes irritantes. A bronquiolite afeta principalmente bebês e crianças pequenas e provoca sintomas como chiado no peito, tosse e dificuldade respiratória.

Sintomas que podem indicar infecção pulmonar

Mesmo com a vacinação, a covid-19 e outras infecções virais continuam circulando e podem causar desde quadros leves até pneumonias virais com comprometimento respiratório importante. Pensando nisso, a infectologista Simone Sena, do dr.consulta, lista 10 sintomas que podem indicar infecção pulmonar. Confira:

Tosse, seca ou com catarro, podendo apresentar secreção amarelada, esverdeada ou com sangue; Chiado no peito, sinal de dificuldade na passagem do ar pelas vias respiratórias; Febre, geralmente acima de 38 °C em casos de pneumonia e covid-19; Falta de ar ou respiração acelerada, comum em quadros mais graves; Dor no peito, que pode piorar ao respirar fundo ou tossir; Suor noturno, especialmente em infecções como a pneumonia; Dor de cabeça, frequente em infecções virais e bacterianas; Dor muscular, comum em gripes e outras viroses; Falta de apetite, que em bebês pode ser um dos primeiros sinais; Congestão nasal, muitas vezes associada à gripe e à covid-19, podendo vir com perda de olfato e paladar.

Prevenção e vacinação

Medidas simples ajudam a reduzir o risco de infecções respiratórias, como manter ambientes ventilados, evitar fumaça de cigarro, reduzir poeira e mofo, hidratar-se bem e evitar exposição ao ar poluído. Lavar as mãos com frequência, usar máscara em períodos de surtos e manter doenças crônicas sob controle também são estratégias importantes.

A vacinação segue sendo uma das principais formas de prevenção. Vacinas como a pneumocócica, contra influenza, covid-19 e VSR são indicadas para diferentes grupos e ajudam a prevenir quadros graves e complicações respiratórias.

Com os impactos do pós-pandemia e das mudanças climáticas, as doenças respiratórias fazem parte da rotina de saúde da população. Identificar os sintomas precocemente, adotar medidas preventivas e manter a vacinação em dia são atitudes essenciais para proteger os pulmões e reduzir o risco de complicações.

