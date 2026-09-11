Infarto pode dar sinais além da dor no peito: conheça os sintomas que exigem atenção

As doenças cardiovasculares (DCVs), incluindo o infarto, estão entre as principais causas de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Por isso, conhecer os possíveis sinais de um ataque cardíaco é importante, especialmente porque os sintomas podem surgir de forma súbita e variar de uma pessoa para outra.

A seguir, Obdulia Linares, cardiologista do dr.consulta, explica quais são os sintomas típicos e atípicos de um infarto e por que buscar atendimento rapidamente pode fazer diferença. Confira:

1. Dor ou desconforto no peito

A dor torácica é um dos sinais mais conhecidos do infarto. Ela costuma ser descrita como pressão, aperto ou sensação de peso no meio do peito. Em muitos relatos, a sensação é comparada à presença de algo pesado sobre o tórax

Essa dor pode se manifestar de forma contínua, durando mais de 20 minutos, ou apresentar pequenas melhoras e pioras. Não é incomum pessoas relatarem que tentaram repousar, massagear o local ou tomar água, sem melhora.

Pode irradiar para outras regiões;

Nem sempre é sentida como dor aguda, podendo ser percebida apenas como desconforto;

Em casos menos típicos, pode ser confundida com azia ou má digestão.

2. Irradiação da dor para outras partes do corpo

Quando o mal-estar irradia para o braço esquerdo, costas, pescoço, mandíbula ou mesmo para o abdômen, isso aumenta a suspeita de infarto. A sensação não precisa ser sempre dolorida, pode ser formigamento, dormência ou peso.

Braço esquerdo é o local mais comum de irradiação;

Mandíbula e pescoço podem estar envolvidos, especialmente em mulheres;

A dor nas costas, especialmente na região superior, sugere maior gravidade.

Esse sintoma costuma assustar quem sente pela primeira vez, levando à dúvida se está relacionado ao coração, à coluna ou à tensão muscular.

3. Sensação de falta de ar

Apesar de menos conhecida, a dificuldade para respirar é um sintoma muito relatado durante o ataque cardíaco, inclusive em situações sem dor intensa. É descrita como um “aperto” ou uma sensação de sufocamento, como se não fosse possível encher os pulmões completamente. Pessoas mais jovens e mulheres podem sentir mais falta de ar do que dor intensa. O desconforto pode vir acompanhado de ansiedade ou sensação de morte iminente.

Suor intenso, acompanhado de mal-estar e pressão no peito, é um dos sinais típicos de infarto (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

4. Sudorese fria e abundante

Suor intenso, principalmente quando vem junto de mal-estar e pressão no peito, é outro sinal típico do infarto. Muito diferente do suor que aparece após esforço ou calor, esta sudorese ocorre de forma inesperada, mesmo em repouso. O suor geralmente é frio, pegajoso e cobre o corpo inteiro, dando aspecto pálido ou até acinzentado à pele. Muitas pessoas associam este sintoma a ansiedade ou nervosismo, mas no contexto de sintomas cardíacos é um alerta.

5. Desconforto gástrico, náuseas e vômito

Muitos ignoram os sinais de mal-estar estomacal achando que são apenas problemas digestivos. No entanto, náuseas, sensação de empachamento, queimação no estômago e até vômitos podem aparecer durante um infarto, especialmente em mulheres e diabéticos. Alguns sentem apenas essa manifestação, sem dor torácica. Por isso, é comum que infartos silenciosos demorem a ser percebidos, resultando em quadros mais graves.

6. Tontura, desmaio ou sensação de fraqueza intensa

Embora menos comum, a sensação de desfalecimento pode ser o primeiro ou único sintoma do infarto em alguns pacientes. Tonturas, visão turva, fraqueza inexplicável ao tentar levantar ou mesmo desmaios superficiais são sinais preocupantes. Pessoas com pressão baixa, idosos e diabéticos estão mais suscetíveis a esse tipo de sintoma. Nessas situações, buscar socorro rapidamente faz toda diferença para salvar vidas.

7. Sintomas atípicos: atenção aos grupos de risco

Não é raro que o ataque cardíaco fuja do padrão clássico, principalmente em mulheres, idosos e portadores de diabetes. Nessas populações, as manifestações tendem a ser menos intensas ou diferentes do esperado.

Em mulheres, dor na mandíbula, dor nas costas e falta de ar são mais frequentes que dor no peito;

Idosos e diabéticos apresentam mais tontura , enjoo e sensação de fraqueza do que dor;

, enjoo e sensação de fraqueza do que dor; Em jovens, sintomas leves podem passar despercebidos durante atividades rotineiras.

Reconhecer os diferentes sinais relacionados ao infarto pode salvar vidas. Desde o desconforto típico no peito até sintomas como enjôo, suor frio e dores que se espalham, todos merecem atenção imediata. Além disso, compreender que os sintomas de infarto não são iguais para todos contribui para uma atitude preventiva e esclarecida.

Por Hiorran Santos