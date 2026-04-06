Indigestão? Conheça 9 chás para aliviar o desconforto

Depois de exagerar na comida, é comum sentir o estômago pesado, a barriga estufada e aquele desconforto que parece não passar. Nessas horas, os chás podem ser grandes aliados para aliviar a indigestão, pois possuem propriedades que reduzem os gases e acalmam o sistema gastrointestinal. Além disso, são opções simples, naturais e reconfortantes para incluir na rotina.
Abaixo, confira algumas receitas de chá para aliviar o desconforto causado pela indigestão!
1. Chá de cardamomo
Ingredientes
- 3 vagens de cardamomo
- 250 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Quebre levemente as vagens de cardamomo com um pilão ou o fundo de uma colher para liberar o aroma e os óleos. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo baixo para ferver. Adicione as vagens de cardamomo e cozinhe por 7 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
2. Chá de dente-de-leão
Ingredientes
- 1 colher de sopa de dente-de-leão seco
- 250 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o dente-de-leão e a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, abaixe o fogo e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
3. Chá de erva-doce
Ingredientes
- 1 colher de chá de sementes de erva-doce
- 200 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as sementes de erva-doce. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
4. Chá de gengibre com limão
Ingredientes
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
- Suco de 1 limão-siciliano
- 250 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco de limão-siciliano. Tampe a panela e deixe em infusão por 3 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
5. Chá de boldo com alecrim
Ingredientes
- 1 colher de chá de folhas secas de boldo
- 1 colher de chá de alecrim
- 250 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione o boldo e o alecrim. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
6. Chá de capim-santo com hortelã
Ingredientes
- 1 punhado de capim-santo fresco
- 5 folhas de hortelã
- 250 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o capim-santo e a hortelã. Tampe a panela e deixe em infusão por 7 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
7. Chá de melissa com hortelã
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas de melissa
- 1 colher de sopa de folhas de hortelã
- 250 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de melissa e de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
8. Chá de camomila com maçã
Ingredientes
- 1 colher de sopa de flores de camomila secas
- 3 fatias finas de maçã com casca
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a camomila e a maçã. Tampe e deixe em infusão por 8 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
9. Chá de espinheira-santa
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas de espinheira-santa
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente as folhas de espinheira-santa. Tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.