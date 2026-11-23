O implante dentário é uma alternativa duradoura e segura para substituir dentes perdidos, e os cuidados do paciente no dia a dia são indispensáveis para preservar seus resultados. Hábitos como negligenciar a higiene bucal, fumar e deixar de comparecer às consultas de manutenção podem comprometer a saúde dos tecidos ao redor do implante e, em situações mais graves, levar à sua perda. Com acompanhamento profissional e cuidados adequados, o tratamento pode proporcionar benefícios por décadas.

“Um dos erros mais comuns é acreditar que, depois da colocação do implante, os cuidados podem ser reduzidos. Na verdade, a manutenção é tão importante quanto o procedimento. A higiene inadequada e a falta de acompanhamento podem provocar inflamações e comprometer os resultados do tratamento”, explica a Dra. Junia Vieira, cirurgiã-dentista da Oral Sin em Bom Despacho-MG.

Entre as principais complicações, está a peri-implantite, condição inflamatória que afeta os tecidos ao redor do implante e pode provocar perda óssea. Outro ponto importante é diferenciar o implante, estrutura fixada no osso, da prótese instalada sobre ele, que sofre desgaste natural e pode precisar de ajustes ou substituição com o passar dos anos.

Para ajudar os pacientes a preservar os resultados do tratamento, a Dra. Junia Vieira reúne sete cuidados essenciais que devem fazer parte da rotina.

1. Mantenha uma higiene bucal completa

A escovação diária é essencial para evitar o acúmulo de placa bacteriana e a inflamação ao redor do implante. Além da escova de cerdas macias, fio dental específico, escovas interdentais e irrigadores orais auxiliam na limpeza, conforme orientação profissional. Também é importante evitar cremes dentais muito abrasivos, como alguns clareadores com carvão ativado, que podem riscar e tirar o brilho da prótese, favorecendo manchas.

2. Não deixe de comparecer às consultas de manutenção

Mesmo na ausência de dor ou desconforto, o acompanhamento odontológico é fundamental para identificar alterações precocemente. Durante as consultas, o profissional avalia a saúde da gengiva, as condições do osso e a estabilidade da prótese, além de realizar a limpeza profissional quando necessária. Em geral, os retornos podem ocorrer a cada seis meses, mas a frequência deve ser individualizada conforme as necessidades de cada paciente.

3. Evite o tabagismo

O cigarro compromete a circulação sanguínea nos tecidos bucais e prejudica o processo de cicatrização, aumentando o risco de complicações. O tabagismo também está associado a uma maior probabilidade de desenvolvimento de peri-implantite e falhas no tratamento. Abandonar o hábito é uma medida importante para preservar a saúde bucal e favorecer a durabilidade dos implantes.

4. Mantenha doenças crônicas sob controle

Condições como diabetes, especialmente quando não estão controladas, podem dificultar a cicatrização e aumentar a suscetibilidade a infecções. Por isso, o acompanhamento da saúde geral deve caminhar com os cuidados odontológicos. Informar ao dentista sobre doenças preexistentes e seguir corretamente os tratamentos médicos contribui para reduzir riscos.

Quem tem implante e range os dentes deve conversar com o dentista sobre formas de proteção, como as placas noturnas (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

5. Fique atento ao bruxismo

O hábito involuntário de ranger ou apertar os dentes pode gerar forças excessivas sobre os implantes e as próteses, favorecendo desgastes, fraturas e o afrouxamento de componentes. Pacientes com bruxismo devem passar por avaliação odontológica para definir medidas de proteção, que podem incluir o uso de placas específicas durante o sono.

6. Evite morder alimentos e objetos muito duros

Embora os implantes sejam resistentes, as próteses podem sofrer danos quando submetidas a forças excessivas. Mastigar gelo, morder caroços, roer unhas ou utilizar os dentes para abrir embalagens são comportamentos que aumentam o risco de trincas e fraturas. A recomendação é evitar esses hábitos e respeitar as orientações do dentista, especialmente durante o período de recuperação.

7. Siga corretamente as orientações do pós-operatório

Os primeiros dias e semanas após a cirurgia são importantes para a cicatrização e a osseointegração, processo pelo qual o implante se integra ao osso. Nesse período, é fundamental respeitar as recomendações sobre alimentação, higiene, medicamentos e atividades físicas. Fumar, consumir bebidas alcoólicas ou mastigar alimentos duros antes da liberação profissional pode prejudicar a recuperação e aumentar o risco de complicações.

Sinais de alerta exigem atenção

Além dos cuidados preventivos, a Dra. Junia Vieira ressalta a importância de reconhecer possíveis sinais de problemas, como sangramento frequente, inchaço na gengiva, mau hálito persistente, dor ao mastigar, secreção e mobilidade da prótese. Algumas complicações podem evoluir sem provocar dor, o que reforça a necessidade de acompanhamento periódico. Diante de qualquer alteração, a recomendação é procurar o dentista o quanto antes, sem tentar ajustar ou remover a prótese por conta própria.

“O implante vai muito além da estética. Ele ajuda a recuperar funções importantes, como a mastigação e a fala, além de contribuir para a autoestima. Por isso, cuidar do tratamento é também uma forma de preservar a saúde e a qualidade de vida”, conclui.

Por Adilson Mendes