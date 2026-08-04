IA reduz em 40% o tempo de manutenção no automobilismo

Enquanto o mercado ainda debate prompts, chatbots e geração de conteúdo, a transformação mais relevante da inteligência artificial (IA) está acontecendo dentro das operações, em que velocidade, precisão e capacidade de execução definem quem lidera e quem fica para trás.

Em parceria com a Microsoft e a Kumulus, a Porsche Cup Brasil passou a aplicar IA em atividades como análise de danos, interpretação de imagens, consulta à documentação técnica, telemetria e preparação dos veículos. Isso resultou em um ganho de eficiência operacional em até 40%, garantindo total disponibilidade da frota e aprimorando a experiência dos pilotos dentro e fora da pista.

IA conecta dados e acelera decisões

Segundo Thiago Iacopini, CEO da Kumulus, há uma quantidade cada vez maior de dados, documentos, registros históricos e informações operacionais. “O problema raramente é a falta de informação. Na maioria dos casos, o desafio está em localizar rapidamente o conhecimento relevante, conectar diferentes fontes e transformar tudo isso em decisões práticas. Esse cenário se torna ainda mais complexo em ambientes de alta performance, nos quais tempo e precisão têm impacto direto nos resultados. É exatamente aí que a inteligência artificial começa a assumir um papel diferente”, explica.

Em vez de apenas responder perguntas quando acionada, a IA passa a atuar por meio de agentes especializados. “Um agente interpreta imagens. Outro consulta as bases técnicas. Outro analisa dados operacionais. Outro cruza informações históricas. Outro organiza relatórios e recomendações. Cada um possui uma função específica, mas todos trabalham de forma coordenada. Na prática, estamos criando estruturas digitais capazes de executar parte do trabalho analítico que normalmente exigiria consultas manuais a diferentes sistemas e especialistas”, afirma.

A inteligência artificial pode gerar ganhos concretos em ambientes em que desempenho, velocidade e precisão são fatores críticos (Imagem: Panya7 | Shutterstock)

O diferencial está em integrar a IA à operação

O executivo cita como exemplo o momento em que um carro retorna aos boxes após uma ocorrência na pista. Nessa situação, uma série de informações precisa ser avaliada rapidamente, como imagens do veículo, registros anteriores, histórico de componentes, documentação técnica e dados operacionais. Tradicionalmente, esse processo exige consultas a múltiplas fontes e depende da experiência dos especialistas envolvidos. Com o apoio da inteligência artificial, passa a existir uma camada adicional de inteligência capaz de acelerar essa análise.

As imagens podem ser interpretadas para identificar possíveis áreas afetadas, os registros técnicos são localizados automaticamente, dados históricos podem ser recuperados e comparados, e informações provenientes de diferentes sistemas são organizadas em um único fluxo de consulta.

“O objetivo não é substituir a decisão humana. É exatamente o contrário”, destaca Thiago Iacopini. Com mais de 40 corridas por temporada, segundo ele, o papel da tecnologia é permitir que os especialistas gastem menos tempo procurando informações e mais tempo analisando cenários e tomando decisões. “Quando a inteligência artificial consegue interpretar informações, cruzar contextos e apoiar ações em questão de segundos, a distância entre análise e execução diminui drasticamente”.

Para o executivo, a experiência evidencia como a inteligência artificial pode gerar ganhos concretos em ambientes onde desempenho, velocidade e precisão são fatores críticos. “No fim das contas, a pergunta mais importante talvez não seja o que a inteligência artificial consegue fazer. A pergunta é como fazer com que ela trabalhe com as operações para produzir resultados concretos. É justamente essa resposta que começa a separar os líderes dos seguidores na próxima década”.

Por Natália Rossi