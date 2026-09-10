Hovawart: conheça o cachorro alemão que tem forte instinto protetor e apego à família

O hovawart é uma antiga raça alemã desenvolvida principalmente para proteger propriedades, fazendas e famílias. Sua ligação com essa função aparece até mesmo no nome: “hovawart” tem origem em termos do alemão medieval associados à ideia de “guardião da propriedade” ou “guardião da fazenda”. Segundo o American Kennel Club (AKC), há referências a cães chamados hovawart em textos e pinturas da Idade Média, o que demonstra que animais com essas características acompanham a história da Alemanha há vários séculos.

Atualmente, na América do Norte, conforme a AKC, essa raça participa de organizações de busca e resgate, atividades de cães de terapia, provas de obediência e de agilidade, além de treinamento como cães de serviço. Abaixo, conheça as principais características do hovawart!

Uma raça que se destaca pelo tamanho e pela beleza

O hovawart possui um corpo forte, equilibrado e preparado para atividades que exigem resistência. Apesar do tamanho e da estrutura robusta, não deve transmitir uma aparência excessivamente pesada. Conforme o padrão apresentado pelo AKC, os machos medem aproximadamente de 63 a 70 centímetros na região da cernelha, enquanto as fêmeas costumam apresentar entre 58 e 65 centímetros.

A cabeça é proporcional ao corpo, e o focinho apresenta aproximadamente o mesmo comprimento do crânio. Os olhos, de formato oval, ajudam a conferir uma expressão atenta ao cachorro, enquanto as orelhas triangulares são caídas e posicionadas nas laterais da cabeça.

Outro aspecto marcante é a pelagem. Segundo o AKC, o hovawart tem pelos longos, fortes e levemente ondulados, que ficam mais compridos em determinadas regiões do corpo, como peito, barriga, parte posterior das pernas e cauda. A raça é encontrada em três variedades de cor: preto, preto com marcações douradas e loiro.

Vigilante, mas afetuoso com a família

A personalidade do hovawart está diretamente relacionada à função para a qual a raça foi desenvolvida. Durante gerações, esses cachorros precisaram observar o ambiente, proteger propriedades e tomar decisões diante de situações diferentes. Como resultado, apresentam inteligência, segurança e um forte instinto de vigilância.

Segundo o AKC, o hovawart é um cachorro de trabalho leal, inteligente e confiável. Costuma criar vínculos intensos com a família e demonstra disposição para protegê-la. Essa característica, entretanto, não significa que o animal deva apresentar agressividade sem motivo. Quando recebe socialização e educação adequadas, tende a aprender como se comportar diante de diferentes pessoas e situações.

A relação com desconhecidos pode ser mais reservada. Por ser naturalmente vigilante, o hovawart costuma observar antes de se aproximar de alguém que não conhece. Dentro de casa, por outro lado, pode demonstrar um comportamento afetuoso e companheiro com as pessoas com quem convive.

Além da proximidade com a família, a raça precisa de atividades. O hovawart é um cachorro ativo e necessita de exercícios físicos regulares. Caminhadas, brincadeiras, atividades ao ar livre e modalidades que estimulem suas habilidades podem contribuir para o bem-estar. Os desafios mentais também são importantes, já que a inteligência da raça faz com que tarefas repetitivas ou uma rotina com poucos estímulos possam se tornar pouco interessantes.

Embora seja uma raça considerada saudável, o hovawart ainda necessita de cuidados com a saúde e com a alimentação (Imagem: Majonit | Shutterstock)

Cuidados com a alimentação e com a saúde

Uma alimentação completa e equilibrada, adequada à idade, ao peso e ao nível de atividade do cachorro, é importante para manter o hovawart saudável. A quantidade de comida deve ser ajustada individualmente com orientação do médico-veterinário, principalmente porque excesso de calorias e pouca atividade física podem favorecer o ganho de peso.

O hovawart é considerado uma raça geralmente saudável. Ainda assim, consultas veterinárias periódicas, vacinação, controle de parasitas, higiene bucal e exercícios regulares também fazem parte dos cuidados necessários ao longo da vida.

Um cachorro inteligente e independente

A inteligência do hovawart favorece o aprendizado, mas a raça também apresenta independência e forte capacidade de tomar decisões. Esses cães respondem melhor a métodos de treinamento positivos. Recompensas, elogios e atividades variadas ajudam a manter o interesse durante as sessões e fortalecem a relação com o tutor.

A socialização, por sua vez, deve começar desde filhote, proporcionando contato gradual e seguro com diferentes pessoas, animais, ambientes, sons e situações. Esse processo é especialmente importante em uma raça naturalmente vigilante, pois ajuda o cachorro a distinguir acontecimentos comuns de situações que realmente exigem atenção.