Hotéis de luxo: 12 destinos pelo mundo frequentados por famosos e bilionários

Conforto, luxo e exclusividade são características essenciais para famosos e bilionários na hora de escolher um hotel para se hospedar. Para isso, eles seguem uma lista criteriosa ao buscar um lugar para relaxar e aproveitar, e o que não falta são opções espalhadas pelo mundo.

Desde praias com vistas paradisíacas até hotéis de luxo com neve, são muitos os destinos que oferecem experiências únicas e se tornaram referência no universo do turismo. Inclusive, alguns desses são símbolos da história e da cultura local por hospedarem personalidades memoráveis.

A seguir, confira 12 hotéis luxuosos visitados por famosos e bilionários!

1. Belmond Copacabana Palace (Rio de Janeiro)

O Copacabana Palace é um dos hotéis mais famosos do Rio de Janeiro (Imagem: Brastock | Shutterstock)

Construído entre 1919 e 1923, o Copacabana Palace é um dos hotéis mais famosos do Rio de Janeiro. Localizado em frente à Praia de Copacabana, ele abriga um spa, três restaurantes conceituados e é conhecido por receber quase todos os famosos e os bilionários que visitam a cidade, incluindo grandes nomes, como o Rei Charles III e a falecida Princesa Diana. Além disso, já hospedou ícones do pop, como Lady Gaga, Miley Cyrus e Justin Bieber.

2. Six Senses Laamu (Maldivas)

Um dos hotéis queridinhos de Maldivas, o Six Senses Laamu já recebeu diversas celebridades e pessoas da elite financeira, incluindo Galvão Bueno, Tatá Werneck, Agatha Moreira e Rodrigo Simas. Localizado na Ilha Olhuveli, o resort preza a sustentabilidade e tem um visual paradisíaco perfeito para relaxar.

Cercado por águas azul-turquesa e praias com areia fofa, o lugar permite que os visitantes façam atividades como mergulhos, degustação de vinhos, surfe, aproveitem um cinema sob as estrelas e se emocionem ao assistirem ao nascimento de tartarugas. Mas, se desejar dar um tempo para relaxar e aprender coisas novas, o turista também pode ter aulas sobre a vida marinha ou aprender a cozinhar.

3. Azulik (México)

O eco-resort já recebeu celebridades como Anitta, Paula Fernandes e Alicia Keys. É uma das opções preferidas dos artistas que buscam reconexão e contato com a natureza. Instalado à beira-mar na cidade de Tulum, o local é conhecido por oferecer experiências únicas como viver sem eletricidade e ar-condicionado, justamente para os visitantes se desconectarem da vida moderna e se integrarem ao meio ambiente.

Além disso, também é possível aproveitar as passarelas suspensas que interligam o hotel para tirar belas fotos ou caminhar até um dos restaurantes, spas e clubes, que oferecem diversão e são perfeitos para conhecer novas pessoas. Tudo isso a apenas 130 km de Cancún.

4. Pousada Maria Bonita (Fernando de Noronha)

Não só um destino, como também propriedade de celebridades, a pousada pertence aos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank e é uma das favoritas dos artistas quando viajam para Fernando de Noronha. Ideal para descansar e aproveitar as belezas naturais, o local oferece quartos luxuosos e decoração que remete à cultura brasileira. Além disso, o atendimento personalizado torna a hospedagem única, oferecendo aluguel de carros, serviço de transfer e até cafeteira e frigobar nos quartos, caso seja necessário aos hóspedes.

5. Cavo Tagoo Mykonos (Grécia)

Uma das escolhas de famosos brasileiros, como a atriz Bruna Marquezine e a cantora Simaria, o hotel de luxo é um verdadeiro paraíso. Com uma decoração moderna e móveis brancos que são a cara da Grécia, o local oferece uma vista panorâmica da cidade de Mykonos e da Ilha Delos, bem como spa, restaurantes, bares e uma piscina com borda infinita, onde os visitantes podem relaxar e apreciar o pôr do sol.

6. The Villa Casa Casuarina (EUA)

Esse é um dos hotéis boutiques mais famosos de Miami. Conhecido por ter sido a casa de veraneio do estilista Gianni Versace e o seu local de assassinato, a hospedaria já recebeu nomes como Madonna, Elton John, Drake, Kim Kardashian e Justin Bieber. Trata-se de um dos destinos favoritos de quem deseja relaxar sem sair da cidade.

A boutique conta com arcos espalhados ao seu redor e uma decoração elegante. Nela, os visitantes podem aproveitar a famosa piscina com mil mosaicos, sauna, massagem e ainda ter disponível uma academia. Para apreciar a gastronomia, o restaurante The Gianni’s’ oferece um cardápio variado, e o Bar Onyx, uma seleção de vinhos e coquetéis refrescantes.

7. Burj Al Arab (Dubai)

Burj Al Arab é avaliado com sete estrelas por especialistas e hóspedes (Imagem: Subbotina Anna | Shutterstock)

Para os turistas que procuram uma estadia digna de sheik, este é o lugar certo. Classificado com sete estrelas pelos hoteleiros e hóspedes, o local já recebeu Nelson Mandela, Tom Cruise, David Beckham e Selena Gomez.

As experiências oferecidas por ele explicam a nota: para relaxar, o santuário sobre a água oferece spa, tratamentos de beleza, yoga, caminhadas com paisagens belas e únicas e uma praia com acesso exclusivo para os hóspedes. Quanto à gastronomia, é possível apreciar pratos regionais em diferentes restaurantes distribuídos pelo hotel. Além disso, é possível alugar espaços para fazer casamentos ou eventos profissionais.

8. Hotel Le Palácio K2 Altitude (França)

Famoso por sua bela paisagem dos Alpes franceses, o hotel de luxo já foi frequentado pelo príncipe Harry e é um dos principais destaques entre os amantes de esqui. Com uma decoração estilo chalé, o local conta com uma área de relaxamento com piscina, sauna, banheira de hidromassagem ao ar livre e até cachoeiras.

Os visitantes também podem dedicar um momento para cuidar da beleza no salão Shu Uemura, aproveitar a gastronomia em um dos dois restaurantes do hotel ou provar um delicioso drink no Le 8611 Bar, enquanto apreciam a vista dos Alpes cobertos por neve. Para os fumantes, o Clube Winston é uma ótima opção, pois oferece acomodações confortáveis e preparação de charutos.

9. Verdura Resort (Itália)

Verdura Resort recebe o evento anual Google Camp (Imagem: Antonio Petrone | Shutterstock)

Localizado na deslumbrante costa sudoeste da Sicília, na Itália, o hotel é conhecido por receber o evento anual Google Camp, uma conferência de três dias que reúne os maiores executivos e os convidados da empresa. Com cinco estrelas, ele disponibiliza diversas atividades para ocupar os visitantes, como golfe, natação, ciclovias para andar de bicicleta e esportes com treinadores qualificados. Para as crianças, o espaço também conta com um clube infantil com atividades lúdicas, incluindo culinária, artesanato e experiências científicas.

10. Hotel de Paris Monte-Carlo (Mônaco)

Hotel de Paris Monte-Carlo é um dos mais renomados de Mônaco (Imagem: SvetlanaSF | Shutterstock)

Mônaco é o paraíso das celebridades e dos bilionários. Por isso, um dos hotéis que não poderia faltar na lista é o memorável “Monte-Carlo”. Ele está situado ao lado do Cassino de Mônaco e oferece acesso especial à praia privativa do Monte-Carlo Beach Club.

Na lista de atividades oferecidas por ele, estão curso de gerenciamento de mente, degustação de vinhos nas adegas da hospedaria, golfe, almoços e jantares especiais na semana gourmet e momentos de relaxamento no Thermes Marins Monte-Carlo, que oferece piscina, sauna, jacuzzi, massagem, salão de beleza, bares e boutiques.

11. The Mark Hotel (EUA)

The Mark Hotel é o destino preferido de celebridades durante o Met Gala (Imagem: Inspired By Maps | Shutterstock)

Referência em hospedagem durante o Met Gala, o hotel é o preferido de celebridades como Nicole Kidman, Anne Hathaway, Selena Gomez e Bad Bunny. Localizada no luxuoso bairro de Upper East Side, em Nova York, e a apenas 10 minutos a pé do famoso Metropolitan Museum of Art, o lugar oferece quartos e suítes sofisticados, restaurantes com pratos exclusivos, salão de beleza e centro fitness.

Além disso, conta com experiências selecionadas, como passeio de veleiro pelo porto de Nova York, piquenique preparado pelo chef Jean-Georges no Central Park, circuito com bicicletas privativas e hospedagem para pets com acessórios de luxo e menu personalizado.

12. Hotel Raffles (Singapura)

Hotel Raffles é um ícone da hotelaria histórica (Imagem: crbellette | Shutterstock)

Fundado em 1887, o hotel histórico de luxo tem classificação máxima de 5 estrelas e já foi frequentado por nomes como Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor e o casal real Príncipe William e a Princesa Kate Middleton. Situado em Singapura, um dos países mais ricos do mundo, um atrativo do local é a arquitetura colonial britânica, que transmite requinte e sofisticação, e os jardins tropicais com palmeiras e fontes que criam um oásis de tranquilidade. Para relaxar, o lugar oferece suítes confortáveis, spa com tratamentos modernos, centro fitness, piscina livre e cafés da manhã e chás da tarde em salões com atmosfera histórica.