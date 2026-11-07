Hot dog coreano: veja como preparar esse petisco crocante na air fryer

Febre nas ruas da Coreia do Sul e nas redes sociais, o hot dog coreano conquistou o mundo com sua casquinha superdourada e crocante por fora e a salsicha macia por dentro. A boa notícia é que dá para preparar uma versão mais leve em casa, utilizando a air fryer e pouco óleo. Finalizado com ketchup e mostarda, ele vira um petisco perfeito para o fim de semana. Confira a receita a seguir!

Hot dog coreano na air fryer

Ingredientes

4 salsichas

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha panko

Óleo em spray para borrifar

Sal a gosto

Ketchup e mostarda para servir

Modo de preparo

Seque bem as salsichas com papel-toalha e espete cada uma em um espeto de madeira, deixando uma parte livre para segurar. Em uma tigela alta, misture a farinha de trigo, o fermento, o açúcar, uma pitada de sal, o ovo e o leite, até obter uma massa lisa e encorpada, que adere ao ser levantada com a colher.

Mergulhe cada salsicha na massa, girando para cobrir toda a superfície. Em seguida, passe pela farinha panko, pressionando bem para empanar por completo. Borrife óleo sobre os espetos e preaqueça a air fryer a 200 °C. Disponha os hot dogs na cesta, sem encostar um no outro, e asse por 10 a 12 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes. Finalize com fios de ketchup e mostarda e sirva em seguida.