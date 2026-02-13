Hortelã: 7 benefícios da planta para a saúde e como usá-la

A hortelã (Mentha spicata) é uma planta herbácea perene originária da Europa e da Ásia, amplamente cultivada em diversas regiões do mundo. Conhecida por seu aroma refrescante e sabor característico, é valorizada na culinária, utilizada em pratos doces e salgados, bem como em bebidas.

Além de seu uso gastronômico, oferece diversos benefícios à saúde, tornando-se uma aliada natural no cuidado do bem-estar físico e mental. Inclusive, no Brasil, ela está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (ReniSUS).

Veja, a seguir, 7 benefícios da planta hortelã para a saúde e como usá-la!

1. Alivia dores de cabeça

A hortelã ajuda a aliviar dores de cabeça e enxaquecas, principalmente por conta de suas propriedades calmantes e refrescantes. Isso porque a planta possui compostos naturais, como o mentol, que favorecem o relaxamento, ajudam a reduzir a sensação de tensão e podem contribuir para diminuir o desconforto na região da cabeça.

A enxaqueca afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). É a segunda principal causa de anos vividos com incapacidade globalmente, sendo especialmente prevalente em mulheres e adultos com menos de 50 anos.

2. Melhora a digestão

A hortelã possui compostos com ação antiespasmódica que ajudam a relaxar os músculos do trato digestivo, aliviando sintomas como cólicas, gases e inchaço abdominal. Seu consumo estimula a produção de bile, facilitando a digestão de gorduras e promovendo o bom funcionamento do fígado.

Além disso, segundo o estudo “Mentha spicata L. essential oil, phytochemistry and its effectiveness in flatulence“, publicado no Journal Traditional and Complementary Medicine, o óleo essencial de hortelã é usado tradicionalmente para tratamento de flatulência. Conforme os pesquisadores, as propriedades como efeitos digestivos, analgésicos e antiespasmódicos agem sinergicamente e reduzem a gravidade da flatulência no estômago.

3. Alívio do estresse e da ansiedade

A hortelã é conhecida por suas propriedades calmantes que ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse. Seu aroma fresco e mentolado tem um efeito relaxante sobre o sistema nervoso, promovendo uma sensação de alívio. O seu consumo pode ajudar a diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no corpo.

4. Melhora a concentração

O aroma da hortelã possui compostos como o mentol, que podem ter um efeito estimulante sobre o cérebro, contribuindo para aumentar a sensação de alerta e melhorar a concentração. Por isso, o cheiro refrescante da planta costuma ser associado a uma maior clareza mental, sendo uma opção interessante para momentos de estudo, trabalho ou atividades que exigem foco e atenção.

O chá de hortelã ajuda a aliviar cólicas menstruais (Imagem: kostrez | Shutterstock)

5. Redução de cólicas menstruais

O chá de hortelã é indicado para reduzir a intensidade e a duração das dores associadas ao ciclo menstrual, como as cólicas, proporcionando conforto durante esse período. Seu efeito relaxante nos músculos uterinos contribui para a diminuição das contrações dolorosas.

6. Ação antibacteriana

A hortelã possui potentes propriedades antibacterianas que a tornam eficaz no combate a diversas infecções e no controle do crescimento de bactérias. O mentol, seu composto ativo, atua inibindo a atividade de patógenos, ajudando a prevenir infecções em feridas e a manter a saúde bucal.

No estudo “Chemical composition, antioxidant, antimicrobial and Antiproliferative activities of essential oil of Mentha spicata L. (Lamiaceae) from Algerian Saharan atlas“, publicado no BMC Complementary and Alternative Medicine, o óleo essencial de hortelã se mostrou mais eficaz contra o Staphylococcus epidermidis, uma bactéria Gram-positiva, que faz parte da flora normal da pele humana e das mucosas, sendo comumente encontrada na superfície da pele, nas regiões das axilas, nas fossas nasais e em outras partes do corpo.

7. Alívio de sintomas respiratórios

A hortelã possui propriedades anti-inflamatórias, antivirais e descongestionantes que ajudam no tratamento de gripes, resfriados e outras condições respiratórias. Seu consumo auxilia na redução da tosse, congestão nasal e inflamações na garganta, promovendo alívio dos sintomas e facilitando a respiração.

Formas de utilizar a hortelã

A hortelã pode ser consumida de diversas maneiras, tornando seu uso versátil e agradável. Veja algumas formas de incorporá-la ao dia a dia:

Chá de hortelã: preparado com folhas frescas ou secas, é uma maneira simples e eficaz de aproveitar seus benefícios;

preparado com folhas frescas ou secas, é uma maneira simples e eficaz de aproveitar seus benefícios; Saladas: folhas frescas de hortelã adicionam um toque refrescante a saladas de frutas ou vegetais;

folhas frescas de hortelã adicionam um toque refrescante a de frutas ou vegetais; Smoothies e sucos: incorporar hortelã a bebidas proporciona sabor e frescor adicionais;

incorporar hortelã a bebidas proporciona sabor e frescor adicionais; Molhos e pestos: pode ser usada para preparar molhos para massas ou carnes, conferindo um sabor único;

pode ser usada para preparar molhos para massas ou carnes, conferindo um sabor único; Sobremesas: a hortelã é um complemento ideal para sobremesas como sorvetes e musses, adicionando frescor e aroma.

Cuidados importantes

Embora a hortelã seja uma planta com diversos benefícios para a saúde, seu uso deve ser feito com cautela. Ela não deve ser considerada um substituto para o tratamento médico profissional. Em casos de doenças graves ou condições de saúde específicas, é essencial buscar o acompanhamento de um médico.

Além disso, o uso excessivo de hortelã, especialmente em forma de óleos essenciais concentrados, pode causar reações adversas, como irritação na pele ou problemas digestivos. Portanto, é sempre recomendado consultar um profissional de saúde antes de iniciar o uso.