Horta em apartamento: 5 temperos para cultivar em vasos mesmo com pouco espaço

Cultivar temperos em casa é uma alternativa para quem deseja ter ingredientes frescos sempre à mão, mesmo morando em apartamento. Com vasos, iluminação adequada e alguns cuidados de manutenção, é possível montar uma pequena horta em varandas, parapeitos de janelas e até mesmo em prateleiras próximas a uma fonte de luz natural.

Além de facilitar o acesso a ervas utilizadas no preparo das refeições, a horta doméstica pode contribuir para a valorização dos ambientes. A escolha dos recipientes, a disposição das plantas e a integração com a decoração permitem aproveitar espaços que, muitas vezes, ficam sem uso.

“Uma horta em apartamento pode ser incorporada ao projeto de interiores de maneira funcional e estética. O segredo é observar as condições de iluminação, ventilação e circulação do ambiente, além de escolher vasos compatíveis com o espaço disponível. Com planejamento, até mesmo uma pequena varanda pode se transformar em um cantinho verde”, explica Caio Machado, especialista na área e professor de Engenharia da Faculdade Anhanguera.

Temperos para cultivar em vasos

Antes de começar, é importante observar a incidência de luz no local escolhido. “A maioria das ervas aromáticas precisa de algumas horas de luz solar direta para crescer bem, embora as necessidades variem conforme a espécie. Também é fundamental utilizar vasos com furos para drenagem e evitar o acúmulo de água nas raízes”, destaca Caio Machado.

Abaixo, o especialista destaca cinco opções de temperos para montar uma horta doméstica. Confira!

1. Cebolinha

Muito utilizada em saladas, omeletes, sopas e outros preparos, a cebolinha pode ser cultivada em vasos ou jardineiras. A planta prefere locais bem iluminados e solo com boa drenagem. As folhas podem ser cortadas conforme a necessidade, preservando a base da planta para favorecer novas brotações.

2. Manjericão

Conhecido pelo aroma marcante, o manjericão combina com molhos, massas, saladas e receitas com tomate. A planta se desenvolve melhor em ambientes ensolarados e com regas regulares, sem encharcar o substrato. Para estimular o crescimento, recomenda-se retirar as pontas dos ramos periodicamente.

3. Hortelã

Versátil, a hortelã pode ser utilizada em chás, sucos, saladas e sobremesas. É uma opção interessante para o cultivo em vasos, mas merece um recipiente próprio, pois suas raízes e seus ramos se espalham com facilidade. Prefere solo levemente úmido e boa luminosidade, com proteção contra o sol intenso nas horas mais quentes, conforme as condições locais.

Cultivar alecrim em vasos exige boa iluminação, substrato drenado e atenção à umidade do solo para evitar o excesso de água (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Alecrim

Com aroma característico, o alecrim é utilizado no preparo de carnes, legumes, batatas e pães. A planta gosta de bastante luz solar e de substrato bem drenado. Como tolera melhor períodos curtos de seca do que o excesso de água, é importante verificar a umidade do solo antes de regar novamente.

5. Salsa

Também conhecida como salsinha, a salsa é um tempero frequente na culinária brasileira e pode ser cultivada em vasos de tamanho adequado ao desenvolvimento das raízes. Prefere ambientes bem iluminados e solo levemente úmido, sem encharcamento. A colheita regular das folhas externas ajuda a manter a planta produtiva.

Aproveitando o espaço para cultivos

Para aproveitar melhor a área disponível, uma alternativa é utilizar jardineiras em parapeitos seguros, suportes verticais e prateleiras resistentes à umidade. Os recipientes devem ficar em locais que recebam luz suficiente e permitam o acesso para rega, poda e colheita.

“Na escolha dos vasos, é importante considerar o tamanho adulto de cada espécie, o espaço para as raízes e a necessidade de drenagem. Pratos sob os recipientes podem ajudar a proteger as superfícies, mas devem ser esvaziados para evitar água parada”, salienta Caio Machado.

A irrigação também merece atenção

A frequência varia conforme a espécie, o tamanho do vaso, o tipo de substrato, a ventilação e a temperatura. Por isso, verificar a umidade da terra antes de regar é mais indicado do que seguir uma quantidade fixa de água para todas as plantas.

Organizando a horta de forma funcional

Segundo o professor de Engenharia, a organização da horta deve considerar tanto a estética quanto a funcionalidade. “O uso de suportes verticais e vasos de diferentes alturas ajuda a aproveitar melhor as paredes e os cantos livres, sem comprometer a circulação. É importante, porém, garantir a fixação adequada dos suportes e evitar sobrecarga em prateleiras e parapeitos”, completa.

Por Camila Crepaldi