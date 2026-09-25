Horóscopo semanal: previsões para os signos de 28 de setembro a 04 de outubro de 2026

O Sol em Libra fará oposição a Saturno e a Netuno, sugerindo possíveis cobranças, dúvidas, idealizações e dificuldades para enxergar determinadas situações com clareza. Diante desse cenário, será importante buscar mais realismo nas relações e nas decisões, reconhecendo os próprios limites e evitando criar expectativas exageradas ou assumir compromissos apenas para agradar ao outro.

Já Mercúrio em Escorpião formará conjunção com Vênus e quadratura com Plutão. Esses movimentos, por sua vez, favorecerão conversas profundas e a expressão dos sentimentos. Ao mesmo tempo, haverá o risco de agressividade nas palavras, desconfianças, atitudes controladoras ou discussões. Logo, será importante evitar interpretações exageradas e esclarecer bem as situações.

Vênus em Escorpião movimenta relações e escolhas

Enquanto isso, Vênus em Escorpião estará em conjunção com Mercúrio e em quadratura com Plutão. Embora essa configuração favoreça os relacionamentos e as decisões financeiras, ela também poderá aumentar as cobranças, as disputas de poder e o ciúme. Nesse cenário, inclusive, algumas relações exigirão mudanças. Por conta disso, tome cuidado com as escolhas motivadas pela ansiedade ou pela necessidade de compensação.

Ademais, Marte em Leão fará oposição a Plutão, aumentando a iniciativa. Será um bom período para se afirmar e sustentar os interesses pessoais.

Por outro lado, essa energia também poderá se manifestar por meio de conflitos, disputas de poder e dificuldade para aceitar limites ou contrariedades. Diante desse cenário, tome cuidado com atritos motivados pela necessidade de defender as próprias opiniões ou controlar os acontecimentos. Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano deverá dedicar mais atenção às parcerias e acordos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você deverá dedicar mais atenção às parcerias e aos acordos, procurando compreender melhor as necessidades das pessoas, mas sem deixar de defender os próprios limites. No processo, algumas conversas poderão revelar sentimentos, preocupações ou informações que estavam sendo evitadas. Tome cuidado para não agir com desconfiança ou tirar conclusões antes de entender toda a situação.

Nos relacionamentos afetivos, em específico, emoções intensas tenderão a aumentar as cobranças ou levar a disputas de poder. Será necessário ter maturidade para evitar conflitos provocados por inseguranças. Busque, portanto, controlar a impulsividade nos momentos de irritação, especialmente diante de contrariedades.

Touro

O taurino precisará organizar melhor a rotina profissional (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você precisará organizar melhor a rotina profissional, visto que algumas questões poderão exigir mais atenção e disposição para lidar com mudanças. Nesse contexto, evite assumir mais tarefas do que conseguirá realizar. Além disso, não crie expectativas que não correspondam às condições atuais.

Nos relacionamentos, conversas profundas tenderão a trazer à tona sentimentos, cobranças ou assuntos que estavam sendo evitados. Será importante agir com sinceridade, mas sem transformar as diferenças em conflitos. Por fim, tome cuidado para que os problemas familiares não interfiram no seu equilíbrio emocional, especialmente nos momentos de irritação. Tenha paciência para encontrar soluções práticas no lar.

Gêmeos

O geminiano desejará dedicar mais atenção aos projetos pessoais e aos momentos de lazer (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você desejará dedicar mais atenção aos projetos pessoais e aos momentos de lazer. Apesar disso, precisará equilibrar a vontade de se divertir com as responsabilidades do cotidiano. No ambiente profissional, algumas situações tenderão a exigir mais organização e concentração, principalmente diante de mudanças ou informações que deverão ser analisadas com cuidado antes de qualquer decisão.

Ao mesmo tempo, evite que esse cenário gere irritação. Para tanto, administre melhor o seu tempo e direcione a sua energia para aquilo que realmente precisa ser resolvido. Ainda neste período, procure controlar a impulsividade ao se comunicar, pois palavras arrogantes ou autoritárias apenas causarão desentendimentos com as pessoas próximas.

Câncer

O canceriano tenderá a dedicar mais atenção às questões familiares e domésticas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção às questões familiares e domésticas, buscando resolver pendências e estabelecer uma convivência equilibrada dentro de casa. No processo, inseguranças ou assuntos que exigem conversas sinceras poderão vir à tona. Evite, nesse contexto, agir de forma precipitada. Pelo contrário, procure compreender diferentes pontos de vista antes de tomar uma decisão.

Na vida afetiva, sentimentos intensos favorecerão um envolvimento maior, mas também aumentarão o risco de cobranças, reações impulsivas e ciúme. Será necessário ter maturidade para preservar os relacionamentos. No setor financeiro, contenha gastos motivados pelos desequilíbrios emocionais. O autocontrole permitirá manter o orçamento estável.

Leão

O leonino sentirá necessidade de se posicionar e defender suas ideias (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de se posicionar, defender suas ideias e cuidar da maneira como é percebido(a) pelas pessoas ao redor. Neste período, conversas familiares poderão trazer à tona assuntos delicados, lembranças dolorosas ou diferenças de opinião. A situação pedirá paciência para não transformar as pequenas divergências em grandes conflitos.

Em relação à vida pessoal, haverá mais disposição. Contudo, caso as suas ações sejam limitadas, tenderá a ficar extremamente irritado(a). Para amenizar as tensões, procure refletir antes de agir, evitando atitudes impulsivas ou controladoras, principalmente nos momentos de raiva. Ao se expressar com clareza, será possível lidar melhor com as pressões externas, bem como preservar os relacionamentos e os objetivos individuais.

Virgem

O virginiano deverá respeitar os momentos de descanso e organizar as prioridades (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Será necessário dedicar mais atenção ao setor financeiro, evitando gastar dinheiro de forma impulsiva ou assumir compromissos sem avaliar todas as consequências. Ainda nesta semana, você tenderá a se comunicar melhor, o que favorecerá conversas importantes, negociações e esclarecimentos. De qualquer modo, deverá escolher as palavras com cuidado para não transformar divergências em discussões desgastantes.

Nos relacionamentos próximos, algumas situações poderão trazer informações relevantes, tornando essencial uma análise profunda. Busque, portanto, ouvir o outro antes de responder. Além disso, procure respeitar os momentos de descanso e organizar as prioridades para não acumular preocupações.

Libra

O libriano sentirá vontade de organizar a vida, rever prioridades e estabelecer limites (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você sentirá vontade de organizar a vida, rever prioridades e estabelecer limites mais claros diante das expectativas alheias. O setor financeiro, por sua vez, exigirá mais atenção, principalmente em relação a compras e acordos. Procure analisar cada situação com cuidado.

Nos relacionamentos, conversas profundas poderão revelar sentimentos e preocupações que estavam sendo evitados. Tenha cautela com esse cenário, pois ele tenderá a levar a cobranças ou disputas de poder, sobretudo se houver dificuldade para lidar com opiniões diferentes. Evite reagir de modo impulsivo ou se envolver em conflitos apenas para defender suas ideias. Ao agir com equilíbrio, será possível preservar as conexões importantes.

Escorpião

O escorpiano deverá administrar melhor sua energia, evitando reagir de modo impulsivo (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você tenderá a perceber as suas necessidades com mais intensidade. Com isso, sentirá vontade de mudar a maneira como se posiciona diante das pessoas e das situações. Ainda neste período, conversas importantes poderão revelar informações que estavam ocultas ou trazer à tona assuntos que precisam ser esclarecidos. Nesse contexto, tome cuidado para não transformar desconfianças em conflitos.

Na vida afetiva, sentimentos fortes aumentarão o desejo por segurança, favorecendo aproximações. Entretanto, também haverá a chance de disputas de poder e cobranças. No setor profissional, procure administrar melhor sua energia, evitando reagir de modo impulsivo diante das pressões externas. Por meio de ações cautelosas, será possível enfrentar os desafios sem provocar atritos.

Sagitário

O sagitariano precisará avaliar cuidadosamente onde vale a pena investir sua energia (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você sentirá vontade de participar de projetos coletivos e atividades relacionadas aos objetivos de longo prazo. No entanto, precisará avaliar cuidadosamente onde vale a pena investir sua energia. Ainda nesse setor, algumas questões exigirão reflexão antes de serem compartilhadas. Não fale, portanto, sobre assuntos importantes sem ter clareza.

Além disso, tenha cuidado com as decisões que envolvam outras pessoas, evitando atitudes impulsivas e discussões motivadas pela necessidade de defender suas convicções. O ideal será observar os sentimentos que você vem evitando, pois eles o(a) ajudarão a fazer escolhas mais conscientes.

Capricórnio

O capricorniano buscará construir relações que possam contribuir para os seus planos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção aos objetivos profissionais e aos projetos de longo prazo. Além disso, buscará construir relações que possam contribuir para os seus planos. Porém, conversas com amigos, colegas de trabalho ou pessoas envolvidas em trabalhos coletivos exigirão mais diplomacia, especialmente se houver interesses diferentes ou necessidade de dividir responsabilidades.

Não permita que conflitos pessoais interfiram nas suas decisões, mantendo sempre uma postura firme e objetiva. Enquanto isso, as questões financeiras compartilhadas poderão gerar tensão, cobranças ou preocupações. Logo, será importante esclarecer todos os detalhes antes de assumir compromissos nesse setor, evitando atitudes impulsivas.

Aquário

O aquariano estará com a atenção voltada para os objetivos profissionais (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A sua atenção estará voltada para os objetivos profissionais, especialmente para a maneira como deseja se posicionar diante dos superiores ou colegas de trabalho. Nesse cenário, algumas conversas poderão trazer informações importantes, favorecendo decisões. Ainda assim, analise cuidadosamente o que for apresentado antes de assumir compromissos ou fazer promessas.

Nos relacionamentos, diferenças de expectativas tenderão a gerar tensões, cobranças ou conflitos, sobretudo se houver dificuldade para conciliar suas necessidades com as do outro. Evite agir de forma impulsiva diante das contrariedades, não permitindo que os desentendimentos afetivos interfiram em suas responsabilidades. Ao manter uma postura equilibrada, será possível solucionar os desafios do período.

Peixes

O pisciano desejará ampliar seus conhecimentos e rever algumas convicções (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você desejará ampliar seus conhecimentos, rever algumas convicções e buscar novas perspectivas para lidar com decisões relevantes. No processo, determinadas informações exigirão uma análise cuidadosa, especialmente as que envolverem documentos ou compromissos que dependam de outras pessoas. Evite, portanto, assumir algo sem compreender todos os detalhes.

Também será importante não entrar em discussões motivadas por diferenças de opinião. Busque ter flexibilidade para ouvir outros pontos de vista e estabelecer limites claros. Na rotina, procure administrar melhor suas responsabilidades, pois o excesso de tarefas poderá prejudicar seu rendimento e gerar desgaste emocional.