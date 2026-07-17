Horóscopo semanal: previsões para os signos de 20 a 26 de julho de 2026

Nesta semana, o Sol ingressará no signo de Leão e fará conjunção com Júpiter, favorecendo a confiança e a criatividade. Por outro lado, o Astro-Rei também estará em aspecto tenso com Plutão, intensificando disputas de poder, conflitos com figuras de autoridade e transformações difíceis. Diante disso, os nativos precisarão agir com coragem, mas também rever posturas inflexíveis.

Mercúrio seguirá em movimento retrógrado no signo de Câncer e fará quadratura com Saturno, indicando a necessidade de revisar as emoções. No processo, contudo, haverá possíveis atrasos, mal-entendidos e sensação de bloqueio. Logo, será importante tomar cuidado com as palavras, respeitar o próprio tempo e evitar decisões precipitadas.

Virgem seguirá em quadratura com Marte, sinalizando o aumento da impaciência, divergências nas expectativas e um conflito entre o desejo e a razão. Caso não haja diálogo e flexibilidade, pequenos incômodos poderão ganhar grandes proporções.

Além disso, Marte seguirá em Gêmeos e fará quadratura com Vênus, sugerindo desencontros nas relações, impulsividade nas palavras e dificuldade de comunicação. Nesse cenário, poderão surgir discussões motivadas pela impaciência ou por interpretações precipitadas.

Lembre-se de que cada pessoa sentirá essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Será um período importante para o ariano equilibrar as exigências do trabalho com a rotina (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Uma vontade de expressar sua criatividade, aproveitar os momentos de lazer e confiar nos próprios talentos se fará bem presente. No processo, apenas evite exagerar nas atitudes para provar que está sempre certo(a). No ambiente familiar, você tentará esclarecer conversas inacabadas. Apesar disso, atrasos, cobranças e dificuldades de comunicação tenderão a surgir, exigindo paciência.

Por fim, haverá mais energia para tomar decisões. De forma geral, será um período importante para equilibrar as exigências do trabalho com a rotina, cuidando da saúde e administrando os conflitos com diplomacia. Ao agir com estratégia e respeitar os próprios limites, você conseguirá transformar os desafios em oportunidades de crescimento.

Touro

Será um período favorável para o taurino organizar o lar e tomar decisões que tragam segurança (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Seu foco estará nos assuntos familiares e na vida pessoal. Será um período favorável para organizar o lar e tomar decisões que tragam segurança. Contudo, os seus planos poderão ser atrapalhados por mal-entendidos e disputas de poder. Diante desse cenário, procure revisar as informações, ouvir o outro com atenção e evitar atitudes inflexíveis.

Ainda neste período, você se envolverá com projetos pessoais e com relações íntimas, com bastante disposição para resolver as pendências. Ao mesmo tempo, divergências de opinião possivelmente surgirão, principalmente por conta da impaciência. Busque defender as suas ideias, mas sem ofender o próximo.

Gêmeos

A rotina do geminiano estará movimentada e poderão surgir oportunidades para ampliar os conhecimentos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Nesta semana, a sua rotina estará movimentada. Inclusive, poderão surgir oportunidades para ampliar os conhecimentos. Entretanto, atrasos e mal-entendidos também tenderão a surgir, exigindo paciência e clareza antes da tomada de qualquer decisão. Logo, evite agir por impulso ou insistir em disputas que desgastem a sua energia.

No ambiente familiar, poderá haver um conflito entre os seus desejos e as necessidades das pessoas ao redor. Diante disso, será essencial estabelecer limites claros, buscar acordos equilibrados e evitar reações precipitadas. Ao canalizar a sua energia com estratégia e controle, conseguirá alcançar bons resultados dentro do lar.

Câncer

O canceriano poderá ter boas oportunidades no setor financeiro (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Será possível que surjam boas oportunidades no setor financeiro. Ainda assim, você precisará rever a forma como lida com o dinheiro, evitando gastos impulsivos. A comunicação, por sua vez, poderá ficar mais complicada, levando a mal-entendidos. Por conta disso, revise as informações, reflita antes de responder e não assuma compromissos sem conferir todos os detalhes.

No ambiente familiar, tensões ou diferenças de opinião tenderão a afetar as conversas. Nesse cenário, a paciência, a flexibilidade e a estratégia se mostrarão essenciais. Portanto, tente respeitar os próprios limites e ouvir o outro com atenção.

Leão

Será um período favorável para o leonino no setor financeiro (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Haverá mais confiança para tomar decisões importantes e assumir o protagonismo da própria vida. No entanto, você precisará agir com equilíbrio, evitando decisões precipitadas e promessas grandiosas. No campo social, as suas opiniões poderão divergir das dos amigos ou das dos grupos dos quais participa. Diante disso, tome muito cuidado com a comunicação.

Por fim, será um período favorável no setor financeiro. Procure administrar os recursos com responsabilidade e disciplina, fazendo escolhas conscientes e evitando gastos e investimentos desnecessários.

Virgem

Será uma fase importante para o virginiano rever amizades, projetos em grupo e planos de longo prazo (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de desacelerar, refletir sobre escolhas recentes e encerrar situações que não fazem mais sentido. Será uma fase importante para rever amizades, projetos em grupo e planos de longo prazo. Porém, também haverá a possibilidade de atrasos ou desencontros na comunicação. Diante disso, no dia a dia, confirme todas as informações, evitando preocupações excessivas e conclusões precipitadas.

Ainda neste período, você buscará cuidar da própria imagem e fortalecer a autoestima. Todavia, precisará encontrar o equilíbrio entre os seus desejos e as demandas profissionais. Para tanto, procure agir com equilíbrio, controlando os impulsos e respeitando os próprios limites.

Libra

O libriano buscará fortalecer as amizades (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Você buscará trabalhar em equipe e fortalecer as amizades. Apenas tome cuidado com disputas de poder. O ideal será respeitar opiniões diferentes das suas. No setor profissional, atrasos, cobranças e falhas na comunicação exigirão responsabilidade e atenção aos detalhes. Portanto, tente organizar os documentos e pensar com calma antes de assumir novos compromissos.

No ambiente familiar, poderá haver um conflito entre a vontade de agir e a necessidade de preservar os relacionamentos com os entes queridos. Diante disso, aja com planejamento, evitando responder impulsivamente a provocações ou expectativas externas.

Escorpião

O escorpiano poderá ganhar o reconhecimento que merece no setor profissional (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Você terá mais visibilidade no setor profissional. Inclusive, poderá ganhar o reconhecimento que merece e assumir novas responsabilidades. Apesar disso, procure agir com humildade, evitando disputas de poder e decisões movidas pela ambição.

Ainda nesta fase, estudos, viagens e documentos precisarão de mais atenção, conferindo as informações antes de assumir algum compromisso. Por fim, haverá a possibilidade de desafios nas amizades e nos projetos em grupo, principalmente por conta de divergências de opinião e questões financeiras. Busque agir com equilíbrio para lidar com os obstáculos, preservando a sua energia.

Sagitário

Haverá possíveis oportunidades para o sagitariano demonstrar a sua competência e conquistar visibilidade no campo profissional (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Você desejará ampliar os horizontes e buscar novos conhecimentos. No processo, contudo, evite posturas inflexíveis ou disputas que possam desgastar as relações importantes. No setor financeiro, reavalie os compromissos e acordos, conferindo todos os detalhes antes de assumir novos gastos ou tomar decisões que envolvam os recursos compartilhados.

No campo profissional, haverá possíveis oportunidades para demonstrar a sua competência e conquistar visibilidade. Entretanto, será necessário equilibrar as exigências do trabalho com as expectativas das pessoas próximas. Para isso, respeite os limites de todos, inclusive o seu, e escolha bem as batalhas que deseja lutar.

Capricórnio

Os relacionamentos do capricorniano exigirão paciência e conversas maduras (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Você desejará organizar as finanças, resolver as pendências e encerrar situações que já não fazem sentido. No processo, procure agir com equilíbrio, principalmente por conta das disputas de poder que poderão ocorrer. Os relacionamentos, por sua vez, tenderão a exigir paciência e conversas maduras, sobretudo em questões ligadas às responsabilidades compartilhadas.

Ainda nesta semana, será possível que o seu desejo por novos aprendizados e experiências entre em conflito com o excesso de tarefas da rotina. Para amenizar as tensões, busque administrar melhor o seu tempo, respeitar os próprios limites e manter o foco no que realmente contribui para seu crescimento.

Aquário

A semana pedirá que o aquariano organize melhor a rotina, cuide da saúde e redobre a atenção com os compromissos profissionais (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção aos relacionamentos. Desde que tenha disposição para ouvir o outro e evitar disputas de poder, poderá se deparar com boas oportunidades. Nas finanças compartilhadas, o período será marcado por tensões, exigindo equilíbrio para lidar com impulsividade, cobranças e expectativas irreais. Ao respeitar os próprios limites e preservar a sua energia, conseguirá tomar decisões conscientes.

Por fim, a semana pedirá que organize melhor a rotina, cuide da saúde e redobre a atenção com os compromissos profissionais. Isso porque atrasos, falhas na comunicação ou excesso de responsabilidades possivelmente virão à tona, gerando desgastes.

Peixes

Será um período importante para o pisciano rever decisões ligadas à vida afetiva (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de organizar a rotina, melhorar os seus hábitos e dar mais atenção ao trabalho. Desde que não assuma responsabilidades além do que conseguirá cumprir, poderá avançar em algumas tarefas. Também será um período importante para rever decisões ligadas à vida afetiva, aos filhos, aos projetos criativos e ao uso do dinheiro. No processo, tenha paciência para lidar com atrasos e conversas delicadas.

Por fim, busque equilibrar as necessidades da vida familiar com as expectativas dos relacionamentos, evitando que diferenças de opinião se transformem em conflitos desnecessários. Para tanto, escolha cuidadosamente as palavras e mantenha a flexibilidade.