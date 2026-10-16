Horóscopo semanal: previsões para os signos de 19 a 25 de outubro de 2026

Nesta semana, o Sol em Libra fará conjunção com Vênus e quadratura com Plutão, despertando a necessidade de equilíbrio nas relações. Contudo, haverá a possibilidade de disputas de poder, ciúmes e atitudes controladoras, dificultando a convivência.

No dia 23 de outubro, o Astro-Rei entrará em Escorpião, mas manterá todas as outras configurações. O período será marcado por transformações importantes. Surgirá, também, disposição para lidar com questões profundas e reconhecer os comportamentos que precisam ser modificados.

Mercúrio em Escorpião formará quadratura com Júpiter, ampliando a vontade de compreender situações e defender opiniões. No entanto, esse movimento também poderá favorecer exageros e conclusões precipitadas. Logo, será importante redobrar a atenção às conversas, especialmente às que envolvem negociações, estudos e decisões profissionais.

Por sua vez, Vênus retrógrada em Escorpião fará conjunção com o Sol e quadratura com Plutão, sinalizando um período de revisões nos relacionamentos e nos valores pessoais. Nesse contexto, questões antigas possivelmente virão à tona, revelando insatisfações ou sentimentos que ainda precisam ser compreendidos. A intensidade emocional poderá aumentar, assim como a tendência ao ciúme, à possessividade e às disputas de poder.

Ademais, Marte em Leão estará em conjunção com Júpiter, aumentando a disposição para agir, tomar iniciativas e buscar reconhecimento. Será um bom momento para investir em projetos e defender os objetivos pessoais. Por outro lado, o excesso de otimismo poderá levar a atitudes impulsivas, conflitos ou ao acúmulo de compromissos.

Lembre-se de que cada pessoa sentirá essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o seu Mapa Astral.

Áries

O ariano precisará observar com mais atenção os relacionamentos (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Nesta semana, você precisará observar com mais atenção os relacionamentos e a maneira como administra os compromissos compartilhados, buscando equilibrar suas vontades com as expectativas das outras pessoas. No processo, algumas situações poderão despertar sentimentos antigos, inseguranças ou questões financeiras que irão exigir clareza. Nesse contexto, evite tirar conclusões precipitadas ou agir por impulso.

Na vida afetiva, em específico, tenderão a surgir cobranças ou disputas motivadas pelo desejo de controle. Será preciso ter maturidade para lidar com as diferenças sem ampliar os conflitos. Por fim, haverá mais motivação para investir nos projetos pessoais. Apesar disso, controle os exageros, direcionando sua energia para aquilo que trará crescimento.

Touro

O taurino precisará ter flexibilidade e disposição para rever acordos (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Será necessário organizar melhor a rotina, equilibrando as exigências profissionais com as necessidades pessoais e emocionais. Nesse caso, algumas situações poderão demandar mudanças. Você precisará ter flexibilidade e disposição para rever acordos, especialmente se houver dificuldades para conciliar interesses diferentes. Procure controlar os exageros e refletir antes de assumir novos compromissos.

Nos relacionamentos, sentimentos antigos tenderão a vir à tona, levando a conversas importantes. Diante disso, busque agir com sinceridade e evite entrar em conflitos motivados pelo ciúme ou pelo desejo de controle. Desse modo, a convivência se manterá mais harmoniosa.

Gêmeos

O geminiano terá mais disposição para resolver pendências relacionadas ao lar (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Ao longo desta semana, questões relacionadas ao trabalho exigirão mais organização e atenção aos detalhes, especialmente quando surgirem informações confusas. Em meio a isso, você precisará encontrar o equilíbrio entre as responsabilidades profissionais e a necessidade de reservar um tempo para atividades que proporcionem prazer.

Na vida afetiva, sentimentos antigos poderão ressurgir, trazendo dúvidas sobre suas demandas e expectativas. Ademais, cobranças ou diferenças de interesses tenderão a gerar tensões. Por isso, tome cuidado com as discussões motivadas pela irritação. No ambiente familiar, haverá mais disposição para resolver pendências e tomar iniciativas. Contudo, procure controlar os exageros e ouvir outras opiniões.

Câncer

O canceriano sentirá vontade de investir nos projetos pessoais (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Você sentirá vontade de investir nos projetos pessoais, fortalecer a autoestima e dedicar mais tempo às atividades que lhe proporcionam prazer. Apenas tome cuidado para não negligenciar suas responsabilidades. No campo afetivo, algumas situações poderão despertar sentimentos antigos, exigindo uma avaliação cuidadosa sobre o que deseja mudar em seus relacionamentos. Em paralelo, evite alimentar ciúme, cobranças ou disputas motivadas pela necessidade de ter razão.

O setor financeiro pedirá cautela com gastos impulsivos e com decisões tomadas sob pressão. Ademais, surgirá mais disposição para conversar, defender suas ideias e resolver pendências. Entretanto, modere a impaciência e os exageros na comunicação.

Leão

O leonino dedicará mais atenção à vida familiar e à organização da casa (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção à vida familiar e à organização da casa, buscando resolver pendências sem assumir todas as responsabilidades sozinho(a). Ao longo dos dias, algumas situações poderão trazer à tona ressentimentos, insatisfações ou diferenças de opinião, tornando essencial investir em conversas maduras e ter disposição para rever suas atitudes.

Na vida afetiva, sentimentos intensos tenderão a aumentar as cobranças e os conflitos, especialmente se houver dificuldade para respeitar os limites ou as necessidades das outras pessoas. Nesse sentido, evite decisões impulsivas. Ainda nesta semana, haverá mais confiança para tomar iniciativas. No entanto, será preciso direcionar essa energia com equilíbrio, controlando exageros e disputas desnecessárias.

Virgem

O virginiano deverá ter maturidade para lidar com sentimentos intensos sem agir de forma impulsiva (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Assuntos antigos poderão vir à tona nesta semana, favorecendo esclarecimentos importantes. Por conta disso, você deverá dedicar mais atenção à comunicação, aos compromissos e às informações que recebe, evitando tirar conclusões precipitadas ou tomar decisões sem verificar todos os detalhes. Além disso, tome cuidado para não transformar diferenças de opinião em conflitos.

No campo afetivo, algumas situações tenderão a despertar inseguranças. Será necessário ter maturidade para lidar com sentimentos intensos sem agir de forma impulsiva ou se cobrar excessivamente. Procure respeitar seus limites e buscar momentos de recolhimento para compreender o que precisa mudar.

Libra

O libriano deverá avaliar com cuidado as prioridades financeiras (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Você deverá avaliar com cuidado suas prioridades financeiras e a maneira como administra seus recursos, evitando gastar por impulso ou assumir compromissos capazes de prejudicar sua segurança. Ainda nesta semana, questões relacionadas à autoestima, aos valores pessoais e à necessidade de reconhecimento tenderão a vir à tona, exigindo uma postura mais consciente diante das expectativas externas.

Nos relacionamentos, sentimentos antigos poderão ressurgir, provocando ciúmes, cobranças ou disputas de poder. Nessas circunstâncias, será importante reconhecer os próprios limites e não agir de forma autoritária. Por fim, tenha cautela ao participar de projetos coletivos ou assumir responsabilidades com os amigos, pois o entusiasmo possivelmente levará a exageros.

Escorpião

O escorpiano sentirá mais disposição para cuidar de si e defender seus interesses (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Você sentirá mais disposição para cuidar de si, defender seus interesses e tomar iniciativas que contribuam para os objetivos pessoais. Porém, algumas situações poderão despertar inseguranças, sentimentos antigos ou a necessidade de rever a forma como se posiciona nos relacionamentos. Nesse contexto, tome cuidado para não agir por impulso.

O campo financeiro, por sua vez, exigirá mais atenção. Isso porque haverá a possibilidade de gastos excessivos ou decisões motivadas pelo desejo de controle. No trabalho, a proatividade e a autoconfiança tenderão a favorecer avanços e oportunidades de reconhecimento. Apenas tenha cautela com disputas de poder ou atitudes exageradas diante de cobranças.

Sagitário

O sagitariano precisará respeitar os momentos de recolhimento (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Nesta semana, determinadas situações poderão despertar sentimentos antigos, exigindo uma avaliação profunda sobre o que precisa ser encerrado ou transformado em sua vida. Você precisará respeitar momentos de recolhimento e observar com mais atenção as questões emocionais que vêm sendo adiadas, evitando assumir compromissos apenas para atender às expectativas de outras pessoas.

No campo financeiro, não gaste dinheiro de forma precipitada nem se envolva em conflitos motivados por inseguranças. Será importante agir com planejamento. Haverá, por fim, mais disposição para ampliar seus conhecimentos, defender suas ideias e buscar novas experiências. Apenas tome cuidado com os exageros e com a tendência a impor suas opiniões.

Capricórnio

O capricorniano tenderá a dedicar mais atenção às amizades e aos projetos coletivos (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção às amizades, aos projetos coletivos e aos objetivos de longo prazo, buscando fortalecer parcerias que contribuam para seus planos. No processo, precisará revisar algumas expectativas nos relacionamentos, especialmente se houver diferenças de interesses, cobranças ou a necessidade de estabelecer limites claros.

No setor financeiro, será necessário ter cuidado com os recursos compartilhados, uma vez que decisões impulsivas ou divergências sobre responsabilidades poderão provocar desgastes. Ainda nesta semana, crescerá a disposição para enfrentar assuntos delicados e resolver pendências que estavam sendo adiadas. Todavia, procure analisar cada situação com calma antes de agir.

Aquário

O aquariano precisará dedicar mais atenção à rotina profissional (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Você precisará dedicar mais atenção à rotina profissional e aos objetivos de longo prazo, pois algumas situações exigirão mudanças rápidas. Nesse cenário, tome cuidado com a maneira como se posiciona, especialmente diante de cobranças e decisões relevantes. Procure manter a clareza ao negociar acordos.

Nos relacionamentos, sentimentos intensos poderão gerar impaciência e disputas. Será importante controlar suas reações, não permitindo que os conflitos pessoais prejudiquem outras áreas da vida. Haverá, ainda, mais segurança para defender suas ideias e liderar novas iniciativas. Contudo, busque avaliar as consequências antes de agir.

Peixes

O pisciano desejará ampliar seus conhecimentos e rever suas crenças (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Você desejará ampliar seus conhecimentos, rever suas crenças e buscar novas perspectivas para lidar com decisões importantes. Inclusive, algumas situações envolvendo os projetos de longo prazo poderão entusiasmá-lo(a). No entanto, procure avaliar todas as condições antes de assumir compromissos.

Nos relacionamentos, sentimentos antigos tenderão a vir à tona, gerando cobranças, inseguranças ou conflitos, especialmente se houver dificuldade para conciliar expectativas diferentes. Diante desse cenário, será essencial evitar atitudes impulsivas. Na rotina profissional, haverá mais disposição para tomar iniciativas e resolver pendências. Entretanto, controle os exageros e organize as tarefas com cuidado.