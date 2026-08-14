Horóscopo semanal: previsões para os signos de 17 a 23 de agosto de 2026

No início da semana, o Sol estará no signo de Leão e em conjunção com Mercúrio. Esses movimentos trarão mais clareza para expressar ideias, defender opiniões e tomar decisões. Será um período favorável para organizar os planos e os pensamentos. No dia 22 de agosto, o Astro-Rei ingressará em Virgem, mas continuará em conjunção com Mercúrio. Com isso, a mente ficará mais ativa, favorecendo soluções concretas para questões que estavam sendo adiadas.

Mercúrio, em Leão, fará conjunção com Júpiter e com o Astro-Rei, favorecendo a comunicação, a organização dos pensamentos e, por sua vez, as negociações e os estudos. Entretanto, será necessário evitar exagerar na busca por informações, bem como ouvir outras opiniões antes de tomar decisões. Desse modo, será possível aproveitar melhor as influências astrológicas.

Enquanto isso, Vênus, em Libra, fará oposição a Saturno, indicando desgastes nos relacionamentos. Nesse cenário, será fundamental observar as conexões que precisam de diálogo e amadurecimento, evitando agir por carência, medo ou insatisfação momentânea.

Ademais, Marte, em Câncer, seguirá em quadratura com Netuno, sugerindo confusões, dispersão e dificuldade para direcionar a energia. Nesta fase, decisões impulsivas poderão gerar resultados diferentes do esperado. Por isso, será importante organizar as prioridades, respeitar os próprios limites, refletir antes de agir e evitar qualquer tipo de impulso.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano poderá aproveitar a semana para organizar melhor a rotina, aprimorar o trabalho e usar a comunicação a seu favor (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Haverá mais disposição para organizar a rotina e aperfeiçoar o trabalho, fazendo com que encontre maneiras mais eficientes de realizar as tarefas. Além disso, a sua capacidade de raciocínio e comunicação poderá ajudá-lo(a) a compreender informações e compartilhar ideias. Apenas tome cuidado para não assumir muitas responsabilidades nem tentar resolver tudo de uma vez.

Nos relacionamentos afetivos, será necessário lidar com as expectativas e as responsabilidades de forma madura, reconhecendo os limites da outra pessoa e evitando cobranças excessivas. No ambiente familiar, mal-entendidos tenderão a gerar tensões. Por isso, tente controlar a irritação e não agir com base em suposições.

Touro

O taurino encontrará confiança para investir em projetos pessoais e valorizar seus talentos (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Você poderá ter mais confiança para desenvolver projetos pessoais e dedicar atenção ao que desperta o seu interesse. Ademais, haverá facilidade para expressar suas ideias e mostrar suas habilidades. Todavia, não assuma compromissos maiores do que conseguirá cumprir.

Nos relacionamentos e na rotina, poderá haver a sensação de que as suas necessidades estão sendo deixadas de lado. Esse cenário, por sua vez, exigirá que encontre equilíbrio entre agradar os outros e respeitar os próprios limites, especialmente diante de cobranças e responsabilidades. Por fim, possivelmente surgirão mal-entendidos e confusões com pessoas próximas. Por isso, verifique as informações com cautela antes de agir, evitando discussões baseadas em suposições.

Gêmeos

O geminiano terá facilidade para organizar questões familiares, resolver pendências e tomar decisões importantes (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção aos assuntos domésticos e familiares, principalmente àqueles que precisam de organização. Como a sua capacidade de comunicação estará em alta, poderá encontrar boas oportunidades para conversar, resolver pendências e tomar decisões importantes para o futuro. Ainda assim, evite exageros, promessas difíceis de cumprir e atitudes autoritárias.

No setor afetivo, haverá espaço para momentos agradáveis e demonstrações de afeto. Ao mesmo tempo, diferenças de expectativas tenderão a gerar cobranças ou inseguranças. Esse cenário, por sua vez, exigirá maturidade para respeitar os limites alheios. No campo financeiro, busque agir com cautela, sem gastos impulsivos e decisões precipitadas.

Câncer

O canceriano estará mais comunicativo e confiante para compartilhar ideias, ampliar conhecimentos e resolver assuntos importantes (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Nesta semana, você poderá ter mais facilidade para organizar os pensamentos, ampliar os conhecimentos e expressar suas opiniões, trazendo boas oportunidades. Porém, o excesso de confiança ou a tendência a falar de maneira muito direta poderá provocar mal-entendidos. Logo, será importante ter cautela com as palavras e evitar assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir.

No ambiente familiar, tenderão a surgir cobranças e dificuldades para conciliar as suas necessidades com as expectativas das pessoas ao redor. Diante desse cenário, procure estabelecer acordos equilibrados, controlar a impulsividade e respeitar os limites do outro.

Leão

O leonino poderá organizar melhor a vida financeira e profissional, aproveitando a boa comunicação para negociar e encontrar soluções práticas para seus objetivos (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de organizar a vida financeira e reconhecer o valor do próprio trabalho. Inclusive, será um período favorável para negociar, apresentar novas ideias e encontrar soluções práticas tanto para as finanças quanto para o setor profissional. No processo, avalie cuidadosamente as propostas, os acordos e as informações antes de tomar decisões. Além disso, evite gastar de forma impulsiva ou assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir.

Nos relacionamentos, situações mal resolvidas tenderão a vir à tona, exigindo disposição para ouvir o outro, assim como maturidade para lidar com as diferenças. Busque, portanto, controlar a irritação para que as suas escolhas não sejam prejudicadas.

Virgem

O virginiano contará com mais confiança e iniciativa para defender seus interesses, desenvolver projetos e aproveitar oportunidades de negociação (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Haverá mais confiança para tomar iniciativas, expressar suas ideias e defender seus interesses, abrindo espaço para a construção de novos projetos. Ainda assim, fuja de atitudes impulsivas e excessos. No campo financeiro, o período será movimentado, o que favorecerá negociações. Apesar das boas energias, procure controlar os gastos e agir com prudência.

Na vida social, você terá mais disposição para participar de projetos coletivos. No entanto, diferenças de opinião poderão provocar conflitos. Logo, evite impor as suas ideias ou criar expectativas pouco realistas. Em vez disso, ouça o outro antes de agir e concentre a sua energia em objetivos que possam contribuir para o crescimento pessoal.

Libra

O libriano terá um período favorável para refletir com calma, organizar os pensamentos e tomar decisões mais conscientes (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Você desejará se recolher, organizar os pensamentos e compreender melhor algumas situações antes de tomar decisões. Inclusive, pessoas próximas poderão ajudá-lo(a) a fazer escolhas sábias. Ainda assim, será importante selecionar com bastante cautela as suas companhias, evitar promessas exageradas e não assumir responsabilidades dos outros.

Nos relacionamentos, o período pedirá cuidado. Nesse contexto, busque estabelecer limites claros e equilibrar as suas necessidades com as expectativas alheias. No setor profissional, haverá a possibilidade de cobranças e inseguranças, sendo importante agir com objetividade e não tomar decisões baseadas em ideias pouco realistas.

Escorpião

O escorpiano poderá se destacar no trabalho e em projetos coletivos, mas deverá evitar agir de forma competitiva ou controladora (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A semana tenderá a ser movimentada, especialmente nas relações de trabalho e nos projetos em grupo. Será um bom período para apresentar suas ideias e assumir novas responsabilidades. Entretanto, não aja de forma competitiva ou controladora. Em vez disso, mantenha uma postura profissional diante de opiniões diferentes, críticas ou disputas de poder.

Nos relacionamentos afetivos, você precisará ter paciência e maturidade, especialmente diante das diferenças de expectativas. Na vida social, evite tomar decisões motivadas pela emoção ou por informações incompletas, para não causar frustrações. Procure verificar os fatos e organizar melhor os seus planos.

Sagitário

O sagitariano estará mais aberto a conhecimentos e experiências, podendo ampliar horizontes e fortalecer projetos por meio das trocas com outras pessoas (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Você desejará ampliar seus conhecimentos ou buscar novas experiências. Inclusive, a sua comunicação fluirá melhor, favorecendo conversas importantes e o contato com pessoas que poderão contribuir para os seus projetos. No processo, tenha flexibilidade para aprender e ouvir diferentes opiniões. E o mais importante: evite agir de forma arrogante.

Ainda neste período, atente-se a questões financeiras compartilhadas e a situações emocionais profundas. Isso porque inseguranças e interpretações equivocadas possivelmente influenciarão suas atitudes. O mais indicado será verificar todas as informações antes de assumir novos compromissos.

Capricórnio

O capricorniano terá a oportunidade de transformar questões financeiras e emocionais, além de encontrar caminhos para avançar profissionalmente (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Você deverá rever questões financeiras e emocionais para, inclusive, perceber o que precisa ser transformado. Será um período importante para conversar sobre temas delicados e buscar respostas. Para tanto, evite agir de forma autoritária ou exagerada.

Na vida profissional, haverá a possibilidade de reconhecimento e novas oportunidades. Contudo, algumas limitações e cobranças tenderão a surgir, exigindo maturidade, responsabilidade e paciência. Nos relacionamentos, diferenças de expectativas poderão causar inseguranças e conflitos. Diante desse cenário, procure manter uma postura equilibrada e não tome decisões baseadas em suposições.

Aquário

O aquariano poderá fortalecer relacionamentos por meio do diálogo e precisará organizar melhor a rotina para alcançar seus objetivos (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você desejará fortalecer os vínculos e esclarecer as expectativas nos relacionamentos. Para isso, precisará ouvir o outro com atenção e considerar diferentes pontos de vista. No processo, algumas conversas favorecerão negociações e o(a) ajudarão a tomar decisões conscientes. Apenas evite exageros e promessas impulsivas, sobretudo quando houver interesses diferentes.

Ainda neste período, você buscará novos conhecimentos. Todavia, algumas limitações tenderão a surgir, exigindo paciência e a revisão dos planos. Na rotina, procure organizar melhor as tarefas, respeitar os próprios limites e não assumir compromissos dos outros. Desse modo, será possível prevenir desgastes desnecessários.

Peixes

O pisciano terá a chance de fortalecer vínculos e reorganizar questões financeiras e emocionais com mais maturidade (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção aos relacionamentos. Será um período importante para fortalecer os vínculos, fazer acordos e compreender as necessidades do outro. No setor afetivo, em específico, inseguranças tenderão a gerar expectativas irreais. Para diminuir os desgastes, procure respeitar tanto os seus limites quanto os do outro. A rotina profissional, por sua vez, exigirá organização e o estabelecimento de prioridades. Isso porque a tendência a querer resolver tudo rapidamente poderá aumentar o estresse e prejudicar a qualidade do seu trabalho.

As questões financeiras compartilhadas e os sentimentos profundos pedirão cuidado. Busque, portanto, acolher as mágoas, reorganizar os recursos e compreender melhor os próprios desejos. E o mais importante: evite cobranças excessivas ou decisões precipitadas.