Horóscopo semanal: previsões para os signos de 16 a 22 de novembro de 2026

Nesta semana, o Sol em Escorpião fará quadratura com Marte e Júpiter, indicando uma fase que poderá ser marcada por mais intensidade, impaciência e exageros. A vontade de alcançar os objetivos tenderá a ganhar força, mas também haverá uma tendência a conflitos, disputas e decisões precipitadas. Neste período, será importante reconhecer os próprios limites e evitar que o orgulho interfira nas escolhas.

No dia 22 de novembro, o astro-rei ingressará em Sagitário, favorecendo a busca por novos conhecimentos, a ampliação dos horizontes e o investimento em projetos voltados ao crescimento pessoal. Mercúrio em Escorpião estará em quadratura com Plutão, intensificando os pensamentos e a capacidade investigativa. Nesse cenário, haverá necessidade de compreender situações complexas. Desde que haja abertura para ouvir diferentes perspectivas e disposição para lidar com verdades que exigem mudanças, esse aspecto favorecerá análises profundas e conversas esclarecedoras.

Por sua vez, Vênus em Libra favorecerá todos os tipos de relações. Será um bom momento para cuidar da aparência, investir em atividades sociais e buscar equilíbrio na vida financeira. Porém, será preciso cautela com a tendência a querer agradar a todos. Recomenda-se não deixar as próprias necessidades em segundo plano.

Ademais, Marte em Leão formará conjunção com Júpiter e quadratura com o Sol, aumentando a iniciativa, a confiança e a vontade de conquistar reconhecimento. Embora essa combinação favoreça atitudes corajosas, ela também poderá intensificar a impaciência e a tendência a assumir riscos desnecessários. Além disso, poderão surgir conflitos quando houver dificuldade para aceitar limites ou opiniões diferentes.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, o ariano precisará respeitar mais os próprios limites e agir com planejamento (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de rever os planos de longo prazo ou as decisões que envolvem recursos compartilhados. No processo, conversas sobre dinheiro e responsabilidades poderão trazer à tona questões delicadas, exigindo cuidado com a desconfiança e com o desejo de controlar os acontecimentos. Evite agir de forma precipitada diante de situações inesperadas.

Nos relacionamentos, algumas diferenças tenderão a gerar inseguranças. Nesse contexto, procure expressar suas necessidades com clareza, sem transformar pequenas frustrações em cobranças ou disputas. No trabalho e na rotina do lar, será possível que o excesso de compromissos provoque desgastes e conflitos. Logo, busque respeitar seus limites e agir com planejamento.

Touro

O taurino precisará agir com maturidade e avaliar as consequências antes de tomar decisões (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Você precisará dedicar atenção aos compromissos financeiros compartilhados, especialmente diante de situações que exigem acordos e decisões conjuntas. No processo, conversas importantes tenderão a revelar divergências ou questões antigas que precisam ser resolvidas. Evite, nesse contexto, desconfianças excessivas.

Na rotina profissional, busque equilibrar suas responsabilidades com as necessidades pessoais, evitando assumir tarefas para agradar ou corresponder às expectativas dos outros. Na vida afetiva e nos momentos de lazer, poderá haver mais intensidade, o que exigirá cuidado com as expectativas exageradas. Procure agir com maturidade e avaliar as consequências antes de tomar decisões.

Gêmeos

O geminiano precisará ter flexibilidade para lidar com diferentes opiniões e situações (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de mudanças inesperadas nos relacionamentos e nas parcerias. Nesse contexto, você precisará ter flexibilidade para lidar com diferentes opiniões e situações que fogem do seu controle. No ambiente de trabalho, algumas conversas poderão trazer à tona assuntos delicados e cobranças. Diante desse cenário, procure escolher bem as palavras e tome cuidado com as interpretações precipitadas.

Também será importante rever a maneira como distribui as tarefas, pois os excessos possivelmente comprometerão sua produtividade e bem-estar. Procure equilibrar as demandas profissionais com as necessidades pessoais, evitando assumir mais responsabilidades do que conseguirá cumprir. Ainda nesta semana, você terá mais disposição para resolver pendências. Todavia, a impaciência tenderá a provocar conflitos.

Câncer

A vida afetiva, as atividades de lazer e os projetos pessoais tenderão a despertar entusiasmo no canceriano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Você poderá sentir vontade de organizar a rotina, rever hábitos e encontrar maneiras mais eficientes de lidar com as responsabilidades, especialmente em meio a mudanças. Algumas conversas poderão trazer à tona assuntos antigos e gerar divergências. Para lidar melhor com essas situações, será importante evitar conclusões precipitadas e discussões desnecessárias.

Ao longo da semana, a vida afetiva, as atividades de lazer e os projetos pessoais tenderão a despertar entusiasmo. Também poderá haver mais disposição para se comunicar e defender suas ideias, mas será preciso atenção para que as conversas não se transformem em conflitos. Pensar antes de responder e organizar as prioridades poderá ajudar a aproveitar melhor esse período.

Leão

A vontade do leonino de conquistar autonomia tenderá a aumentar (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção à vida afetiva, aos projetos pessoais e às atividades de lazer, buscando oportunidades para expressar suas habilidades e investir no que lhe proporciona satisfação. No entanto, mudanças inesperadas no lar poderão alterar seus planos. Questões antigas envolvendo a família exigirão conversas claras e decisões cuidadosas. Será importante evitar discussões motivadas pelo orgulho e não permitir que inseguranças interfiram na maneira como expressa suas necessidades.

No campo financeiro, a vontade de conquistar autonomia tenderá a aumentar. Entretanto, haverá o risco de gastos excessivos e decisões impulsivas. Para evitar prejuízos, tente controlar as expectativas e avaliar as condições antes de assumir compromissos.

Virgem

O virginiano tenderá a ter mais disposição para tomar iniciativas e defender seus interesses (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Mudanças na organização da casa e na dinâmica familiar exigirão flexibilidade, especialmente quando elas interferirem em seus planos. Ao longo da semana, conversas com os entes queridos e pessoas próximas poderão trazer à tona assuntos antigos, provocando divergências. Para amenizar as tensões, tenha cuidado com as palavras e não tente controlar todas as decisões.

Nos relacionamentos, procure expressar suas necessidades com clareza, não permitindo que pequenas frustrações se transformem em cobranças ou ressentimentos. Por fim, você tenderá a ter mais disposição para tomar iniciativas e defender seus interesses. Contudo, será importante equilibrar a autoconfiança com a capacidade de ouvir o outro e respeitar os próprios limites.

Libra

Reconhecer as próprias necessidades e fortalecer a autoestima poderá ajudar o libriano a depender menos da aprovação dos outros (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Mudanças nos compromissos e nas responsabilidades poderão exigir ajustes em seus planos, especialmente com a chegada de novas informações. As finanças também pedirão atenção, sobretudo em relação a gastos e decisões delicadas. Ao lidar com essas questões, vale ter cuidado para não alimentar desconfianças excessivas.

Na vida pessoal, reconhecer suas necessidades e fortalecer a autoestima poderá ajudar a depender menos da aprovação dos outros. Ao longo da semana, preocupações com a rotina também poderão causar desgaste, principalmente se houver acúmulo de tarefas. Para manter o equilíbrio, procure organizar melhor seu tempo, evitar atitudes impulsivas e reservar momentos para descansar.

Escorpião

A vontade do escorpiano de conquistar reconhecimento e assumir novas responsabilidades poderá ganhar força (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Mudanças inesperadas nas finanças poderão levar você a rever a maneira como administra os recursos. Na vida pessoal, algumas situações poderão despertar reflexões sobre suas atitudes e a forma como se posiciona nas relações.

Nos relacionamentos, assuntos que vinham sendo evitados poderão vir à tona, abrindo espaço para reconhecer suas necessidades e estabelecer limites saudáveis. Ao lidar com essas questões, procure acolher suas inseguranças sem alimentar expectativas exageradas. No trabalho, a vontade de conquistar reconhecimento e assumir novas responsabilidades poderá ganhar força. Para aproveitar essa disposição, será importante manter o diálogo e evitar conflitos desnecessários.

Sagitário

Nas amizades e nos projetos coletivos, o sagitariano deverá estabelecer limites e evitar expectativas exageradas (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Nesta semana, você sentirá necessidade de rever atitudes e compreender melhor quais mudanças deseja realizar, especialmente diante de acontecimentos que fogem às suas expectativas. Nesse cenário, algumas questões que estavam sendo deixadas de lado poderão vir à tona, exigindo uma reflexão cautelosa antes de tomar decisões importantes.

Nas amizades e nos projetos coletivos, diferenças de interesse tenderão a provocar desconfortos ou inseguranças. Diante disso, será essencial estabelecer limites e evitar expectativas exageradas. Por fim, sua disposição para buscar novas experiências estará fortalecida. Todavia, procure avaliar os riscos antes de assumir compromissos.

Capricórnio

O capricorniano precisará valorizar as próprias capacidades sem depender exclusivamente da aprovação externa (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Poderá haver mudanças nas amizades, nos projetos coletivos ou nos objetivos de longo prazo. Inclusive, algumas conversas em grupo possivelmente causarão divergências ou disputas. Diante disso, tenha cuidado para não transformar diferenças de opinião em conflitos maiores. Ademais, procure avaliar quais parcerias continuam fazendo sentido e quais precisam de ajustes.

No campo profissional, a sua busca por reconhecimento tenderá a gerar inseguranças. Por isso, será importante valorizar as próprias capacidades sem depender exclusivamente da aprovação externa. Os assuntos financeiros compartilhados, por sua vez, exigirão atenção para não tomar decisões precipitadas. Busque agir com estratégia e organizar as prioridades.

Aquário

O aquariano terá mais disposição para tomar iniciativa e defender os próprios interesses (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Ao longo desta semana, haverá a possibilidade de mudanças no setor profissional. Inclusive, conversas relacionadas a projetos de longo prazo poderão trazer questionamentos e divergências. Nesse contexto, será fundamental verificar as informações e evitar conclusões precipitadas. Além disso, procure ter flexibilidade para adaptar suas estratégias e lidar com as novas circunstâncias.

Nos relacionamentos, você terá mais disposição para tomar iniciativa e defender seus interesses. Porém, o excesso de confiança tenderá a provocar discussões e cobranças. Diante desse cenário, o mais indicado será equilibrar seus desejos com as necessidades das pessoas ao redor. Busque agir com cautela para não prejudicar as relações próximas.

Peixes

O pisciano terá mais disposição para agir e resolver pendências (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Você desejará rever os projetos de longo prazo, especialmente por conta das mudanças que tenderão a ocorrer. Será importante ter flexibilidade no processo. Ainda nesta semana, haverá a possibilidade de conversas delicadas sobre assuntos financeiros compartilhados ou responsabilidades que envolvam outras pessoas, exigindo atenção aos detalhes.

Na vida afetiva, diferenças de expectativas poderão provocar tensões, sobretudo se houver dificuldade para dividir as demandas ou respeitar os limites alheios. Por fim, você terá mais disposição para agir e resolver pendências. No entanto, tome cuidado com o excesso de confiança. Ao organizar suas prioridades, conseguirá aproveitar de forma equilibrada as oportunidades que surgirem.