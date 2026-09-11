Horóscopo semanal: previsões para os signos de 14 a 20 de setembro de 2026

O Sol em Virgem seguirá em oposição a Netuno, indicando dúvidas em relação às prioridades e aos objetivos. Isso porque poderá haver dificuldade para enxergar algumas situações com clareza, principalmente se emoções ou idealizações interferirem na avaliação. Diante desse cenário, será preciso redobrar a atenção aos detalhes e evitar assumir compromissos sem compreender integralmente as condições envolvidas.

Mercúrio em Libra fará oposição a Netuno e Saturno. Essa configuração poderá dificultar a comunicação, bem como provocar idealizações ou pensamentos mais rígidos. Nesse cenário, informações incompletas ou interpretações equivocadas tenderão a gerar inseguranças e atrasar decisões. Por isso, será necessário revisar acordos, agir com flexibilidade e confirmar todos os dados antes de tirar conclusões.

Enquanto isso, Vênus em Escorpião fará quadratura com Plutão, intensificando as emoções, os desejos e as questões relacionadas ao controle e à confiança nos relacionamentos. Neste período, ciúme, cobranças e inseguranças tenderão a ganhar força. Para amenizar as tensões, evite se envolver em manipulações e disputas de poder. E o mais importante: busque compreender as próprias necessidades antes de agir.

Ademais, Marte em Câncer fará bom aspecto com o Sol, favorecendo a iniciativa, a disposição e a capacidade de transformar intenções em atitudes concretas. Esse movimento o(a) ajudará a agir com mais confiança, especialmente quando houver envolvimento emocional ou a necessidade de proteger aquilo que é importante.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Questões ligadas à intimidade, à confiança e aos recursos compartilhados exigirão maturidade e transparência do ariano (Imagem: Thanh_Nguyen_SLQ | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de compreender melhor as suas relações, principalmente diante de expectativas divergentes. No processo, procure observar com atenção o que é dito e os sinais que o outro apresenta, evitando assumir compromissos ou tomar decisões importantes sem ter informações suficientes.

Ainda nesta semana, questões ligadas à intimidade, à confiança e aos recursos compartilhados exigirão maturidade e transparência, especialmente se houver inseguranças e atitudes controladoras. Embora tenha coragem para solucionar os problemas, será importante agir com equilíbrio. Busque, portanto, preservar seus interesses, mas sem transformar as diferenças em disputas.

Touro

O taurino sentirá vontade de organizar a rotina (Imagem: Thanh_Nguyen_SLQ | Shutterstock)

Você sentirá vontade de organizar a rotina, avaliando com cuidado se as tarefas que assumiu estão realmente alinhadas às suas prioridades. No processo, poderá haver expectativas irreais sobre o trabalho e sobre os acordos do cotidiano. Por isso, precisará conferir as informações antes de tomar decisões. Nas relações próximas, sentimentos intensos tenderão a gerar cobranças.

Assim, procure estabelecer limites bem definidos. No ambiente familiar, será possível resolver as pendências acumuladas. Para isso, porém, administre o seu tempo com mais eficiência, direcione a sua energia para mudanças que possam melhorar o dia a dia em casa e evite discussões motivadas pela irritação.

Gêmeos

O geminiano terá mais energia para conversar, tomar iniciativa e resolver assuntos pendentes no trabalho (Imagem: Thanh_Nguyen_SLQ | Shutterstock)

Você precisará ter mais cautela ao lidar com a vida pessoal, com o lazer e com os projetos que deseja desenvolver. Isso porque algumas situações nesses setores poderão parecer mais promissoras do que realmente são. Busque observar os detalhes e evite tomar decisões baseadas apenas no entusiasmo.

No trabalho e na rotina, haverá mais energia para conversar, tomar iniciativa e resolver assuntos pendentes. Todavia, sentimentos intensos tenderão a aumentar as cobranças ou fazer com que pequenas dificuldades ganhem proporções exageradas. Assim, procure refletir antes de agir, usando a sua criatividade de maneira prática e sem assumir compromissos que possam gerar sobrecarga.

Câncer

O canceriano terá mais disposição para defender aquilo em que acredita (Imagem: Thanh_Nguyen_SLQ | Shutterstock)

Você poderá se deparar com situações confusas envolvendo o ambiente familiar, as responsabilidades domésticas e as decisões pessoais. Por conta disso, busque mais clareza nas conversas, principalmente quando houver expectativas diferentes entre as pessoas envolvidas. Assim, não se deixará levar por falsas impressões.

No setor financeiro, haverá mais disposição para defender aquilo em que acredita, mas também a tendência a reagir de forma intensa diante de cobranças. Assim, procure avaliar as suas prioridades com calma, evitar gastos motivados pela insegurança e dialogar de maneira objetiva antes de chegar a conclusões.

Leão

O leonino buscará rever a maneira como administra seus recursos (Imagem: Thanh_Nguyen_SLQ | Shutterstock)

A fim de manter a segurança e a estabilidade nas finanças, você buscará rever a maneira como administra seus recursos. No processo, algumas situações poderão gerar dúvidas ou expectativas pouco realistas. Por isso, confira valores, condições e informações antes de assumir novos compromissos.

No ambiente familiar, certas questões tenderão a despertar sentimentos intensos, trazendo à tona antigas insatisfações ou disputas. Diante desse cenário, será importante estabelecer os próprios limites. Embora tenha mais disposição para tomar decisões e defender seus interesses, precisará controlar a impulsividade. Procure organizar suas prioridades e fazer as mudanças no lar com calma.

Virgem

O virginiano precisará observar com mais atenção as próprias necessidades (Imagem: Thanh_Nguyen_SLQ | Shutterstock)

Nesta semana, poderá haver dificuldade para avaliar algumas situações com objetividade, principalmente se as expectativas pessoais, preocupações ou opiniões alheias interferirem nessa análise. Diante desse cenário, você precisará observar com mais atenção as próprias necessidades e evitar decisões importantes motivadas por inseguranças.

Ainda neste período, conversas com familiares e com pessoas próximas tenderão a despertar sentimentos intensos. Embora tenha coragem para enfrentar pendências e adotar atitudes que estavam sendo adiadas, será preciso ter cuidado com as interpretações e com o bem-estar. Busque, portanto, conferir as informações antes de responder e estabelecer limites claros, evitando assumir responsabilidades que não são suas.

Libra

O libriano buscará se afastar temporariamente de algumas situações para organizar seus pensamentos (Imagem: Thanh_Nguyen_SLQ | Shutterstock)

Você buscará se afastar temporariamente de algumas situações para organizar seus pensamentos. No processo, tome cuidado com as expectativas relacionadas a amigos, grupos ou projetos de longo prazo, pois elas poderão não corresponder à realidade. Observe atentamente as atitudes das pessoas ao redor antes de tirar conclusões.

No setor financeiro, mudanças serão importantes, principalmente na forma como administra os recursos e define prioridades. Nesse contexto, procure selecionar com critério as suas parcerias e preservar seus objetivos, não permitindo que pressões externas interfiram em decisões que precisam ser tomadas de acordo com as próprias necessidades.

Escorpião

O escorpiano precisará verificar com cuidado os dados disponíveis antes de assumir compromissos (Imagem: Thanh_Nguyen_SLQ | Shutterstock)

Você desejará demonstrar suas capacidades no trabalho e tomar decisões que o(a) ajudem a conquistar os objetivos de longo prazo. No entanto, informações incompletas, expectativas exageradas e interesses divergentes tenderão a surgir no ambiente profissional, exigindo atenção.

Nesse cenário, tente compreender a maneira como se posiciona, especialmente diante de pessoas que buscam exercer influência sobre as suas escolhas. Além disso, procure verificar com cuidado os dados disponíveis antes de assumir compromissos e evite disputas de poder. Utilize sua confiança para avançar com cautela.

Sagitário

O sagitariano deverá direcionar sua energia para revisar os planos e encontrar soluções práticas (Imagem: Thanh_Nguyen_SLQ | Shutterstock)

Você deverá avaliar os objetivos profissionais com realismo, sem se deixar levar por expectativas exageradas. Isso porque algumas informações poderão estar incompletas, principalmente em projetos que dependam de outras pessoas. Observe bem os detalhes e não tome decisões baseadas em suposições.

No setor financeiro, certas responsabilidades compartilhadas tenderão a gerar preocupações. Esse cenário, por sua vez, exigirá organização e clareza nos acordos. Embora tenha disposição para agir diante das situações mais urgentes, evite assumir riscos desnecessários. Procure direcionar sua energia para revisar os planos e encontrar soluções práticas.

Capricórnio

O capricorniano deverá manter uma comunicação clara e evitar tomar decisões sob pressão (Imagem: Thanh_Nguyen_SLQ | Shutterstock)

Ao longo desta semana, poderá haver dúvidas relacionadas aos planos de longo prazo e às escolhas que envolvem mudanças. Por isso, você precisará analisar as situações com cuidado antes de avançar. No trabalho, informações confusas ou expectativas mal definidas tenderão a dificultar as negociações, tornando indispensável revisar documentos, prazos e responsabilidades.

Além disso, será possível que questões profissionais despertem sentimentos intensos, especialmente diante de disputas, cobranças ou da necessidade de reconhecimento. Para amenizar as tensões, busque manter uma comunicação clara e evite tomar decisões sob pressão. Concentre os seus esforços naquilo que realmente puder contribuir para as suas metas futuras.

Aquário

O aquariano terá bastante energia para modificar os hábitos nocivos (Imagem: Thanh_Nguyen_SLQ | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de compreender questões financeiras, responsabilidades compartilhadas e assuntos que envolvem confiança. No processo, não tome decisões importantes apenas por conveniência. Ainda neste período, estudos, viagens e mudanças de planos poderão trazer informações contraditórias. Assim, será preciso conferir todos os detalhes antes de assumir compromissos ou criar expectativas.

Na rotina, sentimentos acumulados tenderão a aumentar a irritação, fazendo com que tarefas simples pareçam mais difíceis do que realmente são. Por outro lado, haverá bastante energia para modificar os hábitos nocivos. Ao longo desta semana, procure organizar suas prioridades, manter uma comunicação objetiva e evitar conflitos provocados pela impaciência.

Peixes

Conversas sobre dinheiro, intimidade e compromissos exigirão transparência do pisciano (Imagem: Thanh_Nguyen_SLQ | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado ao avaliar situações que envolvam os relacionamentos e as responsabilidades compartilhadas. Isso porque algumas expectativas poderão não corresponder à realidade. Nesse cenário, conversas sobre dinheiro, intimidade e compromissos exigirão transparência, sobretudo diante de informações que não foram esclarecidas ou de sentimentos difíceis de expressar.

Ainda nesta semana, questões ligadas ao lazer e à rotina pedirão atenção. Busque resolver as pendências nesses setores e estabelecer limites bem definidos. No processo, preserve o seu espaço e evite decisões impulsivas.