Horóscopo semanal: previsões para os signos de 13 a 19 de julho de 2026

Nesta semana, o Sol em Câncer estará em conjunção com Mercúrio retrógrado e Júpiter, aumentando a confiança, trazendo sorte e favorecendo o desenvolvimento pessoal. Será um bom período para expandir os horizontes e buscar novos conhecimentos. Ao mesmo tempo, as emoções poderão interferir na comunicação, dificultando a clareza.

Ademais, Mercúrio retrógrado fará conjunção com o Astro-Rei e quadratura com Saturno. Essa configuração poderá trazer pressões relacionadas à produtividade, desorganizando os pensamentos. Por conta disso, será importante reavaliar os planos, evitar decisões impulsivas no trabalho e reconhecer os próprios limites.

Enquanto isso, Vênus, em Virgem, fará quadratura com Marte e Urano, sugerindo um período de instabilidades. Haverá tendência a tensões e oscilações de humor, afetando principalmente os relacionamentos e as finanças. Será preciso manter a calma diante de mudanças repentinas e evitar gastos excessivos motivados por frustrações emocionais.

Por fim, Marte, em Gêmeos, seguirá em conjunção com Urano e quadratura com Vênus, indicando tendência à impaciência, à inquietude, a ações impulsivas e a tensões emocionais, principalmente por conta de pressões externas. Para evitar conflitos com as pessoas ao redor, procure agir com prudência e canalizar a sua energia em atividades físicas.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A semana do ariano pedirá equilíbrio emocional, paciência e foco para evitar conflitos e mal-entendidos (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se expressar de forma responsável. Inclusive, a inteligência emocional o(a) ajudará a tornar os diálogos mais claros, evitando mal-entendidos. No processo, todavia, a autoconfiança poderá oscilar, principalmente por conta de pensamentos confusos. Essa situação exigirá um esforço maior para poder se concentrar no que realmente importa.

Por sua vez, as relações no ambiente de trabalho estarão sujeitas a tensões e imprevistos, tornando essencial agir com paciência e diplomacia. Isso o(a) auxiliará a evitar disputas de poder e confusões com as pessoas ao redor. Apenas não se esqueça de respeitar as próprias limitações.

Touro

Será um bom momento para o taurino fortalecer os laços familiares e agir com cautela nas finanças (Imagem: Depiano | Shutterstock)

A sua atenção estará voltada para o ambiente familiar. Nesse cenário, conversas profundas poderão trazer grandes aprendizados. Ademais, cobranças rígidas e limitações tenderão a exigir flexibilidade. Também busque se recolher para revisar os planos com os entes queridos e organizar as emoções.

Nos demais tipos de relacionamentos, tensões repentinas tenderão a surgir, principalmente nos momentos de lazer. Evite agir com frieza diante dessa situação, pois isso apenas provocará conflitos. No campo financeiro, tenha mais cautela com gastos e investimentos. O ideal será analisar o seu orçamento antes de tomar qualquer decisão.

Gêmeos

A comunicação trará oportunidades ao geminiano, mas exigirá atenção para evitar erros e desentendimentos (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Nesta semana, você desejará se comunicar e conhecer novas pessoas. Inclusive, irá se deparar com ideias otimistas e oportunidades de aprendizado. No entanto, também será possível que ocorram limitações, atrasos e cobranças burocráticas. Diante disso, procure revisar tudo o que falar e escrever, evitando se envolver em mal-entendidos ou se dispersar.

A paciência e o equilíbrio se mostrarão importantes aliados. No ambiente familiar, tenderão a surgir imprevistos, afetando o humor de todos. Para evitar discussões, procure agir com flexibilidade. Por fim, haverá a busca por liberdade em diversos setores, o que impulsionará ações inovadoras.

Câncer

Para o canceriano, será importante organizar as finanças com calma e ser flexível diante de mudanças e imprevistos (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Você buscará organizar as finanças ao longo desta semana, planejando novas formas de ganhar dinheiro e valorizando os próprios talentos. No processo, porém, precisará agir com cautela e paciência. Isso porque cobranças, atrasos ou erros de interpretação tenderão a ocorrer, principalmente por conta da pressa.

No campo social, haverá a possibilidade de imprevistos e discussões repentinas, afetando a leveza das trocas cotidianas. Será essencial ter flexibilidade diante de mal-entendidos. Ao mesmo tempo, este período intenso poderá impulsionar decisões importantes, ajudando-o(a) a eliminar hábitos que prejudicam a produtividade.

Leão

O período favorecerá reflexões importantes, desde que o leonino evite gastos impulsivos e expectativas exageradas (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes. Entretanto, medos e cobranças antigas poderão surgir, exigindo maturidade, silêncio e reflexão. Inclusive, esse processo de recolhimento o(a) ajudará a eliminar pensamentos nocivos e a evitar que o excesso de expectativas afete a autoconfiança.

No campo financeiro, passe longe de investimentos precipitados e de gastos excessivos motivados por pressões sociais. Isso porque instabilidades repentinas tenderão a afetar o orçamento. Por fim, será um período agitado na relação com os amigos, havendo possibilidade de rupturas ou divergências de valores. Diante disso, procure filtrar as opiniões alheias.

Virgem

Para o virginiano, projetos e relações sociais ganharão impulso, mas será preciso ter paciência e cautela no trabalho (Imagem: Depiano | Shutterstock)

As relações sociais e os projetos coletivos passarão por um período de expansão, trazendo a chance de rever antigos contatos. Por outro lado, esta fase exigirá paciência para lidar com atrasos, cobranças ou burocracias.

No trabalho e nas finanças, haverá possíveis instabilidades e tensões, o que tenderá a afetar a autoestima. Por conta disso, o ideal será agir com flexibilidade e cautela, não se deixando levar pela impaciência. Ademais, procure refletir sobre as suas opiniões antes de expressá-las. Essas ações o(a) ajudarão a evitar conflitos desnecessários com figuras de autoridade e parceiros.

Libra

Para o libriano, a carreira estará em destaque, desde que mantenha a disciplina e o equilíbrio emocional diante dos desafios (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Você viverá um período de clareza e reconhecimento na carreira, o que tenderá a fortalecer a autoconfiança e a impulsionar o seu crescimento. Contudo, também haverá a possibilidade de cobranças, atrasos e restrições, o que exigirá paciência, disciplina e foco.

No campo social, a tendência será de imprevistos e tensões, o que afetará as emoções. Diante desse cenário, procure agir com flexibilidade, evitando, assim, crises emocionais, insatisfações ou reações impulsivas. Por outro lado, movimentos inesperados poderão despertar mais coragem para viver novas aventuras.

Escorpião

A busca por conhecimento do escorpiano será favorecida, mas será importante agir com prudência nas decisões e nas finanças (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Você desejará expandir os conhecimentos e planejar viagens. Inclusive, a sua mente estará repleta de ideias, ajudando-o(a) a traçar metas de longo prazo e a investir no desenvolvimento pessoal. Apesar disso, busque agir com cautela, pois erros de interpretação gerados pela pressa poderão causar estragos.

Nas amizades e nos projetos coletivos, haverá a possibilidade de imprevistos e desentendimentos, afetando o equilíbrio nas trocas. Diante desse cenário, procure ser flexível. Por fim, mudanças inesperadas tenderão a afetar a vida financeira e as emoções, tornando necessário cortar gastos e tomar decisões corajosas.

Sagitário

Transformações financeiras exigirão do sagitariano responsabilidade, paciência e diálogo nos relacionamentos (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Você viverá uma fase de transformações no setor financeiro. Nesse cenário, infelizmente, o otimismo para resolver pendências poderá ser afetado por cobranças, burocracias ou limitações. Por conta disso, adote uma postura mais realista e tome cuidado com os segredos do passado.

No campo profissional, evite conflitos com superiores ou decisões impulsivas. Isso porque, caso aja movido(a) pelo orgulho ou teimosia, turbulências tenderão a ocorrer. Nos relacionamentos, será possível que a sua busca por liberdade leve a discussões. Para evitar o rompimento de laços importantes, procure ouvir o outro com paciência.

Capricórnio

Os relacionamentos do capricorniano serão fortalecidos, mas será necessário agir com flexibilidade diante dos imprevistos (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você terá mais clareza sobre as parcerias e os relacionamentos, o que tenderá a favorecer o diálogo e o crescimento a dois. Todavia, também poderá haver cobranças intensas, demandando paciência, disciplina e flexibilidade para evitar mal-entendidos.

Em relação às viagens e aos projetos de longo prazo, haverá a possibilidade de imprevistos. Logo, evite tomar decisões precipitadas. No trabalho, será possível que mudanças inesperadas tragam agilidade para lidar com as demandas, bem como equilíbrio para gerenciar o estresse.

Aquário

A rotina profissional do aquariano passará por mudanças, pedindo organização, boa comunicação e controle dos gastos (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Você buscará organizar a rotina profissional. Inclusive, haverá mais coragem para propor melhorias nas demandas diárias. Ainda assim, tenha cautela com a comunicação, uma vez que haverá a possibilidade de erros gerados pela pressa ou cobranças de superiores.

No campo financeiro, instabilidades poderão surgir, exigindo flexibilidade e controle dos gastos. Por fim, as atividades de lazer, os romances e os projetos criativos passarão por mudanças. Esse novo cenário, por sua vez, impulsionará decisões corajosas e cortes necessários.

Peixes

Para o pisciano, equilibrar as responsabilidades com a vida pessoal será essencial para evitar desgastes e tensões (Imagem: Depiano | Shutterstock)

O desejo de diversão poderá entrar em conflito com as exigências da rotina, gerando bloqueios e cobranças. Será necessário ter maturidade para lidar com a pressão externa, organizar o cotidiano, revisar projetos pessoais e cuidar do bem-estar físico. No processo, não se deixe abater por frustrações ou atrasos.

Nos relacionamentos afetivos, mudanças repentinas ou atitudes impulsivas do outro tenderão a gerar instabilidades e desgastes. Nesse cenário, evite cobranças excessivas. No ambiente doméstico, haverá a possibilidade de imprevistos. Para amenizar as tensões, o ideal será agir de forma paciente.