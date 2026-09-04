Horóscopo semanal: previsões para os signos de 07 a 13 de setembro de 2026

Nesta semana, o Sol em Virgem seguirá em conjunção com Mercúrio, favorecendo a organização, a tomada de decisão, o planejamento e a resolução de pendências. Logo, será um bom momento para estruturar as ideias e colocar os planos em prática. No entanto, será preciso cuidado com o excesso de perfeccionismo.

Mercúrio em Libra fará oposição a Netuno, indicando um período de menor clareza na comunicação, em que poderá haver interpretações equivocadas, informações incompletas e expectativas pouco realistas. Portanto, será essencial confirmar o que foi dito e tomar cuidado com promessas grandiosas e acordos mal definidos.

Por sua vez, Vênus em Escorpião fará quadratura com Plutão, intensificando as emoções nos relacionamentos, especialmente a necessidade de controle. Com isso, ciúme, cobranças ou conflitos emocionais tenderão a se tornar mais presentes. Para não transformar inseguranças em grandes discussões, será importante evitar manipulações, respeitar os limites do outro e investir em conversas honestas.

Ademais, Marte seguirá em Câncer, sinalizando uma dose extra de energia para lidar com questões emocionais e familiares, bem como para proteger aquilo que é importante. No entanto, como as atitudes tenderão a ser influenciadas pelos sentimentos, haverá o risco de reações defensivas diante de ameaças ou inseguranças.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A semana do ariano favorecerá conversas e negociações (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de organizar a rotina, buscando mais eficiência no trabalho e nos cuidados pessoais. No processo, imprevistos poderão alterar seus planos. A fim de evitar que pequenas mudanças se transformem em grandes preocupações, será necessário investir na flexibilidade. Apesar dos desafios, o momento também favorecerá conversas e negociações. Apenas não se esqueça de ouvir o outro com atenção e revisar as informações antes de tomar decisões.

Na vida afetiva, questões profundas tenderão a vir à tona, trazendo inseguranças e reabrindo feridas antigas. Esse cenário, por sua vez, exigirá maturidade e paciência para que as desconfianças não determinem suas escolhas. Busque, portanto, controlar a impulsividade e evitar conflitos.

Touro

Mudanças inesperadas exigirão flexibilidade e capacidade de adaptação do taurino (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção ao trabalho e à organização das tarefas pessoais. Inclusive, poderá encontrar soluções práticas para os problemas do cotidiano. Todavia, mudanças inesperadas exigirão flexibilidade e capacidade de adaptação. Desde que confira as informações com cautela e não tire conclusões precipitadas, a sua comunicação o(a) ajudará a organizar as atividades e a realizar negociações.

Nos relacionamentos, será possível que emoções intensas venham à tona, despertando inseguranças. Por conta disso, procure agir com clareza, evitando cobranças excessivas e atitudes baseadas em desconfianças. No ambiente familiar, haverá a necessidade de resolver pendências acumuladas. No processo, procure controlar a irritação para não transformar pequenas divergências em conflitos maiores.

Gêmeos

O geminiano deverá organizar melhor os compromissos ao longo da semana (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Será uma semana favorável para dedicar mais atenção aos interesses pessoais e às atividades prazerosas. No processo, porém, haverá a possibilidade de se deparar com dúvidas e informações confusas, dificultando a interpretação de algumas conversas. Por isso, procure confirmar o que foi dito antes de tirar conclusões ou tomar decisões. Além disso, tente controlar as atitudes impulsivas e as expectativas exageradas.

Na rotina, organize melhor os compromissos, uma vez que cobranças ou disputas de poder tenderão a gerar desgastes, afetando sua produtividade. Por fim, você poderá se sentir irritado(a) ao lidar com os problemas dos familiares. Nesse contexto, tome cuidado com discussões desnecessárias.

Câncer

Os sentimentos do canceriano ficarão mais intensos, aumentando o desejo de proximidade e envolvimento (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Você dedicará uma atenção especial ao ambiente familiar e às questões pessoais que precisam de organização. Inclusive, tenderá a perceber com mais clareza o que deverá ser resolvido antes de seguir para uma próxima fase. Por outro lado, conversas dentro de casa poderão gerar dúvidas e interpretações equivocadas, especialmente por conta de informações incompletas. Logo, procure confirmar o que ouviu antes de tomar qualquer decisão.

Na vida afetiva, os sentimentos ficarão mais intensos, aumentando o desejo de proximidade e envolvimento. Ao mesmo tempo, esse cenário favorecerá cobranças e ciúmes. Para não transformar pequenas inseguranças em grandes conflitos, será necessário agir com maturidade. Por fim, tenha cautela com a administração das finanças.

Leão

O leonino tenderá a encontrar soluções práticas para questões que estavam pendentes (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

A sua atenção estará voltada aos estudos e às decisões do cotidiano. Inclusive, você tenderá a encontrar soluções práticas para questões que estavam pendentes. Ainda assim, procure confirmar as informações com cuidado, pois interpretações equivocadas, esquecimentos e expectativas pouco realistas poderão causar confusões e dificultar os acordos.

No ambiente familiar, será possível que emoções intensas tragam à tona assuntos antigos, aumentando a necessidade de segurança e controle. Diante desse cenário, evite cobranças, discussões e atitudes motivadas pelo medo de perder o domínio da situação. Embora haja mais energia de sua parte para resolver os conflitos dentro do lar, ela deverá ser direcionada de modo construtivo.

Virgem

Novas ideias poderão ajudar o virginiano a melhorar a relação com o dinheiro (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Você buscará organizar as finanças, revendo suas prioridades. Inclusive, será possível que novas ideias o(a) ajudem a melhorar sua relação com o dinheiro e com aquilo que considera importante. Entretanto, informações confusas, expectativas exageradas e interpretações equivocadas poderão provocar inseguranças. Logo, procure confirmar todos os dados antes de tomar decisões ou assumir compromissos.

Nas relações afetivas, haverá mais intensidade, o que poderá trazer à tona conversas profundas e discussões sobre assuntos que estavam guardados. Nesse contexto, tenha cuidado para não transformar pequenas diferenças em grandes conflitos.

Libra

O libriano sentirá mais disposição para assumir responsabilidades e avançar em seus objetivos profissionais (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Nesta semana, você buscará organizar os pensamentos, rever decisões e compreender melhor o que realmente deseja. No processo, tenha cautela com a comunicação, uma vez que informações incompletas, interpretações equivocadas e expectativas exageradas poderão dificultar conversas e fazer com que enxergue as situações de maneira diferente da realidade.

Nos relacionamentos e nas finanças, sentimentos intensos tenderão a provocar cobranças ou levar a decisões impulsivas. No trabalho, haverá mais disposição para assumir responsabilidades e avançar em seus objetivos. Apenas evite agir por impulso diante de possíveis conflitos.

Escorpião

O escorpiano tenderá a buscar mais intensidade nas relações (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Você sentirá vontade de cuidar do bem-estar e dos interesses pessoais. Além disso, tenderá a buscar mais intensidade nas relações. Contudo, evite agir de forma controladora ou impulsiva diante de situações que despertem inseguranças. No trabalho e na vida pessoal, poderá contar com o apoio dos amigos, caso mantenha a clareza sobre seus objetivos e não assuma compromissos além do necessário.

Ainda nesta semana, será possível que conversas importantes gerem dúvidas ou expectativas pouco realistas. Por conta disso, evite tirar conclusões precipitadas ou tomar decisões baseadas apenas em impressões superficiais. A atenção aos detalhes fará toda a diferença.

Sagitário

Os sentimentos do sagitariano estarão intensos, possivelmente trazendo questões relacionadas à confiança (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Você tenderá a ter maior visibilidade no setor profissional. Nesse cenário, inclusive, haverá oportunidades para tomar decisões importantes e organizar suas metas. Todavia, evite cobranças excessivas e mantenha a flexibilidade diante de mudanças inesperadas. Nas amizades e nos projetos coletivos, procure confirmar as informações antes de confiar em promessas ou tirar conclusões. Isso porque interpretações equivocadas poderão causar frustrações.

Na vida afetiva, os sentimentos estarão intensos, possivelmente trazendo questões relacionadas à confiança ou à necessidade de controle. Diante desse cenário, será essencial agir com sinceridade e maturidade, evitando decisões impulsivas ou motivadas pelo medo.

Capricórnio

O capricorniano deverá estabelecer limites claros e evitar decisões baseadas em expectativas irreais (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Você desejará ampliar seus horizontes e mudar a maneira como enxerga determinados assuntos. Apesar disso, precisará manter os pés no chão. No setor profissional, tome cuidado com conversas, documentos e decisões importantes, pois informações incompletas ou mal-interpretadas tenderão a gerar confusões.

Nas amizades e nos projetos coletivos, haverá a possibilidade de mudanças e disputas de poder. Diante desse cenário, procure estabelecer limites claros e evite decisões baseadas em expectativas irreais. Nos relacionamentos afetivos, será fundamental controlar as reações impulsivas e ouvir o outro antes de responder, buscando soluções práticas para os conflitos.

Aquário

As relações profissionais do aquariano ficarão mais intensas (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Será uma semana propícia para organizar questões emocionais e financeiras, bem como para revisar seus compromissos e tomar consciência de assuntos desconfortáveis. Aproveite a sua capacidade de análise para encontrar soluções práticas para os possíveis desafios. Ainda neste período, os estudos e a comunicação poderão ser favorecidos. Porém, você deverá conferir as informações com cuidado, uma vez que interpretações equivocadas ou expectativas pouco realistas tenderão a provocar confusões ou frustrações.

As relações profissionais, por sua vez, ficarão mais intensas. Logo, tenha cautela com as cobranças e com a necessidade de controle, evitando alimentar conflitos ou impor a sua vontade. Além disso, procure organizar as tarefas com calma para não haver desgastes desnecessários.

Peixes

A semana favorecerá a intimidade e a iniciativa do pisciano (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

Você precisará dedicar mais atenção às relações, buscando esclarecer expectativas e resolver pendências. No processo, evite cobrar excessivamente o outro. Nos relacionamentos afetivos, em específico, a semana favorecerá a intimidade e a iniciativa. No entanto, também poderá haver reações impulsivas, ciúmes ou conflitos, principalmente por conta de expectativas não correspondidas.

Nas questões financeiras compartilhadas, haverá a possibilidade de dúvidas ou inseguranças. Diante desse cenário, procure conferir todas as informações antes de tomar decisões, deixando os acordos bem definidos e evitando escolhas baseadas em impressões superficiais.