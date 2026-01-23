Horóscopo semanal: previsões dos signos de 26 janeiro a 01 de fevereiro de 2026

O Sol em Aquário seguirá em conjunção com Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão, sinalizando maior vitalidade, bem como a necessidade de se destacar em grupos e projetos coletivos. Embora as interações com amigos e pessoas próximas estejam em alta, haverá tendência à prepotência e ao egoísmo, podendo levar a rompimentos.
Mercúrio em Aquário fará conjunção com o Sol e Vênus, favorecendo a expressão de ideias complexas. Desse modo, conversas e negociações importantes fluirão com maior facilidade. No entanto, o volume excessivo de informações poderá gerar agitação mental e dispersão.
Por sua vez, Vênus em Aquário estará em conjunção com o Astro-Rei e Mercúrio, indicando a busca por relações fundamentadas na liberdade, na afinidade intelectual e no respeito à individualidade. Será um bom momento para dialogar sobre sentimentos de forma leve e honesta.
Ademais, Marte em Aquário fará conjunção com o Sol e Plutão, trazendo o impulso necessário para realizar mudanças estruturais e profundas. Haverá mais coragem para enfrentar desafios que exigem resistência e estratégia. Contudo, ainda será preciso evitar atitudes precipitadas.
Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.
Áries
Você entrará em uma fase de expansão social e renovação de projetos. A sua mente estará mais ativa e voltada para a troca de ideias, o que favorecerá negociações importantes e o fortalecimento de laços com amigos ou grupos que compartilham ideais semelhantes aos seus.
Além disso, como a sua presença tenderá a se destacar, o período se tornará propício para expor opiniões com segurança. Isso permitirá que atraia parcerias valiosas e o reconhecimento de sua originalidade. Busque, porém, o equilíbrio entre o desejo de liderar e as necessidades alheias. Para isso, priorize a cooperação em vez do individualismo. Por fim, aproveite a semana para planejar metas de longo prazo com coragem e clareza.
Touro
Nesta semana, seu foco se direcionará à carreira. Inclusive, tenderão a surgir oportunidades para assumir novas responsabilidades e conquistar reconhecimento profissional. Para ajudar, a sua comunicação estará bem clara, favorecendo negociações estratégicas e o fortalecimento da rede de contatos.
Ademais, devido à autoconfiança intensa, o período se tornará excelente para expor as ideias, bem como para demonstrar a sua capacidade de liderança e inovação. Durante esta fase, você conseguirá colher os frutos dos esforços passados. Porém, será importante agir com cautela para harmonizar os objetivos individuais com os interesses coletivos.
Gêmeos
Você receberá um convite para expandir os horizontes mentais e buscar conhecimentos que tragam um sentido mais profundo à vida. Ao longo da semana, a sua comunicação estará mais clara e magnética, favorecendo a imagem profissional e permitindo que as suas ideias sejam ouvidas e valorizadas por pessoas influentes.
Além disso, haverá coragem para romper padrões antigos, estruturar as metas, inovar e conquistar resultados significativos. Por conta dessas energias, o período se tornará ideal para planejar viagens, iniciar cursos ou se dedicar a projetos que unam a sua visão de mundo aos objetivos de trabalho.
Câncer
Você vivenciará transformações internas e o encerramento de ciclos que já não servem para seu crescimento. Nesse cenário, a sua mente estará voltada para a compreensão de situações ocultas e para a resolução de pendências financeiras ou emocionais. Isso, por sua vez, permitirá que negocie acordos com mais clareza e sensibilidade.
Por outro lado, o período exigirá coragem para encarar verdades profundas e assumir o controle de mudanças inesperadas. Esse processo levará ao fortalecimento da sua segurança e dos vínculos de confiança. Aproveite para se desapegar do passado e investir em uma vida mais autêntica.
Leão
Você tenderá a dedicar mais atenção aos relacionamentos e às parcerias. Inclusive, existirá a oportunidade de renovar compromissos e harmonizar interesses. A boa comunicação facilitará acordos importantes e permitirá compreender melhor as necessidades do outro, mas sem negligenciar os próprios desejos.
Ainda nesta fase, haverá coragem para definir limites saudáveis e se entregar a relações intensas. Você agirá com determinação para que os seus vínculos avancem com transparência e propósito. Em resumo, será um período favorável para encontros significativos e para a resolução de conflitos pendentes.
Virgem
Você se envolverá com a organização da rotina, buscando aprimorar métodos de trabalho para aumentar a produtividade. O apurado senso crítico permitirá que identifique falhas em atividades cotidianas e encontre soluções inovadoras para tarefas complexas.
Ainda neste período, procure investir em resultados práticos e na colaboração com colegas. Isso porque a sua capacidade de liderança e clareza o(a) ajudará a resolver pendências e a conquistar uma estrutura profissional segura. No entanto, devido ao ritmo intenso será preciso dedicar atenção ao bem-estar físico, adotando hábitos que tragam vitalidade e equilíbrio.
Libra
Você tenderá a direcionar o seu foco para a expressão da identidade e o desenvolvimento de projetos que despertem entusiasmo. Devido à criatividade em alta, poderá encontrar soluções originais e se conectar com os seus talentos.
Será o momento de agir com clareza na busca por atividades que tragam satisfação verdadeira, unindo a capacidade de comunicação com a coragem para ocupar espaços de destaque. Entretanto, lembre-se de ser transparente sobre as suas paixões e investir energia no que realmente faz sentido. Ademais, a autoconfiança se tornará valiosa no processo.
Escorpião
Você se envolverá com os acontecimentos do ambiente doméstico, buscando fortalecer as bases emocionais e harmonizar a convivência familiar. O período favorecerá a autoexpressão, a resolução de questões pendentes e a organização da rotina do lar com clareza.
Também será um bom momento para criar um espaço funcional que se alinhe à sua identidade. Isso ajudará a trazer conforto e estabilidade à vida íntima. Ainda neste período, haverá a tendência de que proteja a sua privacidade, transforme as emoções e rompa hábitos antigos. No processo, procure nutrir as suas raízes e fortalecer os laços com quem ama.
Sagitário
Sua mente estará mais ativa, impulsionando a necessidade de expressar as ideias, trocar informações e resolver pendências. Essa influência facilitará acordos e fortalecerá conexões interpessoais. Ainda nesta semana, a criatividade e o poder de persuasão se farão presentes, permitindo que se destaque em negociações importantes. Também haverá energia para atividades intelectuais e viagens curtas.
Contudo, lembre-se de focar objetivos que tragam transformações reais e duradouras ao cotidiano. Aproveite o período para modificar a sua forma de se comunicar, obter maior reconhecimento e garantir que seus interesses sejam respeitados.
Capricórnio
Sua atenção estará voltada para a organização da vida financeira e para a valorização dos próprios talentos. Haverá a possibilidade de construir bases sólidas para a segurança material. Isso porque a sua mente ágil conseguirá promover estratégias inovadoras para gerar recursos, bem como facilitar negociações de contratos e tomada de decisões sobre investimentos.
Ademais, devido à dose extra de coragem, haverá uma tendência de que transforme a produtividade em resultados duradouros. Em resumo, o período será ideal para reconhecer o seu valor pessoal, atrair boas oportunidades e adquirir bens que tragam conforto e funcionalidade para a rotina. Portanto, invista em si e conquiste a autonomia com inteligência e energia.
Aquário
Você viverá uma fase de renovação pessoal, marcada por vitalidade, magnetismo e vontade de assumir o controle da própria vida. Nesse cenário, a habilidade comunicativa estará acentuada, facilitando acordos e a expressão das ideias.
Além disso, a sua presença impactará profundamente os outros, atraindo atenção. Será a semana perfeita para agir com coragem, iniciar projetos que exijam força de vontade e transformar o que já não faz sentido. Afinal, o impulso deste período permitirá que vença os obstáculos.
Peixes
Ao longo desta semana, você mergulhará nas emoções e no contato com o inconsciente, almejando o recolhimento necessário para clarear os objetivos e fortalecer a autoconfiança. Será um período fundamental para organizar os pensamentos, ouvir a intuição, refletir antes de compartilhar as ideias com o mundo e buscar o equilíbrio entre os desejos.
A compreensão do seu mundo interior o(a) ajudará a tomar decisões importantes. Ademais, haverá energia e coragem para encarar transformações profundas e encerrar ciclos que já não servem para seu crescimento.