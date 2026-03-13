Horóscopo semanal: previsões dos signos de 16 a 22 de março de 2026

O Sol em Peixes fará conjunção com Saturno e Netuno, sinalizando o encerramento de ciclos. Neste período, o excesso de sensibilidade das semanas anteriores encontrará limites nas responsabilidades da vida prática.

No dia 20, o Sol ingressará em Áries, marcando o início do Ano-Novo Astrológico. Esse período será ideal para recomeços, exigindo disciplina e planejamento, mas também oferecendo a oportunidade de integrar a espiritualidade à realidade. Será o momento perfeito para definir metas e dar passos firmes rumo a novos ciclos.

Mercúrio retomará seu movimento direto no dia 19. Ainda em Peixes e em conjunção com Marte, o planeta indica que a comunicação tenderá a se tornar mais profunda, embora carregada de emoções confusas. Por isso, haverá o risco de agir sob o impacto de impressões superficiais ou mal-entendidos. Portanto, o desafio será transformar intuições em iniciativas práticas, evitando reações defensivas.

Enquanto isso, Vênus em Áries estará em quadratura com Júpiter, sugerindo inclinação aos excessos. Nesse cenário, o desejo de expansão nos relacionamentos e nas finanças poderá levar a gastos impulsivos. Será fundamental equilibrar o entusiasmo com o bom senso. Para isso, use a sua coragem para buscar o que ama, mas sem fazer promessas que não conseguirá cumprir, restabelecendo o equilíbrio entre desejo pessoal e realidade.

Ademais, Marte em Peixes fará conjunção com Mercúrio, sinalizando um mergulho intenso no inconsciente, o que poderá resultar em ações mal calculadas e conflitos. Logo, será preciso agir com cautela, garantindo que as atitudes estejam alinhadas à verdade interior, e não apenas a impulsos momentâneos.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O nativo de Áries precisará assumir novas responsabilidades e aproveitar a energia do Sol para dar passos firmes em seus projetos pessoais (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

No início da semana, você passará pela finalização de ciclos. No processo, procure se recolher para lidar com questões mal resolvidas e encerrar pendências emocionais ou financeiras. Além disso, busque agir com cautela e estratégia, pois a comunicação estará carregada de impulsividade, podendo gerar conflitos desnecessários.

A partir do dia 20, com o ingresso do Sol em Áries, haverá mais vitalidade, disposição e confiança. Será o momento ideal para tirar os projetos do papel e assumir o protagonismo de sua trajetória. Apesar disso, mantenha o equilíbrio em suas relações e finanças. Afinal, a tendência ao excesso possivelmente irá comprometer a estabilidade de longo prazo.

Touro

Será importante que o nativo de Touro busque momentos de recolhimento para organizar sentimentos e tomar decisões equilibradas (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você buscará se retirar do barulho externo para processar sentimentos e organizar o mundo interior com maturidade. Ao mesmo tempo, a interação com grupos exigirá cautela, já que a comunicação tenderá a ser agressiva ou precipitada, transformando debates em atritos desnecessários.

Haverá, também, a propensão a agir por impulso ou a buscar satisfação imediata, o que poderá resultar em gastos excessivos e expectativas irreais. O momento pedirá que preserve a sua energia e resolva pendências emocionais antes de iniciar qualquer movimento importante. No processo, use a sua intuição para não se deixar levar pelo excesso de confiança e seja realista ao planejar os próximos passos.

Gêmeos

Para o nativo de Gêmeos, será necessário avaliar projetos coletivos e agir com maturidade para fortalecer amizades e metas compartilhadas (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de estruturar os projetos coletivos e as amizades. Para isso, contudo, deverá lançar um olhar mais realista e responsável sobre os sonhos que compartilha com outras pessoas. De modo geral, será um momento importante para encerrar ciclos nos grupos e iniciar uma fase de maior autonomia, canalizando a sua sensibilidade emocional em metas concretas.

No campo profissional, a comunicação direta e a agilidade nas decisões se tornarão fundamentais para resolver pendências. Apenas tome cuidado com conflitos causados pelo excesso de competitividade ou por palavras ditas por impulso. No setor financeiro, busque equilibrar as aspirações pessoais com os recursos, evitando assim desperdícios ou expectativas exageradas.

Câncer

O nativo de Câncer deverá manter disciplina e atenção aos detalhes diante de mudanças na carreira (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você passará por uma transição na carreira. Nesse cenário, precisará assumir novas responsabilidades enquanto lida com uma sensibilidade mais aflorada. Embora haja o desejo de reconhecimento profissional neste período, procure ter cautela com o excesso de otimismo e com gastos impulsivos que possam comprometer a estabilidade no longo prazo.

Ainda nesta fase, a comunicação estará mais acelerada, favorecendo o planejamento de grandes projetos. No entanto, busque manter o foco nos detalhes práticos para evitar confusões ou promessas exageradas. Além disso, aja com paciência e diplomacia para equilibrar as ambições pessoais com as necessidades alheias, evitando conflitos com figuras de autoridade.

Leão

O nativo de Leão precisará revisar planos e lidar com pendências para aproveitar novas oportunidades (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de revisar os planos de longo prazo e as convicções pessoais. No processo, precisará encerrar ciclos desgastados com maturidade para abrir espaço a novas oportunidades. No campo financeiro, os bens compartilhados exigirão atenção. Isso porque a comunicação sobre esses assuntos tenderá a ocorrer de forma impulsiva, podendo gerar conflitos sérios.

Por fim, haverá o desejo por novas experiências e conhecimentos. No entanto, o otimismo exagerado possivelmente irá atrapalhar a sua visão, levando a assumir compromissos grandiosos e difíceis de cumprir. O ideal será resolver as pendências emocionais ou materiais que ainda o(a) prendem a situações do passado.

Virgem

O nativo de Virgem precisará agir com responsabilidade e cautela, estabelecendo limites claros para equilibrar emoções e relações (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você vivenciará transformações profundas, mas que exigirão responsabilidade e realismo para encerrar alguns ciclos. No caminho, poderá sentir uma forte carga emocional. Será importante estabelecer limites claros em assuntos íntimos para evitar que ilusões comprometam a segurança necessária para um recomeço.

Nos relacionamentos e parcerias, a comunicação tenderá a ser mais direta. Portanto, tome cuidado para que a agilidade mental e a impaciência não resultem em conflitos intensos. Além disso, atente-se às expectativas exageradas em relação ao apoio recebido, buscando equilibrar os desejos de crescimento com uma análise cautelosa da realidade.

Libra

O nativo de Libra precisará equilibrar relações e expectativas, agindo com cuidado para preservar harmonia e estabilidade pessoal (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar atenção às relações e parcerias. Nesse cenário, inclusive, poderá adotar uma postura responsável e realista, encerrando dinâmicas desgastadas para fortalecer os laços que possuem bases sólidas. No ambiente de trabalho e na rotina, o momento pedirá agilidade. Ao mesmo tempo, a comunicação com colegas possivelmente soará mais ríspida. Portanto, tenha cuidado para que o estresse não leve a discussões impulsivas ou a problemas de saúde.

No setor social, apesar da busca por prazer e harmonia, precisará ter cautela com o excesso de expectativas, pois isso irá gerar desequilíbrios financeiros e frustrações. O ideal será estabelecer limites claros para se preservar.

Escorpião

O nativo de Escorpião precisará agir com cautela e responsabilidade, equilibrando liberdade e disciplina para tomar decisões (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você buscará organizar a rotina e cuidar do bem-estar. No processo, procure ter um olhar realista e disciplinado para consolidar hábitos saudáveis. No ambiente de trabalho, o período favorecerá o encerramento de ciclos, além de trazer maturidade para lidar com a sensibilidade, estabelecer limites e evitar ilusões que afetam a produtividade ou a saúde.

Ainda nesta semana, tenderá a se comunicar de forma direta, o que ajudará na tomada de decisões rápidas nos projetos. Porém, tome cuidado com conflitos desnecessários com pessoas próximas e se atente aos excessos, equilibrando a busca por liberdade com a responsabilidade necessária.

Sagitário

O nativo de Sagitário precisará agir com moderação e paciência ao lidar com questões familiares e financeiras (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você tenderá a buscar mais segurança emocional. Ao mesmo tempo, sentirá uma agitação interna e o desejo de organizar o ambiente doméstico, o que poderá levar a reações defensivas e conflitos desnecessários. Diante disso, tenha cautela ao se comunicar e procure encarar as responsabilidades familiares com maturidade e realismo.

Ainda nesta fase, a busca por prazer estará em alta. No processo, todavia, haverá tendência a gastos impulsivos motivados por um otimismo exagerado. Essa situação exigirá o equilíbrio entre diversão e compromissos. Ademais, será necessário agir com paciência para transformar as tensões acumuladas em diálogos produtivos, evitando assim confusões na rotina.

Capricórnio

Será importante que o nativo de Capricórnio controle impulsos e finalize pendências para manter estabilidade e clareza nas decisões (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você precisará de seriedade ao se comunicar e processar informações. Para isso, procure organizar os pensamentos com mais realismo antes de expressar novas ideias. Ainda nesta semana, as interações com pessoas próximas e os deslocamentos cotidianos exigirão paciência e controle emocional. Isso porque haverá tendência a ações impulsivas, o que poderá acarretar conflitos desnecessários.

No ambiente familiar, o desejo de conforto e renovação possivelmente levará a gastos excessivos e desentendimentos. Portanto, invista na moderação e no equilíbrio. Por último, será importante finalizar pendências burocráticas que drenam a sua energia. Isso ajudará a obter mais clareza mental.

Aquário

Será necessário que o nativo de Aquário tome decisões financeiras com cautela e mantenha o equilíbrio em projetos e negociações (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Será fundamental agir com realismo na gestão dos recursos financeiros, evitando que os sonhos ou promessas vagas interfiram nas decisões. De modo geral, o momento pedirá que coloque as contas em ordem, estabeleça limites claros e descarte ilusões sobre ganhos rápidos.

Ainda nesse setor, haverá um forte impulso para resolver pendências. Contudo, você precisará ter cautela para que essa determinação não se transforme em conflitos ou palavras agressivas durante as negociações. Isso porque o excesso de entusiasmo possivelmente levará a exageros ou informações distorcidas. Busque o equilíbrio em sua comunicação e evite se deixar levar pelo imediatismo.

Peixes

Para o nativo de Peixes, será necessário assumir responsabilidades e equilibrar sensibilidade com ação prática para avançar de forma organizada (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você sentirá a necessidade de assumir responsabilidades maiores em relação à sua imagem e saúde física. Embora sinta mais vitalidade e pressa para colocar os planos em movimento, a agitação mental poderá gerar palavras precipitadas ou ações impensadas.

Por sua vez, o campo financeiro possivelmente enfrentará ajustes. Esse cenário pedirá que evite gastos impulsivos ou investimentos baseados em um otimismo exagerado. O ideal será equilibrar a força de vontade com momentos de recolhimento, evitando assim que a sensibilidade aflorada distorça a realidade e garantindo que a busca por autonomia ocorra de forma organizada.