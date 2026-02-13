Horóscopo semanal: previsões dos signos de 16 a 22 de fevereiro de 2026

Nesta semana, o Sol ingressará no signo de Peixes e fará conjunção com Vênus e Marte, além de quadratura com Urano. Esses movimentos indicam tendência a imprevistos que testarão a autoconfiança, bem como a necessidade de equilíbrio entre os desejos e os afetos. Será importante agir com sinceridade para superar os obstáculos e se destacar em meio a mudanças repentinas.

Mercúrio em Peixes estará em conjunção com Vênus, sinalizando sensibilidade e criatividade. Será o período ideal para resolver conflitos com diplomacia, expressar sentimento e negociar com mais empatia, unindo razão à intuição.

Por sua vez, Vênus em Peixes estará em conjunção com Mercúrio e com o Astro-Rei, favorecendo a harmonia, o amor-próprio e a expressão de afeto. Além disso, essa configuração o(a) convidará a trazer mais beleza e prazer à rotina, assim como a fortalecer os vínculos por meio da escuta atenta e sensível.

Ademais, Marte em Aquário fará conjunção com o Sol, direcionando a energia vital para causas coletivas e projetos futuros. O aspecto também impulsionará a coragem para romper com o que está ultrapassado. Contudo, a vontade de agir deverá ser equilibrada com a consciência social.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A semana dos arianos será voltada para curas emocionais (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você tenderá a voltar a sua atenção para o mundo interno, encerrando ciclos relacionados a situações mal resolvidas. No processo, a sua mente estará acelerada e criativa, permitindo, inclusive, que a intuição guie os seus planos. Apesar disso, busque filtrar o excesso de informações para evitar o estresse.

Sentimentos profundos e desejos reprimidos poderão vir à tona. Será uma fase voltada para curas emocionais e revisões sobre a forma como lida com a liberdade e as relações. Ao longo do período, procure manter a calma diante de imprevistos ou mudanças de rota, pois resistir às transformações possivelmente irá gerar ansiedade. Ademais, dedicar-se ao autoconhecimento o(a) ajudará a atravessar a semana com equilíbrio.

Touro

Os projetos coletivos e as amizades ganharão destaque na semana dos taurinos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A semana favorecerá o fortalecimento dos laços sociais e a colaboração em projetos coletivos que tragam sentido à vida. Nesse cenário, você sentirá um impulso maior para seguir em direção aos seus ideais. Além disso, as amizades ganharão mais sensibilidade e cooperação, permitindo, inclusive, que diálogos sinceros resolvam pendências antigas e tragam harmonia.

No processo, contudo, será preciso equilibrar essa energia com momentos de silêncio e introspecção, a fim de processar informações que ainda não estão claras. Também busque se preparar para lidar com mudanças inesperadas nos planos de longo prazo, mantendo a flexibilidade, mas sem perder a objetividade. Para tanto, procure organizar as metas futuras e acolher as necessidades emocionais.

Gêmeos

Os geminianos viverão um período intenso no setor profissional (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você vivenciará a sua carreira com mais intensidade e lidará com grandes ambições e responsabilidades. No processo, haverá um forte impulso para se destacar e realizar projetos importantes. Ao mesmo tempo, será preciso ter cautela com ações impulsivas capazes de gerar tensões com figuras de autoridade ou mudanças repentinas nos planos profissionais.

No setor social, a comunicação com grupos e amigos poderá ajudá-lo(a) a organizar os seus objetivos. Entretanto, caso não haja clareza, a sensibilidade excessiva possivelmente causará mal-entendidos. De modo geral, o período trará uma profunda transformação na maneira como se projeta no mundo. Isso exigirá o equilíbrio entre a pressa para conquistar o que almeja e a necessidade de agir com estratégia e cautela.

Câncer

Os cancerianos buscarão organizar a carreira e garantir o reconhecimento por meio de ideias criativas e boa comunicação (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você entrará em uma fase de maior visibilidade profissional. Inclusive, sentirá uma disposição renovada para organizar a carreira, assumir a liderança em projetos importantes e garantir reconhecimento por meio de ideias criativas e boa comunicação. Será um período favorável para realizar reuniões, negociar acordos e expandir os conhecimentos.

No entanto, imprevistos ou mudanças repentinas poderão gerar instabilidades, exigindo que abandone o controle excessivo em prol da flexibilidade. Também busque ter cuidado com o excesso de informações, equilibrando a ambição com momentos de pausa para refletir sobre os seus propósitos.

Leão

Os leoninos sentirão a necessidade de resolver pendências do passado e reavaliar os vínculos de confiança (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você precisará encarar transformações profundas e lidar com questões financeiras ou emocionais. No processo, sentirá a necessidade de resolver pendências do passado e reavaliar seus vínculos de confiança em busca de liberdade – que só virá após uma reorganização interna.

Ainda nesta semana, as parcerias e os relacionamentos poderão ganhar um ritmo acelerado. Inclusive, a cooperação mútua se tornará essencial para alcançar objetivos comuns, desde que saiba mediar conflitos com clareza. Por fim, mudanças repentinas na rotina possivelmente surgirão como um convite para se desapegar de velhos hábitos e construir uma postura mais flexível diante dos imprevistos. Procure, nesse cenário, agir com determinação e foco na realidade.

Virgem

Os virginianos dedicarão bastante atenção às interações pessoais e parcerias (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção às interações pessoais e parcerias. Nesse contexto, haverá disposição para resolver questões pendentes. Será preciso reservar um tempo para ouvir e compreender as necessidades alheias com objetividade. Ao mesmo tempo, procure se preparar para mudanças repentinas que possam comprometer o seu planejamento.

No ambiente de trabalho, seu objetivo envolverá ter mais eficiência e organização nas tarefas cotidianas. Considere, porém, evitar o estresse causado pelo desejo de controlar cada detalhe. Esse período se mostrará importante para manter a mente aberta diante de imprevistos e buscar o diálogo claro, transformando a agitação em acordos produtivos e fortalecendo os laços profissionais.

Libra

Os librianos terão mais disposição para resolver tarefas pendentes e aprimorar os métodos de trabalho (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A sua atenção estará voltada à organização da rotina e ao cuidado com o bem-estar físico, e as demandas profissionais tenderão a ser intensas. Você poderá sentir uma disposição maior para resolver tarefas pendentes e aprimorar os métodos de trabalho. Todavia, deverá ter cuidado para que o excesso de atividades não gere estresse ou reações precipitadas.

Por sua vez, a comunicação no ambiente corporativo ganhará agilidade, favorecendo ajustes em parcerias. Apenas evite agir de modo impulsivo ou negligenciar os detalhes das funções diárias. Será fundamental equilibrar a busca pelo prazer com a necessidade de cumprir responsabilidades, garantindo que mudanças repentinas não causem grandes problemas.

Escorpião

A comunicação dos escorpianos fluirá com mais leveza, favorecendo encontros e conversas (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção aos projetos criativos. Inclusive, haverá bastante energia para expressar os seus desejos. Apesar disso, precisará ter cuidado com atitudes impulsivas que possam causar instabilidades no ambiente doméstico ou nas relações familiares.

Ainda nesta semana, a comunicação fluirá com mais leveza, especialmente ao falar sobre as emoções, favorecendo encontros e conversas. Apenas evite agir com impaciência ao defender o seu ponto de vista. O ideal será equilibrar a busca por diversão e autoexpressão com a necessidade de manter a segurança na sua base emocional. Isso ajudará a evitar que mudanças súbitas interfiram na harmonia do cotidiano.

Sagitário

Os sagitarianos desejarão renovar o espaço pessoal e resolver pendências domésticas (Imagem: Tartila | Shutterstock)

As emoções e a organização do lar ganharão destaque nesta semana. Você sentirá a necessidade de renovar o espaço pessoal e resolver pendências domésticas. Contudo, precisará exercitar a paciência para lidar com questões estruturais ou familiares, assim como se atentar a imprevistos que possam causar tensões repentinas no convívio com pessoas próximas.

Ainda neste período, a sua comunicação possivelmente estará acelerada e voltada para trocas rápidas, favorecendo diálogos diretos e a resolução de problemas práticos. Entretanto, será necessário equilibrar a agitação mental e buscar momentos de recolhimento, evitando assim o esgotamento e garantindo que as suas ideias sejam compreendidas.

Capricórnio

Será importante que os capricornianos evitem decisões impulsivas relacionadas a compras e investimentos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de expressar as suas ideias e fechar negócios. No entanto, deverá ter cautela com a comunicação e com a gestão dos recursos financeiros. Isso porque o excesso de confiança e a pressa poderão gerar mal-entendidos com pessoas próximas ou gastos inesperados.

Além disso, busque clareza ao conversar e evite decisões impulsivas sobre compras e investimentos, pois mudanças repentinas possivelmente irão desestabilizar os planos. O ideal será filtrar as informações recebidas, agir com prudência, ter paciência e se atentar aos detalhes. Isso ajudará a transformar a agitação mental em uma oportunidade de organizar melhor a rotina material.

Aquário

A atenção dos aquarianos estará voltada para o setor financeiro (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar atenção aos recursos e à forma como lida com os valores pessoais. Inclusive, haverá mais disposição para aumentar os ganhos e resolver pendências financeiras. Porém, busque ter cautela com os impulsos de consumo ou investimentos arriscados que possam desequilibrar o orçamento.

Ainda nesta semana, embora a sua comunicação para negócios esteja favorecida, permitindo acordos vantajosos, procure manter os pés no chão e não se deixar levar por promessas de mudanças repentinas. Será um momento importante para equilibrar a vontade de agir com a necessidade de planejamento, evitando assim que imprevistos externos afetem a segurança de longo prazo. Priorize a disciplina e a clareza em suas escolhas.

Peixes

Os piscianos terão mais vitalidade e disposição para iniciar projetos pessoais, cuidar da imagem e se expressar (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você terá mais vitalidade e disposição para iniciar projetos pessoais, cuidar da sua imagem e se expressar. Nesse cenário, haverá tendência a agir com base na intuição e nos desejos profundos. Todavia, será preciso ter cautela com os impulsos repentinos, pois eles poderão levar a mudanças inesperadas em sua trajetória.

Além disso, busque equilibrar a energia com momentos de recolhimento, evitando assim se desgastar emocionalmente. A capacidade de persuasão e a clareza mental facilitarão acordos, desde que mantenha o pragmatismo e evite reações precipitadas diante de imprevistos.