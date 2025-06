Horóscopo semanal: previsão dos signos de 30 de junho a 06 de julho

O Sol em Câncer seguirá em conjunção com Júpiter, o que ampliará as emoções e os desejos por crescimento pessoal e familiar. Será um período fértil para realizar projetos ligados ao lar, se nutrir emocionalmente e buscar um sentido mais íntimo na vida.

Por sua vez, Mercúrio em Leão fará aspecto tenso com Plutão, indicando comunicações carregadas e possíveis disputas de poder. As palavras poderão gerar mais pesos, revelar verdades ocultas ou provocar rupturas. Logo, será importante que pense antes de falar e transforme padrões mentais rígidos.

Já Vênus em Touro seguirá em conjunção com Urano, sacudindo os afetos e valores. Com isso, relações estáveis poderão enfrentar reviravoltas, além de surgir uma forte necessidade de liberdade emocional. Ademais, haverá a possibilidade de mudanças na forma de lidar com o dinheiro.

Além disso, Marte em Virgem fará bom aspecto com o Sol e Júpiter, favorecendo atitudes práticas e disciplinadas, bem como o controle dos impulsos. Será um bom momento para ajustar a rotina, cuidar da saúde e implementar outras melhorias na vida.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano poderá ser chamado para cuidar das suas bases emocionais (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Nesta semana, você poderá ser chamado(a) para cuidar das suas bases emocionais, da família ou do espaço onde vive, com o objetivo de alcançar crescimento e segurança. O momento favorecerá conquistas práticas, desde que saiba usar a energia de forma estratégica.

Ainda nesta fase, haverá um impulso para transformar a maneira como lida com o dinheiro e a autoestima. No trabalho e na rotina, tenderá a ser um período produtivo e eficiente. Isso porque haverá, da sua parte, bastante disposição para resolver pendências e melhorar a organização. Logo, aproveite estes dias para alinhar ação com propósito, valorizando o que o(a) sustenta por dentro e por fora.

Touro

O taurino terá forte desejo de se expressar com autenticidade e liberdade (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Esta semana favorecerá diálogos importantes, aprendizados e trocas. Isso poderá expandir sua visão e abrir novos caminhos, especialmente se você se permitir pensar fora dos padrões habituais. Por outro lado, emoções ligadas à família ou ao passado possivelmente irão emergir com intensidade, pedindo acolhimento e coragem.

Ainda nesta fase, haverá um forte desejo de se expressar com autenticidade e liberdade. Quanto ao campo afetivo, a tendência será de leveza, prazer e vitalidade, o que propiciará possíveis encontros, iniciativas artísticas e momentos de diversão. Por fim, procure usar a energia destes dias para afirmar quem é, mas tenha, também, cuidado com as atitudes autocentradas.

Gêmeos

O geminiano terá um período favorável para organizar o setor financeiro (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Este será um período favorável para organizar o setor financeiro e fortalecer a autoestima. Se você souber valorizar seus recursos e talentos, existirá a chance de crescimento. Ao mesmo tempo, deverá se atentar às decisões impulsivas ou controladoras.

Ainda nesta fase, sua mente estará afiada, o que levará a possíveis disputas em conversas. Portanto, procure escolher bem as palavras para evitar conflitos desnecessários. Ademais, sentimentos reprimidos ou desejos adormecidos poderão vir à tona, revelando o que precisa ser libertado e gerando um certo desconforto. No lar, haverá mais energia da sua parte para resolver pendências e trazer estabilidade.

Câncer

O canceriano viverá um momento de expansão pessoal (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você viverá um momento de expansão pessoal, em que terá mais confiança para se posicionar, brilhar e buscar novos começos. Além disso, haverá a chance de transformar a sua relação com o dinheiro e com os próprios valores. Para isso, todavia, deverá tomar decisões conscientes e ser menos controlador(a).

No campo social, amizades e projetos em grupo poderão trazer soluções inovadoras, renovando a sua visão do futuro. Por fim, seu lado comunicativo ganhará força, favorecendo negociações, estudos e diálogos importantes. Logo, aproveite este período para afirmar as ideias e construir pontes com quem compartilha propósitos semelhantes aos seus.

Leão

O leonino sentirá vontade de mudar a imagem profissional (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Nesta semana, a sua intuição estará mais forte. Além disso, haverá um desejo profundo de renovação. Você sentirá vontade de mudar a imagem profissional ou buscar caminhos mais autênticos na carreira. Para o(a) ajudar, as ideias estarão bem afiadas. Porém, tome cuidado com posturas rígidas ou confrontos desnecessários. No campo financeiro, ao valorizar o que realmente importa, você terá mais chances de fazer escolhas práticas e vantajosas.

Virgem

Boas oportunidades poderão surgir por meio de alianças e conexões inspiradoras para o virginiano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você entrará em uma fase de expansão voltada para os projetos futuros. Boas oportunidades poderão surgir por meio de alianças e conexões inspiradoras. Além disso, haverá bastante energia da sua parte para agir, o que favorecerá as iniciativas corajosas, a liderança e a autenticidade.

Ademais, o desejo de explorar novos caminhos de vida, crenças ou estudos se fará presente, o que trará mudanças libertadoras. Por outro lado, velhos padrões ou emoções escondidas poderão vir à tona. Em resumo, esta semana pedirá que aja com foco, mas sem perder a sensibilidade interna.

Libra

O libriano poderá trabalhar o desapego emocional (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Nesta semana, você poderá se deparar com um momento decisivo no setor profissional, com potencial para crescimento e novas conquistas. Para tanto, porém, precisará ter clareza sobre os seus objetivos. No campo social, os projetos em grupo ou as amizades poderão passar por tensões ou revelações, mostrando quem realmente a(o) apoia.

Além disso, haverá a chance de se confundir em relação aos próprios sentimentos. Este será um período importante para trabalhar o desapego emocional, abrir espaço para vínculos mais verdadeiros, bem como para finalizar os ciclos que já não fazem sentido.

Escorpião

O escorpiano terá mais desejo de crescer profissionalmente (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A semana o(a) convidará a sair da zona de conforto, explorando novas ideias e possibilidades. Isso poderá ser realizado por meio de estudos, viagens ou mudanças no modo de enxergar a vida. Quanto ao setor profissional, haverá o desejo de crescer, mas também possíveis tensões com superiores ou com o seu próprio papel dentro da empresa.

Já no campo afetivo, possivelmente surgirão mudanças inesperadas, renovando os laços ou abrindo espaço para conexões mais verdadeiras. Na vida social, por sua vez, os projetos coletivos tenderão a ganhar força. Logo, aproveite o momento para agir de forma alinhada a seus ideais.

Sagitário

O sagitariano deverá rever ideias enraizadas e abraçar novas formas de pensar (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você viverá um período de transformações intensas que demandará que encare o que está mal resolvido, especialmente no que se refere a emoções. Caso se permita mergulhar nas mudanças com coragem e desapego, poderá haver muito crescimento.

Ainda nesta fase, será importante rever ideias enraizadas e abraçar novas formas de pensar. Na rotina, mudanças possivelmente irão afetá-lo(a) de forma significativa. Ao mesmo tempo, elas abrirão caminhos mais criativos e libertadores. O setor profissional, por sua vez, ganhará força, com chances reais de avanço na carreira.

Capricórnio

O capricorniano terá vontade de viajar, aprender e expandir os horizontes (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Nesta semana, os relacionamentos ganharão mais a sua atenção. Haverá a oportunidade de aprofundar os vínculos ou iniciar conexões significativas. Contudo, poderão surgir desafios em relação à confiança ou ao controle.

Além disso, será possível que ocorram reviravoltas nesse setor, o que despertará o desejo de viver o amor com liberdade e autenticidade. Ainda nesta fase, a vontade de viajar, aprender e expandir os horizontes estará em alta. Aproveite esse impulso para sair da rotina e buscar experiências que a(o) conectem com algo mais.

Aquário

O aquariano sentirá necessidade de transformar padrões antigos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Caso saiba agir com disciplina, a semana favorecerá melhorias na rotina, na saúde e no ambiente de trabalho. Por outro lado, as relações mais íntimas poderão enfrentar situações tensas, com a boa comunicação sendo uma grande aliada para evitar mal-entendidos. No lar, algumas mudanças pedirão flexibilidade emocional.

Ainda nestes dias, será possível que sinta a necessidade de transformar padrões antigos e se libertar de pesos que já não fazem mais sentido. Apesar dos desafios, o momento permitirá que se cure e tenha clareza sobre o que deseja na vida.

Peixes

O pisciano terá mais entusiasmo para se envolver em algo que traga alegria genuína (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Momento fértil para a criatividade, os romances e a expressão das emoções. Você terá mais entusiasmo para se envolver em algo que traga alegria genuína, bem como para se arriscar em projetos pessoais que reflitam a sua essência. Apesar disso, poderão surgir pressões ou desafios, o que exigirá ajustes na forma como lida com as responsabilidades e com a rotina.

No setor afetivo, algumas mudanças afetarão o modo como se comunica ou se relaciona, o que exigirá que repense velhos padrões. Por fim, com equilíbrio e trocas justas, as parcerias profissionais tenderão a se fortalecer.