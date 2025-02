Horóscopo semanal: previsão dos signos de 03 a 09 de março de 2025

Nesta semana, o Sol em Peixes fará conjunção com Saturno, bom aspecto com Marte e aspecto tenso com Júpiter. Apesar da influência de Peixes, que indica maior sensibilidade e tendência a fantasias, a energia de Saturno poderá nos ajudar a organizar melhor o que está no inconsciente e a ter senso de realidade. No entanto, sentimentos de melancolia estarão presentes.

Mercúrio em Peixes fará conjunção com Netuno e Vênus, indicando tendência à dispersão, confusão, bem como dificuldades para organizar os pensamentos e emoções. Logo, será necessário atentar-se ao excesso de expectativas.

Vênus em Áries fará bom aspecto com Júpiter e conjunção com Mercúrio, o que sugere uma semana favorável para viagens, estudos e organização dos relacionamentos. Marte seguirá no signo de Câncer e fará bom aspecto com o Sol e com Saturno. Isso aponta uma fase propícia para direcionar as ações e ter mais coragem para lidar com as emoções.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

A semana será favorável para os arianos organizarem as emoções, conhecerem novas pessoas e realizarem parcerias (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você seguirá em uma fase mais introspectiva. Portanto, deverá tomar consciência do que habita em seu interior, organizando as emoções confusas e compreendendo os padrões de comportamento. Desse modo, conseguirá finalizá-los. Apesar disso, a melancolia poderá se fazer mais presente, assim como a facilidade de se deixar levar pelo pessimismo e vitimismo. Logo, atente-se a tais questões.

Nas relações, tenderá a ser uma semana movimentada. Haverá a possibilidade de conhecer novas pessoas e realizar parcerias. Contudo, será possível que se engane facilmente. Para evitar mal-entendidos, cuide da sua energia e reduza as expectativas.

Touro

Nesta semana, os taurinos buscarão mais a companhia dos amigos e terão a presença solicitada (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com as relações sociais e buscará com mais frequência a companhia dos amigos e dos grupos dos quais participa. Sua presença será bastante solicitada, tornando esse um bom momento para se dedicar aos seus propósitos.

Será essencial tomar consciência do que deseja para o futuro e do que precisa fazer para viver em sintonia com seus valores. No entanto, poderá enfrentar cobranças e responsabilidades. No campo afetivo, o período será marcado por finalizações, o que poderá gerar frustração.

Gêmeos

A semana será propícia para os geminianos reconhecerem a importância e o ponto de vista alheio (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Será um bom momento para descentralizar a atenção e reconhecer a importância de cada indivíduo no contexto coletivo. Haverá uma maior valorização das ações alheias e das atividades em grupo. Além disso, o desejo de contribuir para o bem comum e a necessidade de apoio estarão em alta. No entanto, poderão surgir obstáculos, cobranças e responsabilidades, gerando sobrecarga, desânimo e pessimismo.

No campo afetivo, haverá uma tendência a compreender melhor o ponto de vista do outro. Ao mesmo tempo, existirá o risco de se deixar levar por ilusões e negligenciar suas próprias necessidades. Portanto, mantenha-se atento(a) a esse aspecto.

Câncer

Os cancerianos poderão viver um bom momento no setor profissional (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Um novo ciclo se iniciará em sua vida, trazendo a oportunidade de iluminar o topo da montanha de suas realizações e contemplar os resultados de seus esforços no campo profissional. Além disso, haverá a chance de receber o reconhecimento de seus superiores.

No entanto, poderão surgir cobranças mais intensas, o que poderá despertar medos e inseguranças, além de demandar muita energia. Diante disso, procure valorizar sua dedicação e não se deixar levar pelo pessimismo. No setor afetivo, buscará mais harmonia nas relações. Todavia, tenha cautela com o excesso de expectativas, pois isso poderá gerar frustrações.

Leão

Os leoninos deverão iluminar alguns aspectos da vida e abrir espaço para o novo (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você tenderá a ter um contato mais profundo com suas sombras. Será um momento propício para iluminar aspectos que normalmente não percebe, tomando consciência de padrões nocivos. Assim, poderá enfrentá-los com mais maturidade e se libertar, de forma responsável, do que causa sofrimento.

Apesar dos desafios, essa fase será essencial para que avance e abra espaço para o novo. Além disso, tenha cautela com a tendência a se deixar levar por autocríticas excessivas e pessimismo, pois isso apenas drenará sua energia. No campo afetivo, será importante sair da rotina e buscar novas experiências, promovendo a expansão da relação.

Virgem

Os virginianos se envolverão bastante com o setor afetivo nesta semana (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você se envolverá mais no campo afetivo, buscando harmonia e reconhecendo a importância de cada um em sua vida. Ademais, tenderá a perceber o que espera de um relacionamento e quais são as necessidades do outro. Apesar disso, poderá se deparar com cobranças e críticas, o que esfriará a relação.

Será o momento de encarar a realidade do amor e atentar-se à carência, pois ela te levará a aceitar menos do que merece. Por fim, haverá a chance de se deparar com situações que aflorarão medos e dores profundas, gerando inseguranças e te levando a agir de maneira radical. Portanto, tome cuidado com tais questões.

Libra

Os librianos deverão respeitar os próprios limites em relação às tarefas do dia a dia (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você se envolverá mais com a rotina e buscará transformar os afazeres em uma fonte de prazer. No entanto, a semana poderá ser marcada por muitas responsabilidades e cobranças, o que poderá gerar desânimo, despertar certo pessimismo e impactar sua saúde. Por isso, procure estabelecer e respeitar seus limites, comprometendo-se apenas com o que realmente consegue realizar.

No campo afetivo, buscará por mais harmonia nas relações, com maior compreensão do ponto de vista do outro. Apenas tome cuidado com o excesso de expectativas, pois isso poderá levar a frustrações.

Escorpião

Os escorpianos viverão os dias de maneira apaixonada e poderão encontrar harmonia nas atividades rotineiras (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Ao longo desta semana, tenderá a viver tudo de maneira apaixonada, sentindo o coração vibrar mais forte e se dedicando ao que lhe traz alegria. Entretanto, poderá se deparar com cobranças, o que o(a) impedirá de realizar tudo como gostaria e drenará a sua energia. Logo, procure encarar o que vier com maturidade, buscando regular as expectativas, mas sem se deixar levar pelo pessimismo. Na rotina, haverá a chance de encontrar mais harmonia e prazer nos afazeres. Será um bom momento para cuidar da sua saúde física e emocional.

Sagitário

Os sagitarianos estarão envolvidos com os assuntos do lar e da família (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você se envolverá mais nos assuntos do lar. Bom momento para organizar as memórias e reconhecer a sua responsabilidade na estrutura familiar, estabelecendo, inclusive, os limites necessários. No entanto, haverá a chance de se deparar com empecilhos, o que deixará o clima familiar tenso.

Será uma boa fase para se valorizar, bem como reconhecer seus potenciais e tudo que lhe torna único(a). Porém, tenha cautela com a tendência a se deixar levar por paixões passageiras. Afinal, isso poderá gerar frustrações.

Capricórnio

Os capricornianos irão se deparar com grandes movimentos no setor social e nos relacionamentos (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Durante a semana, buscará mais movimento no setor social. Qualquer lugar fora de casa chamará a sua atenção. Com isso, o desejo de conhecer novas pessoas e trocar informações tenderá a estar em alta. Todavia, poderá se deparar com empecilhos que atrapalharão os planos, te desanimando.

No campo das relações, uma nova fase se iniciará. Você tentará criar mais intimidade com a pessoa amada, estabelecendo uma conexão segura e confiante. Também será um bom momento para harmonizar os relacionamentos familiares. Apesar disso, haverá a chance de que o excesso de sensibilidade te leve a negligenciar as suas necessidades em prol do outro. Logo, atente-se a tal questão.

Aquário

A semana dos aquarianos será voltada para as finanças e para o campo social (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Nesta semana, você dedicará mais atenção ao setor financeiro. Será um momento importante para tomar consciência de como tem administrado o seu dinheiro, além de organizar os próximos passos rumo à estabilidade.

Contudo, poderá enfrentar obstáculos que atrasarão seus planos, gerando desânimo. Nesse caso, não se deixe levar pelo pessimismo e aproveite a oportunidade para ganhar mais clareza sobre o que realmente deseja. No campo social, o desejo de ampliar contatos, conhecer novas pessoas e diversificar os assuntos estará em evidência.

Peixes

Os piscianos se dedicarão aos projetos pessoais e tenderão a buscar mais estabilidade no relacionamento amoroso (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção aos projetos pessoais e ao que lhe traz realização. Com isso, tenderá a querer fazer tudo ao seu modo. Entretanto, haverá a chance de se deparar com empecilhos, o que atrapalhará os planos e despertará insegurança e pessimismo. Logo, procure direcionar bem a sua energia e não se deixe levar pelo negativismo.

No campo afetivo, uma nova fase se iniciará. A propensão será que busque mais estabilidade no relacionamento. Bom momento para alinhar os valores e planejar os próximos passos com a pessoa amada. Tome cuidado apenas para não exigir que o outro se adapte às suas expectativas.