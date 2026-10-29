Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em novembro de 2026

Em novembro, os movimentos astrológicos favorecerão a reflexão, a revisão de pensamentos e a resolução de assuntos pendentes. A conjunção entre Sol e Mercúrio retrógrado poderá trazer questões do passado à tona, exigindo cuidado com mal-entendidos, esquecimentos e conclusões precipitadas.

A partir do dia 22, a entrada do Astro-Rei em Sagitário ampliará o entusiasmo, a vontade de buscar novas experiências e o desejo de liberdade. Entretanto, aspectos tensos com Júpiter, Marte e Urano poderão intensificar os exageros, os conflitos e as mudanças inesperadas.

Vênus em Libra favorecerá o diálogo, a diplomacia, os acordos e a busca por equilíbrio nas relações. Marte e Júpiter em Leão ampliarão a coragem, a autoconfiança e a iniciativa, mas também poderão aumentar a impaciência, a competitividade e a tendência a agir por impulso.

Nesse cenário, Saturno em Áries em conjunção com Netuno destacará a importância de transformar sonhos e ideias em ações concretas. Ao longo do mês, será essencial equilibrar entusiasmo e responsabilidade, agir com prudência e manter a flexibilidade diante dos imprevistos.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano deverá rever questões emocionais e evitar a sobrecarga no trabalho (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você viverá um momento de introspecção e revisão, em que buscará olhar com profundidade para questões emocionais, inseguranças e situações que precisam ser encerradas ou transformadas. No processo, haverá vontade de agir rapidamente. Todavia, as circunstâncias externas exigirão flexibilidade, paciência e maior consciência das consequências de suas escolhas. Logo, será importante equilibrar a coragem com a prudência. A partir da metade de novembro, você terá mais disposição para tomar iniciativas e organizar a rotina. Apenas tome cuidado com a impulsividade.

Relacionamentos

O começo do mês favorecerá conversas sinceras e uma compreensão profunda das necessidades de cada pessoa. Ainda assim, feridas antigas, ressentimentos ou inseguranças poderão aflorar, exigindo maturidade. Nesse cenário, evite cobranças e atitudes defensivas. Busque, em vez disso, demonstrar disposição para dialogar e criar acordos mais justos. Na segunda metade de novembro, as emoções tenderão a se intensificar, provocando reações inesperadas. Por isso, será importante controlar a impulsividade e ter cuidado para que conflitos momentâneos não comprometam as relações.

Trabalho e dinheiro

Na primeira quinzena de novembro, você tenderá a agir de maneira estratégica, especialmente ao lidar com assuntos que exigem planejamento financeiro ou a resolução de pendências que estavam sendo adiadas. Com o passar dos dias, a sua produtividade e iniciativa aumentarão, favorecendo os projetos criativos e o desenrolar dos planos. Porém, o excesso de tarefas ou a pressa para alcançar resultados poderá gerar desgastes e atritos profissionais. Para amenizar as tensões, será importante organizar suas prioridades, estabelecer limites e evitar assumir compromissos além da sua capacidade.

Touro

O taurino precisará investir no diálogo nas relações e aproveitar oportunidades profissionais sem agir por impulso (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

Nos primeiros dias do mês, você sentirá necessidade de rever acordos, conversas e expectativas, especialmente em situações que envolvem outras pessoas. Neste período, questões antigas poderão ressurgir para serem compreendidas com mais maturidade. A partir da metade de novembro, você viverá um momento de expansão e criatividade, em que a vontade de agir, aproveitar as oportunidades e defender seus desejos aumentará. No entanto, deverá ter cuidado com impulsividade, exageros e mudanças inesperadas. Procure equilibrar o entusiasmo com a prudência, recolhendo-se quando necessário.

Relacionamentos

No começo de novembro, poderá haver conversas importantes nos relacionamentos, favorecendo uma compreensão mais profunda das necessidades de cada um. Após, a intensidade nas relações tenderá a aumentar, trazendo entusiasmo, espontaneidade e desejo de liberdade. Entretanto, também haverá tendência a reações impulsivas, sobretudo se as suas expectativas ou limites forem contrariados. Como será um momento importante para construir conexões com base no diálogo e no equilíbrio, tome cuidado com as cobranças excessivas. Procure investir em uma comunicação honesta.

Trabalho e dinheiro

As questões profissionais exigirão uma revisão no início do mês, especialmente no que diz respeito a conversas, acordos e decisões. Nesse contexto, procure conferir todas as informações para não tirar conclusões precipitadas. Na segunda metade de novembro, a sua disposição para produzir e assumir projetos tenderá a aumentar. Inclusive, poderão surgir novas oportunidades no trabalho. Contudo, será possível que o excesso de confiança leve a conflitos, sobrecarga ou decisões imprudentes. Para amenizar as tensões, busque respeitar seus limites e ter flexibilidade diante das mudanças inesperadas.

Gêmeos

O geminiano deverá cuidar da rotina e da saúde e ter mais cautela com expectativas nos relacionamentos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

No começo de novembro, você precisará dedicar mais atenção à rotina e aos cuidados com a saúde, buscando ajustar hábitos e responsabilidades. Também será um momento importante para rever decisões e situações que ainda não estão bem resolvidas. Inclusive, conversas profundas poderão gerar questionamentos. Da metade do mês em diante, sua energia tenderá a ficar mais expansiva e voltada para as relações. Neste período, procure equilibrar o entusiasmo com o senso de realidade, evitando assumir compromissos excessivos ou reagir de maneira impulsiva diante de imprevistos.

Relacionamentos

Na primeira quinzena do mês, você deverá ter cuidado com as expectativas nos relacionamentos, visto que feridas antigas tenderão a ressurgir, despertando inseguranças. Embora haja uma abertura maior para o diálogo, também haverá tendência a reagir de maneira intensa diante de divergências. Nesse sentido, não ignore questões importantes nas parcerias, mas tenha cautela durante as conversas. Na segunda quinzena de novembro, você dedicará uma atenção especial às relações. Porém, os seus planos poderão ser afetados por mudanças inesperadas e diferenças de opinião.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, será importante rever a rotina profissional. Procure corrigir falhas, organizar suas tarefas, resolver pendências e conferir informações. Além disso, evite tomar decisões definitivas enquanto alguns detalhes não estiverem claros. Nessa fase, sua produtividade poderá aumentar, mas tenha cuidado para que o excesso de atividades ou de confiança não leve à sobrecarga. Mais adiante, poderão surgir novas oportunidades no trabalho. Para aproveitá-las, procure administrar os prazos, as expectativas e os recursos com realismo, sem prometer mais do que poderá cumprir.

Câncer

O canceriano terá mais disposição para expressar suas ideias e precisará organizar as demandas profissionais (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, haverá uma energia mais intensa e criativa no ar, favorecendo os interesses pessoais e trazendo disposição para expressar seus desejos e opiniões. Ainda assim, você deverá dedicar atenção aos assuntos que ficaram mal resolvidos e que precisam ser revistos com calma. A partir da metade de novembro, a rotina tenderá a ficar mais movimentada. Nesse sentido, o excesso de compromissos e a dificuldade para conciliar as demandas poderão trazer desafios. Para evitar desgastes e reações impulsivas, será importante investir na organização.

Relacionamentos

O começo de novembro se mostrará um período favorável para o diálogo e as demonstrações de afeto. Apesar disso, inseguranças antigas, diferenças de expectativas e questões emocionais poderão vir à tona. Nesse cenário, será importante não evitar conversas profundas apenas para preservar uma aparente tranquilidade. A honestidade ajudará a superar os desafios. Com o passar dos dias, a intensidade aumentará nas relações, podendo haver discussões causadas pelo excesso de cobranças ou pela dificuldade em escutar o outro. Tome cuidado para não transformar pequenas divergências em grandes conflitos.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você poderá ter mais iniciativa para apresentar ideias, retomar projetos e encontrar soluções para situações que pareciam estagnadas. Algumas decisões, porém, precisarão ser reavaliadas com atenção antes de serem tomadas. Depois, o ritmo de trabalho poderá se intensificar, com mais tarefas e cobranças. Nessa fase, você sentirá necessidade de lidar com muitas demandas ao mesmo tempo, gerando conflitos. Por isso, procure estabelecer prioridades para manter a qualidade do seu trabalho e ter paciência para estruturar seus planos.

Leão

O leonino deverá resolver questões familiares e controlar gastos e expectativas no trabalho (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

No início de novembro, a sua atenção estará voltada para questões familiares, emocionais e domésticas. Assim, você buscará revisitar situações do passado para compreender melhor sentimentos, necessidades e assuntos que ainda precisam ser resolvidos. Posteriormente, sentirá vontade de se expressar, aproveitar a vida e investir em projetos pessoais. Entretanto, deverá equilibrar o entusiasmo com a responsabilidade, evitando excessos ou escolhas motivadas apenas pelo desejo de reconhecimento. Ainda neste período, haverá a possibilidade de mudanças nos projetos de longo prazo, o que exigirá maturidade e flexibilidade.

Relacionamentos

Nos primeiros dias do mês, questões em casa tenderão a influenciar os seus relacionamentos. Nesse contexto, poderão surgir conversas sobre o passado familiar, especialmente em relação às necessidades afetivas que foram deixadas em segundo plano. A partir da metade de novembro, as conexões ganharão movimento e intensidade, favorecendo demonstrações de carinho e proximidade. Contudo, você deverá ter cuidado com cobranças, reações impulsivas e disputas de poder. Será importante equilibrar a busca por acolhimento com a autonomia, reconhecendo feridas antigas sem permitir que elas determinem as relações atuais.

Trabalho e dinheiro

Na primeira quinzena de novembro, você deverá dedicar mais atenção à organização do ambiente de trabalho e à resolução de pendências que interferem na sua produtividade. No processo, informações antigas ou assuntos não concluídos precisarão ser revistos com cuidado antes de qualquer avanço. Da metade do mês em diante, sua disposição para tomar iniciativas, buscar reconhecimento e ampliar seus ganhos tenderá a aumentar. Todavia, será necessário controlar os gastos e as expectativas, evitando transformar o entusiasmo em desgastes e sobrecarga. Ainda neste período, mudanças inesperadas poderão alterar suas prioridades, exigindo flexibilidade.

Virgem

O virginiano precisará reorganizar os pensamentos e ter mais cuidado com a comunicação nos relacionamentos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

No começo de novembro, você viverá um momento de introspecção e reorganização interna. Será importante observar com atenção seus pensamentos, sentimentos e situações que precisam ser compreendidas antes de tomar novas decisões. Na metade do mês, haverá mais coragem e disposição para se posicionar, defender seus interesses e promover mudanças importantes. Porém, tome cuidado com a impulsividade e a irritação. Ainda neste período, acontecimentos inesperados poderão alterar seus planos, o que exigirá flexibilidade e maturidade.

Relacionamentos

O começo do mês poderá trazer reflexões sobre os relacionamentos, favorecendo conversas importantes, esclarecimentos e uma compreensão melhor de situações que antes pareciam confusas. Algumas inseguranças também poderão surgir e precisarão de atenção. Logo, procure redobrar o cuidado com a comunicação, pois possivelmente surgirão tensões se sentimentos acumulados forem expressos de forma intensa ou houver dificuldade para ouvir outros pontos de vista. Ao longo dos dias, respeite seus limites e os do outro, evite cobranças excessivas e faça os ajustes necessários.

Trabalho e dinheiro

No começo de novembro, será importante revisar suas ideias, retomar assuntos profissionais pendentes, organizar suas prioridades e aperfeiçoar suas estratégias antes de tentar avançar. Com o passar dos dias, a iniciativa e a autoconfiança tenderão a aumentar, favorecendo atitudes mais adequadas, o investimento em novos projetos e a disposição para liderar. No entanto, você deverá controlar a pressa para evitar conflitos desnecessários. Neste mesmo período, mudanças inesperadas poderão surgir, exigindo flexibilidade para conseguir tomar decisões realistas e preservar sua estabilidade.

Libra

O libriano deverá rever prioridades e questões financeiras, além de administrar melhor o tempo diante de imprevistos profissionais (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

Nos primeiros dias do mês, você sentirá necessidade de rever suas prioridades, especialmente em relação à segurança material e à autoestima. Será um momento importante para refletir sobre aquilo que deseja construir para o futuro. Ainda neste período, a sua comunicação tenderá a melhorar. Ainda assim, deverá ter cuidado com interpretações equivocadas e decisões precipitadas, sobretudo diante de situações inesperadas ou opiniões divergentes. A partir da metade de novembro, você buscará se recolher para organizar seus sentimentos e energias. Ao mesmo tempo, algumas mudanças exigirão flexibilidade e maturidade.

Relacionamentos

Durante o mês de novembro, será importante revisar suas relações, buscando compreender melhor as próprias necessidades afetivas. No processo, poderão surgir oportunidades para fortalecer os vínculos por meio do diálogo e de atitudes mais conscientes. Ao mesmo tempo, antigas inseguranças tenderão a aflorar, tornando você mais sensível às críticas, especialmente se sentir que não está recebendo a atenção que merece. Diante desse cenário, procure demonstrar seus sentimentos com cuidado, sem transformar as conversas em disputas de poder. Busque, também, equilibrar a disposição para agradar com o respeito aos próprios limites, evitando idealizações excessivas.

Trabalho e dinheiro

O início do mês favorecerá negociações e uma avaliação cuidadosa dos seus recursos, permitindo que você identifique oportunidades para melhorar sua estabilidade e reconhecer seu valor. Além disso, projetos coletivos e novos contatos profissionais poderão trazer entusiasmo e boas possibilidades. Apenas tome cuidado para não assumir muitas responsabilidades. Na segunda quinzena de novembro, imprevistos tenderão a alterar seus planos, exigindo que administre melhor seu tempo, organize a rotina e respeite os próprios limites.

Escorpião

O escorpiano precisará evitar idealizações nos relacionamentos e avaliar propostas profissionais com prudência (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

Na primeira quinzena do mês, assuntos pendentes exigirão reflexão, conversas profundas e uma revisão na maneira como você se posiciona diante das pessoas. Ao mesmo tempo, dúvidas relacionadas às suas decisões pedirão paciência para poder distinguir a intuição de expectativas. Na segunda metade de novembro, novas oportunidades poderão surgir, permitindo conquistar o reconhecimento que almeja e avançar em objetivos importantes. Todavia, será preciso equilibrar o entusiasmo com a prudência, evitando assumir compromissos excessivos ou se deixar levar pela necessidade de provar seu valor.

Relacionamentos

No início do mês, você buscará refletir sobre os relacionamentos passados. No processo, procure respeitar seu tempo e não permita que o medo de se decepcionar impeça a construção de vínculos verdadeiros. Ainda neste período, haverá facilidade para estabelecer conexões agradáveis. Apesar disso, será importante ter cuidado com as idealizações. Na metade de novembro, as emoções poderão ficar intensas, aumentando sua sensibilidade às atitudes alheias. Diante desse cenário, tenha cautela com cobranças, expectativas excessivas e reações impulsivas.

Trabalho e dinheiro

O início do mês favorecerá a revisão das estratégias e a reflexão sobre os próximos passos no setor profissional. Neste período, inclusive, poderão surgir oportunidades para ampliar sua visibilidade e demonstrar suas competências. No entanto, será importante avaliar cuidadosamente as propostas recebidas, evitando assumir compromissos apenas pelo entusiasmo. A partir da metade de novembro, sua disposição para avançar profissionalmente tenderá a aumentar, favorecendo a busca por novos projetos. Apesar disso, a pressão por resultados irá gerar sobrecarga e conflitos.

Sagitário

O sagitariano deverá respeitar as diferenças nos relacionamentos e avaliar riscos antes de tomar decisões profissionais (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

No início de novembro, você sentirá necessidade de desacelerar, preservar sua energia e olhar com mais atenção para questões emocionais que ainda não foram resolvidas. Será um período importante para a reflexão, o encerramento de ciclos e a revisão de planos. A partir da metade do mês, haverá mais disposição para se afirmar, iniciar projetos e conquistar novos espaços. Porém, precisará evitar exageros e atitudes precipitadas, principalmente diante de mudanças inesperadas. Para que o entusiasmo se transforme em resultados consistentes, procure agir com maturidade e disciplina.

Relacionamentos

Nos primeiros dias de novembro, você precisará se recolher para compreender suas emoções, rever experiências e identificar padrões que interferem na maneira como se relaciona com as pessoas. Da metade do mês em diante, sua presença se tornará marcante. Além disso, você tenderá a demonstrar seus sentimentos honestamente. Entretanto, deverá equilibrar essa intensidade com a escuta empática e com o respeito às diferenças. Ainda neste período, algumas situações poderão despertar inseguranças ou provocar divergências. Tenha cuidado para não transformar pequenos conflitos em grandes desgastes.

Trabalho e dinheiro

No começo do mês, procure revisar seus projetos, organizar as pendências e refletir sobre os próximos passos profissionais, evitando tomar decisões baseadas em informações incompletas ou expectativas pouco realistas. Na segunda quinzena de novembro, haverá disposição para buscar reconhecimento. Contudo, o excesso de confiança, a pressa e as possíveis mudanças no trabalho poderão gerar conflitos ou sobrecarga. Diante desse cenário, será importante avaliar os riscos de suas decisões, negociar com clareza e respeitar os limites de todos, inclusive os seus.

Capricórnio

O capricorniano precisará repensar amizades e objetivos, além de equilibrar ambição, organização e demandas pessoais no trabalho (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

No começo do mês, você tenderá a rever as amizades, os projetos coletivos e os planos de longo prazo. Inclusive, conseguirá perceber quais conexões contribuem para o seu crescimento e quais objetivos precisam ser repensados. Na segunda quinzena de novembro, sentirá necessidade de desacelerar e compreender melhor suas motivações. Ao mesmo tempo, a vontade de expandir os horizontes poderá gerar inquietações. Nesse contexto, deverá equilibrar a ambição com o descanso, respeitando seus limites e evitando decisões impulsivas. Assim, será possível encerrar ciclos e aproveitar as novas oportunidades com mais clareza e confiança.

Relacionamentos

Na primeira metade de novembro, as relações passarão por uma fase de reflexão, favorecendo conversas sobre expectativas, amizades e objetivos compartilhados. Ao mesmo tempo, situações antigas que precisam ser esclarecidas com honestidade e maturidade poderão vir à tona. Na segunda quinzena do mês, as emoções estarão mais intensas, despertando a vontade de viver experiências diferentes. Todavia, esse cenário também tenderá a levar a divergências de opinião ou reações exageradas. Para amenizar as tensões, procure reconhecer suas necessidades sem desconsiderar as do outro e não permita que inseguranças prejudiquem a convivência.

Trabalho e dinheiro

No início de novembro, poderá surgir uma oportunidade de conquistar o reconhecimento profissional que você almeja. Ainda assim, inseguranças ou críticas poderão levar você a questionar o próprio valor. Com o passar dos dias, sentirá vontade de investir em novos conhecimentos, ampliar seus projetos e buscar caminhos mais ambiciosos. Antes de assumir compromissos, porém, procure avaliar os prazos e os recursos disponíveis. Além disso, evite entrar em disputas de poder. Procure agir com organização e maturidade, buscando equilíbrio entre as metas profissionais e as demandas pessoais.

Aquário

O aquariano deverá rever comportamentos e responsabilidades, além de aproveitar novas possibilidades por meio de contatos profissionais (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

No início de novembro, você tenderá a dedicar mais atenção às responsabilidades e à maneira como deseja ser reconhecido(a). Será um momento importante para avaliar seus comportamentos. No processo, tenha paciência para rever decisões, corrigir falhas e lidar com cobranças. A partir da metade do mês, as amizades, os projetos coletivos e os planos de longo prazo ganharão destaque em sua vida. Neste período, poderão surgir mudanças inesperadas, o que exigirá flexibilidade e maturidade. Diante disso, procure organizar melhor seus pensamentos, comunicar suas ideias com clareza e evitar conclusões precipitadas.

Relacionamentos

O começo do mês poderá favorecer conversas importantes, experiências compartilhadas e novas perspectivas por meio dos relacionamentos. Ao mesmo tempo, inseguranças antigas ou diferenças de valores poderão interferir na forma como você expressa suas necessidades. Mais adiante, as relações ganharão intensidade, trazendo entusiasmo, vontade de estar perto e oportunidades para fortalecer a confiança. Procure, porém, ter cuidado com disputas de poder, cobranças excessivas e expectativas exageradas.

Trabalho e dinheiro

Nos primeiros dias de novembro, você dedicará mais atenção à carreira. Será um momento favorável para rever suas estratégias, retomar projetos e ter conversas relevantes sobre suas responsabilidades e metas. Entretanto, atrasos, informações incompletas ou divergências exigirão cautela. Depois, contatos profissionais, parcerias e iniciativas coletivas poderão abrir caminhos interessantes, ampliando suas perspectivas e estimulando novas possibilidades.

Peixes

O pisciano buscará novos conhecimentos e precisará equilibrar suas necessidades com as do outro nos relacionamentos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

Na primeira quinzena de novembro, você desejará expandir seus horizontes, aprofundar seus conhecimentos e buscar novas experiências. Contudo, será essencial revisar os planos e as informações antes de assumir compromissos definitivos. Na segunda metade do mês, a vida profissional e as responsabilidades da rotina tenderão a receber mais atenção. Além disso, questões relacionadas à segurança material e à autoconfiança exigirão cautela. Logo, procure estabelecer prioridades, evitando alimentar expectativas irreais ou assumir riscos desnecessários.

Relacionamentos

No começo do mês, os relacionamentos poderão ganhar mais profundidade, favorecendo conversas sinceras sobre confiança e divisão de responsabilidades. Algumas situações, porém, poderão despertar inseguranças antigas que precisam ser compreendidas e acolhidas. A partir da metade de novembro, a convivência poderá ficar mais intensa, e você terá mais iniciativa para resolver pendências e defender suas ideias. Ainda assim, diferenças de opinião ou expectativas exageradas irão gerar discussões. Por isso, procure equilibrar a disposição para se posicionar com a abertura para ouvir o outro.

Trabalho e dinheiro

O início do mês será favorável para investir em estudos que possam contribuir para o desenvolvimento profissional. Porém, você precisará ter cautela, conferindo todas as informações antes de tomar decisões. Da metade de novembro em diante, deverá ter mais iniciativa e disposição para lidar com as demandas acumuladas no trabalho. Neste período, haverá a possibilidade de boas parcerias e negociações, mas também de divergências sobre responsabilidades. Para evitar desgastes, procure estabelecer limites claros, administrar seus recursos com prudência e não assumir compromissos além da sua capacidade.