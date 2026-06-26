Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em julho de 2026

Julho será um mês de ajustes, transformações e amadurecimento. O período começará com cobranças, responsabilidades e desafios emocionais que exigirão mais paciência e maturidade, mas também abrirão espaço para importantes aprendizados. Ao longo do mês, a comunicação pedirá atenção redobrada devido a Mercúrio retrógrado, aumentando as chances de mal-entendidos, atrasos, revisões de planos e necessidade de pensar antes de agir.

Nos relacionamentos, haverá oportunidades para fortalecer vínculos, mas também poderão surgir divergências e críticas, tornando o diálogo e a flexibilidade fundamentais. A rotina tenderá a passar por mudanças e imprevistos, exigindo adaptação e cautela diante de decisões impulsivas.

Ao mesmo tempo, oportunidades de crescimento surgirão, acompanhadas de profundas transformações pessoais, especialmente na forma de lidar com poder, dinheiro e responsabilidades. A partir da segunda metade do mês, a autoconfiança ganhará força para enfrentar novos desafios, desde que haja planejamento, equilíbrio e disposição para abandonar padrões que já não fazem sentido.

Lembre-se sempre de que cada pessoa irá sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com o próprio Mapa Astral.

Áries

Áries viverá uma fase de vitalidade, criatividade e desejo de expansão (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você precisará de maturidade e paciência para lidar com as responsabilidades pessoais e com as pressões que poderão surgir no ambiente familiar. Com o passar dos dias, essa tensão dará lugar a uma fase de intensa vitalidade, criatividade e desejo de expansão, impulsionando a busca por prazer e autoexpressão. No entanto, no fim de julho, será preciso cuidado com disputas de poder, excessos e pensamentos rígidos. Procure ter flexibilidade e discernimento para evitar desgastes desnecessários.

Relacionamentos

No início de julho, o clima favorecerá o romance, a diversão e a expressão dos sentimentos, trazendo momentos de leveza e magnetismo nas interações. A partir da metade do mês, a dinâmica mudará e haverá uma energia mais tensa, em que cobranças por rotina ou detalhes cotidianos poderão levar a discussões e conflitos. Nesse cenário, será fundamental controlar a impulsividade e ter mais paciência para manter a harmonia. Busque, também, o equilíbrio entre o desejo pessoal e as necessidades do outro.

Trabalho e dinheiro

No começo de julho, você tenderá a se comunicar melhor e a ter ideias inovadoras que trarão novos contatos profissionais, negociações e agilidade para resolver pendências. Da metade do mês em diante, o ritmo irá acelerar. Isso demandará mais de sua atenção, pois a impaciência e a sobrecarga de tarefas poderão gerar conflitos com colegas. Procure se dedicar ao planejamento e à organização dos seus afazeres, direcionando sua energia para superar os obstáculos sem se deixar levar pelo estresse.

Touro

Touro sentirá um intenso desejo de renovação emocional e viverá um período favorável para romances (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Você sentirá, no início de julho, uma forte necessidade de recolhimento e de superar bloqueios internos inconscientes. Nesse cenário, será preciso ter maturidade para lidar com medos antigos e restrições na forma de se expressar. Ao longo do mês, essa introspecção abrirá espaço, inclusive, para um profundo desejo de renovação no ambiente familiar e na sua base emocional, em que grandes transformações poderão surgir. No fim de julho, porém, procure ter cautela e flexibilidade com a tendência ao isolamento e a pensamentos rígidos para evitar se desgastar.

Relacionamentos

No começo de julho, um magnetismo natural e uma atmosfera muito favorável aos romances, à diversão e à manifestação do afeto nas suas interações estarão presentes. A partir da metade do mês, a convivência poderá ficar mais intensa, fazendo com que cobranças ligadas à rotina e aos detalhes do dia a dia gerem conflitos. Será essencial controlar a impulsividade para preservar a harmonia e buscar um ponto de equilíbrio entre a satisfação dos próprios desejos e o respeito ao espaço do outro.

Trabalho e dinheiro

Você sentirá um desejo de buscar novas fontes de ganho e agir de forma inovadora na gestão dos recursos materiais no início do mês. A partir da metade de julho, o ritmo profissional tenderá a ficar mais acelerado. Nesse cenário, será preciso ter atenção ao seu orçamento, já que atitudes precipitadas ou desentendimentos sobre valores poderão comprometer o andamento dos seus projetos. Procure se concentrar em planejar cada passo e organizar as tarefas de forma prática para superar os desafios.

Gêmeos

Gêmeos terá mais clareza mental e oportunidades de crescimento na vida profissional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Haverá a necessidade de reavaliar suas finanças e estruturar seus planos. Nesse cenário, será preciso ter maturidade para lidar com as responsabilidades que limitam seus projetos coletivos. Com o passar dos dias, você tenderá a ter mais clareza mental, o que trará um impulso de transformação. Contudo, procure manter o foco para não dispersar essa energia em disputas. Uma oscilação entre o desejo de se recolher para organizar sua rotina e um impulso para se comunicar também se fará presente, pedindo equilíbrio entre a impulsividade e a paciência.

Relacionamentos

No início de julho, haverá uma energia mais calorosa e acolhedora no ambiente familiar e nas relações amorosas, favorecendo momentos de afeto e fortalecimento dos vínculos mais importantes. Entretanto, a necessidade de independência poderá gerar reações inesperadas e atitudes mais impacientes. A partir da metade do mês, haverá, também, o risco de conflitos ou dificuldades para conciliar desejos pessoais e necessidades do relacionamento. Nesse cenário, procure respeitar a individualidade.

Trabalho e dinheiro

O início do mês favorecerá negociações, estudos, apresentações e projetos que dependam da sua capacidade de comunicação. Neste período, possivelmente surgirão oportunidades de crescimento por meio de contatos e troca de informações. Apesar disso, algumas limitações e exigências de grupos poderão exigir mais organização, disciplina e revisão. A partir da segunda metade de julho, sua visibilidade profissional tenderá a aumentar, favorecendo novas ideias. No entanto, será importante agir com diplomacia para evitar disputas ou desgastes provocados por opiniões rígidas.

Câncer

Câncer terá oportunidades de ampliar seus conhecimentos e fortalecer vínculos por meio da comunicação (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Será preciso ter mais maturidade, comprometimento e clareza em relação aos seus objetivos no início do mês. Ao longo dos dias, algumas situações tenderão a avançar mais lentamente ou exigir um esforço maior do que o habitual.

A partir da segunda metade de julho, porém, haverá mais movimento, e você passará a dedicar mais atenção à vida financeira. Nessa área, inclusive, poderão surgir novas possibilidades de crescimento e oportunidades para ampliar seus conhecimentos. Procure, contudo, evitar atitudes impulsivas, especialmente diante de cobranças excessivas ou de situações que despertem ansiedade e levem a decisões precipitadas.

Relacionamentos

No começo de julho, você estará em um período favorável para esclarecer mal-entendidos e fortalecer vínculos por meio da comunicação. Isso porque haverá mais clareza e sinceridade nas conversas e na compreensão de suas necessidades afetivas. Entretanto, algumas tensões poderão surgir, demandando que perceba, com mais clareza, aquilo que precisa de ajustes. A partir da metade do mês, pequenas divergências familiares ou domésticas pedirão mais diplomacia e haverá possíveis situações em que será necessário equilibrar o desejo de harmonia com a necessidade de expressar as próprias vontades.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, será necessária uma maior dedicação a projetos, metas e compromissos assumidos. Algumas cobranças, por sua vez, parecerão mais intensas; contudo, elas servirão para reforçar sua capacidade de liderança e competência diante de desafios. A partir da segunda metade de julho, os assuntos financeiros tenderão a receber mais sua atenção e poderão surgir oportunidades para aumentar seus ganhos, valorizar seus talentos e buscar novas fontes de renda. Procure, porém, agir com cautela para não se deixar levar por ilusões.

Leão

Leão estará mais confiante e com magnetismo pessoal em alta (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

O início do mês favorecerá o recolhimento, a reflexão e o encerramento de situações que não fazem mais sentido. Junto a isso, você sentirá uma necessidade maior de preservar energia e agir com discrição. Ademais, será preciso ter mais paciência e revisar as ações em questões ligadas aos seus planos. A partir da metade de julho, haverá mais autoconfiança de sua parte e surgirá uma certa vontade de se destacar. Procure, contudo, evitar conflitos e decisões impulsivas para aproveitar melhor as oportunidades.

Relacionamentos

No começo de julho, seu magnetismo pessoal estará em alta, favorecendo reconciliações e momentos agradáveis. Entretanto, emoções intensas poderão surgir e despertar ciúmes, expectativas elevadas ou necessidade de controle. A partir da metade do mês, conversas mal-interpretadas e diferenças de opinião tenderão a gerar conflitos, especialmente em relações que já vinham acumulando pequenas insatisfações. Essa situação, por sua vez, pedirá mais escuta, flexibilidade e cuidado com palavras ditas no calor do momento para preservar a harmonia e vínculos importantes.

Trabalho e dinheiro

Você estará em um momento de maior visibilidade no início do mês e poderão surgir oportunidades para apresentar ideias, liderar projetos e conquistar reconhecimento. Por outro lado, disputas de poder possivelmente surgirão. Nesse cenário, haverá possíveis mudanças inesperadas em equipes ou grupos, o que demandará que se adapte ao que surgir. A partir da metade de julho, será importante revisar estratégias e negociações. Busque conferir melhor os detalhes e manter disciplina para transformar desafios.

Virgem

Para Virgem, o mês pedirá maturidade, compreensão e busca por maior independência profissional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Você estará em um período de reflexão sobre suas metas futuras, suas amizades e seus projetos coletivos no começo de julho. Por outro lado, também precisará lidar com cobranças, responsabilidades e limites que poderão gerar alguns atrasos. A partir da metade do mês, a necessidade de recolhimento, revisão de planos e reorganização interna se fará presente, exigindo que evite excessos de expectativa e preserve a energia física e emocional. Será um período que pedirá maturidade para encerrar ciclos e rever as prioridades.

Relacionamentos

No início de julho, você poderá se deparar com oscilações em suas relações. Nesse cenário, será preciso buscar mais compreensão diante de instabilidades e questões mal resolvidas. A partir da metade do mês, seu magnetismo pessoal tenderá a aumentar. Porém, também haverá uma tendência a conflitos motivados por orgulho, divergências financeiras e diferenças de valores. Será um período que pedirá conversas sinceras e disposição para ceder em alguns pontos a fim de preservar a harmonia e evitar desgastes desnecessários.

Trabalho e dinheiro

O começo do mês favorecerá iniciativas mais ousadas, mudanças de estratégia e busca por maior independência profissional. Por outro lado, imprevistos tenderão a surgir, pedindo maior capacidade de adaptação. A partir da metade de julho, você entrará em um momento importante para revisar seus projetos. Nesse cenário, poderão surgir atrasos em negociações e a necessidade de corrigir detalhes com mais atenção. Será um período de avanços importantes, desde que aja com planejamento e flexibilidade diante das mudanças.

Libra

Libra sentirá um desejo de crescimento e de renovação, mas precisará ter cuidado com possíveis imprevistos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você tenderá a se deparar com uma forte cobrança interna e externa para assumir grandes responsabilidades. Isso, por sua vez, provocará uma sensação de sobrecarga diante de exigências e uma necessidade de amadurecimento. A partir da metade de julho, essa pressão se transformará em um desejo de crescimento e de renovação. Contudo, ainda será preciso ter cuidado com disputas de poder e imprevistos. Procure, neste período, equilibrar o peso das suas responsabilidades com a busca por maior liberdade.

Relacionamentos

Você precisará ser mais realista em suas parcerias e conexões sociais. Isso porque cobranças e restrições tenderão a surgir no início do mês, pedindo paciência e maturidade em seus compromissos afetivos. A partir da metade de julho, o desejo de interagir e se destacar socialmente poderá aumentar. Contudo, conflitos de interesse, mal-entendidos e tensões possivelmente surgirão. Nesse cenário, busque clareza para alinhar as expectativas coletivas com as suas necessidades, sem gerar conflitos desnecessários.

Trabalho e dinheiro

No começo do mês, você tenderá a voltar sua atenção para as metas e ambições profissionais. Nesse período, será preciso fazer um esforço maior para superar obstáculos e fortalecer sua autoridade. Com o passar dos dias, surgirá a necessidade de revisar projetos antigos e repensar estratégias de comunicação. Ao mesmo tempo, poderão aparecer oportunidades para liderar equipes, ampliar sua rede de contatos e dar mais visibilidade ao seu trabalho. No entanto, também poderão ocorrer atrasos, mal-entendidos ou confusões, exigindo cautela e organização para manter a produtividade.

Escorpião

Escorpião tenderá a viver uma fase de maior agitação social, com seu potencial de liderança em destaque (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Você sentirá um desejo de expandir seus horizontes e buscar novos conhecimentos no início do mês. Entretanto, possivelmente surgirá uma cobrança interna ou limitação, pedindo mais paciência e maturidade diante dos seus planos. A partir da metade de julho, haverá mais vitalidade, além da necessidade de desapegar de antigas crenças. Nesse período, procure o equilíbrio entre a pressa para alcançar seus objetivos e a atenção necessária para revisar detalhes importantes, evitando desgastes desnecessários.

Relacionamentos

No começo do mês, você terá mais visibilidade em sua vida social, o que tenderá a favorecer conexões afetivas que elevarão sua autoestima e trarão alegria aos dias. Depois, o clima tenderá a ficar intenso e haverá a necessidade de conciliar os desejos individuais com os dos amigos e de grupos aos quais pertence. Nesse cenário, possivelmente surgirão pequenos conflitos e divergências de valores, que servirão para ajustar a comunicação e fortalecer o respeito nas relações.

Trabalho e dinheiro

No início de julho, seu potencial de liderança estará elevado e você tenderá a receber mais reconhecimento. Isso abrirá portas para o crescimento profissional, desde que saiba lidar com o excesso de responsabilidades. A partir da metade do mês, é possível que se depare com disputas de poder, o que demandará sabedoria para assumir o controle das suas escolhas. Nesse período, procure se organizar e escutar sua intuição para lidar com atrasos ou empecilhos que poderão surgir.

Sagitário

Sagitário terá um forte impulso por liberdade e estará com a ambição profissional em alta (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Você sentirá necessidade de encarar transformações profundas no início do mês. Nesse período, cobranças internas poderão trazer uma sensação de lentidão e exigir mais maturidade para lidar com os próprios processos.

A partir da metade de julho, crescerá o desejo de renovação, favorecendo mudanças importantes. Para aproveitar melhor essa fase, procure desapegar de antigas crenças e enfrentar as crises como oportunidades de amadurecimento. Também será fundamental equilibrar a busca por novidades com uma revisão cuidadosa dos próprios pensamentos, evitando que a rigidez comprometa seus planos ou provoque desgastes desnecessários.

Relacionamentos

No início do mês, você sentirá um desejo maior de liberdade. No entanto, poderão surgir surpresas e instabilidades repentinas nas relações, demandando cautela para lidar com reações inesperadas. Com o passar dos dias, a convivência tenderá a ficar bem intensa, fazendo com que pequenas divergências entre os seus planos e os desejos do outro gerem conflitos. Nesse contexto, atente-se às idealizações para alinhar as expectativas, buscando estabelecer acordos mais sinceros e maduros.

Trabalho e dinheiro

No começo do mês, você buscará organizar seus recursos compartilhados e parcerias, abrindo espaço para um crescimento por meio de novos conhecimentos. Contudo, será preciso lidar com responsabilidades que limitarão sua criatividade. A partir da metade de julho, sua ambição profissional tenderá a aumentar e haverá a necessidade de encarar disputas de poder e se posicionar com firmeza. Poderão também, ainda neste período, surgir imprevistos na comunicação, pedindo mais persistência e reorganização de suas metas para superar os obstáculos.

Capricórnio

Capricórnio precisará de maturidade para lidar com imprevistos e viverá transformações profundas em seus vínculos afetivos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Você tenderá a se deparar com uma sensação de peso e cobrança vinda do ambiente familiar ou de questões íntimas. Nesse cenário, será preciso que encare antigas pendências com coragem. A partir da metade do mês, haverá transformações profundas e a necessidade de agir com desapego. Ainda neste período, poderá surgir um forte desejo de se libertar de bloqueios emocionais. De modo geral, a semana pedirá maturidade para lidar com imprevistos na sua rotina e paciência para não agir por impulso diante de crises ou quebras de expectativas.

Relacionamentos

No começo de julho, as relações poderão exigir conversas importantes, alinhamento de expectativas e mais clareza sobre responsabilidades de cada pessoa dentro da parceria. A partir da metade do mês, antigos assuntos possivelmente virão à tona para uma revisão, enquanto sentimentos mais intensos tenderão a surgir, bem como transformações profundas nos vínculos. Para que isso aconteça de forma saudável, será necessário evitar disputas e cobranças excessivas, buscando um diálogo sincero e o fortalecimento da confiança.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, a rotina profissional estará bastante movimentada e exigirá rapidez para se adaptar às mudanças. Também poderão surgir imprevistos e um aumento das responsabilidades diárias, o que tenderá a provocar desgaste caso a organização seja deixada de lado. A partir da metade de julho, será o momento de revisar contratos, acordos e estratégias profissionais, preparando o terreno para aproveitar novas parcerias. Procure conferir todas as informações com atenção, evite decisões precipitadas e enfrente os desafios com cautela para conquistar resultados mais consistentes.

Aquário

Para Aquário, poderão surgir oportunidades importantes e conexões mais significativas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

No início de julho, você sentirá uma necessidade maior de organização, disciplina e atenção à rotina. Isso porque haverá uma sensação de que algumas responsabilidades estão pesando mais do que o habitual. A partir da metade do mês, poderão surgir oportunidades importantes por meio de parcerias, acordos e contatos próximos. Contudo, isso demandará que lide com questões emocionais mais profundas e com mudanças que pedirão flexibilidade. Nesse cenário, será fundamental agir com paciência, revisar informações antes de tomar decisões e evitar assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir.

Relacionamentos

A vida afetiva tenderá a ganhar destaque no início de julho, favorecendo o fortalecimento de vínculos e trazendo oportunidades de criar conexões mais significativas. Depois, diferenças de opinião, expectativas não alinhadas e emoções mais intensas poderão surgir e gerar conflitos ou disputas dentro das relações. Será preciso ter mais diálogo, escuta e disposição para rever acordos, pois interpretações precipitadas provocarão desgastes desnecessários, enquanto a sinceridade e a maturidade nutrirão os laços importantes.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você estará em um ritmo de maior produtividade e com a capacidade de resolver tarefas pendentes com facilidade. No entanto, a pressão por resultados e a necessidade de cumprir prazos possivelmente exigirão mais esforço. A partir da metade de julho, será preciso revisar seus projetos e negociações. Ainda neste período, poderá surgir a necessidade de corrigir falhas que passaram despercebidas anteriormente, ao mesmo tempo em que novas parcerias profissionais poderão se apresentar.

Peixes

Peixes precisará ter mais atenção aos cuidados com a saúde e poderá ter oportunidades de crescimento profissional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Energia geral

Haverá, no início do mês, uma necessidade de equilibrar prazer e responsabilidade. Neste período, preocupações financeiras ou questões ligadas à segurança material possivelmente afetarão sua espontaneidade. Com o passar dos dias, você tenderá a dedicar mais atenção aos cuidados com a saúde e à organização da rotina, favorecendo melhorias importantes no cotidiano. No entanto, a partir da metade de julho, situações que fogem do seu controle poderão surgir. Isso, por sua vez, demandará que aja com praticidade, evite excessos e administre melhor o tempo e os recursos disponíveis.

Relacionamentos

A tendência será de maior abertura para expressar seus sentimentos, buscar momentos agradáveis e fortalecer vínculos por meio do diálogo e da convivência. Mais para a metade do mês, questões familiares e domésticas poderão interferir nos relacionamentos, aumentando a possibilidade de irritações e dificuldades para conciliar interesses. Procure, nesse contexto, ter mais paciência e disposição para resolver conflitos de forma madura, evitando reações impulsivas capazes de gerar desgastes desnecessários em relações importantes.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você buscará por soluções diferentes e por projetos que permitam que você expresse melhor suas capacidades e criatividade. Depois, será preciso ter mais produtividade, organização e eficiência. Neste período, inclusive, poderão surgir oportunidades de crescimento profissional ou de melhoria das condições de trabalho. Contudo, haverá a necessidade de corrigir falhas e lidar com mudanças inesperadas. Busque manter atenção aos detalhes, evitar decisões precipitadas e não assumir responsabilidades além do que realmente conseguirá fazer.