Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/08/2026

Neste sábado, o movimento dos astros poderá aumentar a sensibilidade dos nativos, favorecendo momentos de reflexão e um olhar mais atento para as próprias necessidades. Contudo, essas energias também tenderão a gerar dúvidas, inseguranças e expectativas exageradas. Logo, será importante investir no equilíbrio e na objetividade.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como transformar os possíveis desafios em oportunidades de crescimento e aprendizado!

Áries As emoções tenderão a interferir nas suas ações e na forma como enxerga o mundo. Nesse contexto, você poderá ter dificuldade para compreender exatamente o que deseja. Portanto, evite tomar decisões importantes enquanto estiver confuso(a). Além disso, reserve um tempo para cuidar do equilíbrio interno. Touro Neste sábado, você buscará se recolher para lidar com emoções confusas. Nesse processo, porém, preocupações antigas poderão vir à tona, causando cansaço e levando você a enxergar algumas situações de forma mais intensa. Diante desse cenário, evite alimentar medos ou tirar conclusões precipitadas. Em vez disso, procure descansar, organizar os pensamentos e compreender melhor o que precisa ser encerrado. Gêmeos Você precisará ter cuidado com as expectativas em relação às amizades, aos projetos coletivos e aos planos de longo prazo. Isso porque poderá idealizar pessoas ou situações, bem como acreditar em promessas ou interpretar sinais de maneira equivocada. Ao longo do dia, evite assumir compromissos sem ter clareza, observe os fatos com atenção e respeite os próprios limites. Câncer As suas emoções poderão interferir na vida profissional, fazendo com que crie expectativas irreais em relação ao próprio desempenho. Como resultado, haverá o risco de idealizar resultados ou assumir responsabilidades de maneira precipitada. Por outro lado, a sua intuição tenderá a ajudá-lo(a) a compreender determinadas situações. De todo modo, procure conferir as informações antes de tomar decisões e agir de maneira objetiva diante de cobranças. Leão Você desejará ampliar seus horizontes e encontrar um sentido maior para algumas experiências. No entanto, o excesso de imaginação poderá levar a expectativas exageradas. Logo, será importante evitar promessas grandiosas, decisões precipitadas ou conclusões baseadas apenas em impressões superficiais. Procure refletir com cautela antes de escolher novos caminhos. Virgem Ao longo deste sábado, emoções profundas tenderão a afetar os relacionamentos e a vida financeira. Nesse contexto, haverá dificuldade para compreender determinadas situações relacionadas às parcerias e ao dinheiro, o que poderá gerar inseguranças, idealizações ou o medo de perder o controle. Logo, procure ter cautela ao assumir compromissos e evite interpretar as atitudes alheias de maneira precipitada. Libra Você sentirá um desgaste maior para realizar as tarefas da rotina, principalmente diante das exigências externas. Essa situação, por sua vez, poderá interferir na sua produtividade, assim como fazer com que leve alguns comentários para o lado pessoal. Logo, será necessário estabelecer prioridades e descansar para recuperar o equilíbrio emocional e físico. Escorpião Você buscará se envolver em atividades que lhe tragam satisfação. No processo, contudo, as suas emoções poderão influenciar a forma como avalia as pessoas e as situações, gerando expectativas elevadas e, consequentemente, frustrações. Portanto, o ideal será observar os acontecimentos com objetividade, evitando cobranças e conclusões precipitadas. Sagitário Você sentirá necessidade de acolhimento, especialmente no ambiente familiar. Todavia, algumas lembranças ou emoções poderão aumentar as preocupações e as expectativas em relação aos familiares. Para recuperar a estabilidade emocional, será preciso estabelecer limites claros e buscar momentos de tranquilidade. Capricórnio Você tenderá a estar mais disperso(a) neste sábado, o que poderá interferir na comunicação, além de dificultar a organização dos pensamentos, dos compromissos e das informações do cotidiano. Diante desse cenário, será preciso ter cautela para não tirar conclusões precipitadas. Logo, procure revisar as mensagens importantes antes de tomar decisões. Além disso, tente reduzir o excesso de estímulos ao longo do dia. Aquário Você deverá tomar cuidado com a forma como lida com o dinheiro e com as necessidades pessoais, uma vez que tenderá a compensar os desconfortos emocionais com gastos excessivos. Nesse cenário, os seus desejos poderão parecer mais urgentes do que realmente são. Para evitar prejuízos financeiros, será necessário organizar o orçamento e respeitar os próprios limites. Peixes As suas emoções estarão intensas neste sábado, levando-o(a) a querer realizar seus desejos ou romper com algumas limitações de forma imediata. Nesse contexto, tenha cuidado com as atitudes motivadas pela necessidade de afirmação. O ideal será estabelecer limites claros e encontrar formas equilibradas de expressar sua individualidade.