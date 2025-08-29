Variedades

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/08/2025

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Thaís Mariano
- Atualizado: 29/08/25 06h21
A sexta-feira trará oportunidades de crescimento para os nativos (Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, os astros estarão em movimento intenso, gerando um campo energético que afetará cada nativo de modo único. Emoções à flor da pele, desafios na comunicação e instabilidades em diferentes áreas da vida poderão marcar o dia, exigindo mais consciência, flexibilidade e equilíbrio nas relações e nas decisões. Contudo, também haverá a oportunidade de crescimento no trabalho e nas finanças. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

O ariano terá a possibilidade de conversas profundas (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Você poderá se deparar com emoções intensas e pensamentos confusos. Diante desse cenário, evite decisões impulsivas, especialmente voltadas para questões financeiras ou íntimas. Ainda nesta sexta-feira, haverá a possibilidade de conversas profundas. Apenas tome cuidado com as palavras para não gerar mal-entendidos. Em resumo, o dia pedirá que realize um mergulho interno para compreender o que realmente está sentindo.

Touro

O taurino sentirá a necessidade de se conectar emocionalmente com alguém (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

As relações parecerão mais desafiadoras. Isso porque poderão ocorrer mal-entendidos, especialmente com pessoas próximas. Portanto, tome cuidado com as palavras. Ainda hoje, sentirá a necessidade de se conectar emocionalmente com alguém. Ao mesmo tempo, haverá o receio de se expor. Diante disso, evite dramatizar pequenas divergências.

Gêmeos

O geminiano deverá evitar sobrecarregar a mente com muitas preocupações (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Você poderá se deparar com uma certa desordem na rotina, bem como dificuldades para manter o foco. Inclusive, tarefas simples parecerão mais complexas, especialmente se não houver organização. Diante dessas energias, tome cuidado com a saúde e com os mal-entendidos no ambiente de trabalho. Além disso, evite sobrecarregar a mente com muitas preocupações.

Câncer

O canceriano deverá canalizar a energia para algo que o inspire (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Você poderá oscilar entre o desejo de se expressar livremente e a necessidade de manter o controle. Além disso, questões afetivas e criativas possivelmente trarão surpresas, exigindo flexibilidade. Portanto, se atente às reações impulsivas, sobretudo com os filhos ou com o(a) parceiro(a). Por fim, a sua mente tenderá a se dispersar. Logo, será importante canalizar a energia para algo que o(a) inspire.

Leão

O leonino deverá exercer mais o silêncio nesta sexta-feira (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

O ambiente familiar poderá passar por instabilidades. Nesse cenário, haverá a possibilidade de conversas mais intensas e ressentimentos. Diante disso, evite reagir de modo impulsivo e busque exercer o silêncio. Ademais, mudanças e adaptações na dinâmica da casa serão necessárias neste dia.

Virgem

O virginiano poderá realizar mudanças no ambiente familiar (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

O clima no lar poderá oscilar, trazendo surpresas. Inclusive, palavras mal colocadas gerarão conflitos. Por isso, será importante pensar antes de falar. Ademais, possivelmente surgirá a necessidade de realizar mudanças no ambiente familiar. Haverá a chance de se adaptar ao novo sem perder a identidade.

Libra

O libriano terá a possibilidade de crescimento no campo material (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, haverá a possibilidade de crescimento no campo material. Isso porque a autoconfiança estará em evidência, o que favorecerá escolhas mais produtivas nesse setor. Além disso, pequenos gestos de generosidade poderão gerar abundância em sua vida.

Escorpião

O escorpiano poderá se aprofundar em conversas que realmente importam (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

As emoções estarão intensas, o que poderá aflorar a intuição e o magnetismo. Será um bom dia para se aprofundar em conversas que realmente importam e fortalecer os laços. Além disso, a sexta-feira favorecerá transformações pessoais e decisões corajosas. Por fim, o seu carisma se destacará, podendo abrir portas importantes.

Sagitário

O sagitariano deverá cuidar da energia e ter atenção com decisões importantes (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A sexta-feira pedirá que desacelere e se conecte ao mundo interior. Como resultado, você ficará mais sensível emocionalmente. Logo, procure cuidar da sua energia e ter atenção com decisões importantes. No processo, será essencial confiar no que sente, mesmo que não consiga compreender totalmente.

Capricórnio

O capricorniano sentirá um impulso para se conectar com amigos que compartilham valores parecidos com os dele (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A sua mente estará cheia de ideias intensas. No entanto, poderá ser desafiador expressá-las com clareza. Diante disso, procure ter mais paciência nas conversas. Ainda nesta sexta-feira, você sentirá um impulso para se conectar com amigos que compartilham valores parecidos com os seus. Inclusive, isso trará expansão e aprendizado.

Aquário

O aquariano deverá manter a calma e usar os seus talentos para transformar desafios em oportunidades (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

O setor profissional ganhará mais atenção. Contudo, você poderá sentir uma certa tensão ao tentar comunicar as suas ideias no trabalho. Diante disso, procure manter a calma e usar os seus talentos para transformar desafios em oportunidades. Também confie na sua capacidade de liderança. Afinal, o esforço será recompensado.

Peixes

O pisciano poderá buscar novos conhecimentos e se abrir para outras culturas (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A sua mente estará cheia de ideias. Todavia, poderá sentir dificuldade para organizar os pensamentos com clareza. De modo geral, será um bom dia para buscar novos conhecimentos e se abrir para outras culturas, mesmo que precise lidar com desafios na comunicação. No processo, confie em seu otimismo e em sua vontade de aprender.

