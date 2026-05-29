Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/05/2026

A sexta-feira será marcada por mudanças em diferentes áreas da vida. Enquanto alguns nativos se sentirão desafiados pelas transformações, outros poderão encontrar oportunidades de crescimento e reconhecimento. Em ambos os cenários, a paciência e a flexibilidade serão fundamentais. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

O ariano poderá sentir instabilidades tanto na vida financeira quanto nos relacionamentos (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, poderão surgir instabilidades tanto na vida financeira quanto nos relacionamentos. Mudanças repentinas poderão desestabilizar os seus planos, exigindo mais jogo de cintura e equilíbrio emocional. Diante desse cenário, procure agir com calma, maturidade e desapego, evitando atitudes autoritárias, impulsivas ou tomadas de decisão precipitadas.

Touro

O taurino poderá passar por mudanças nos relacionamentos e no setor financeiro (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de mudanças nos relacionamentos e no setor financeiro. Será fundamental manter a calma e a flexibilidade diante das atitudes inesperadas dos outros, evitando assim rompimentos ou discussões desnecessárias. Procure agir com desapego e praticidade, buscando soluções que preservem a estabilidade no amor e nas finanças.

Gêmeos

O geminiano precisará lidar com mudanças repentinas nas parcerias e nos relacionamentos (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Você precisará lidar com mudanças repentinas nas parcerias e relacionamentos. Será necessário ter flexibilidade e controlar as reações impulsivas diante das atitudes inesperadas de terceiros, evitando assim rupturas ou discussões desnecessárias. Ao agir com paciência, conseguirá se adaptar às transformações do dia.

Câncer

O canceriano deverá preservar a harmonia nas relações e evitar impor as suas vontades (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Uma inquietação interna poderá deixá-lo(a) mais impaciente nos momentos de lazer, na vida afetiva e na relação com os filhos. Nesse cenário, opiniões contrárias aos seus desejos poderão despertar reações intensas e favorecer discussões motivadas por ciúmes ou disputas de poder. Para evitar conflitos e preservar a harmonia nas relações, evite impor as suas vontades.

Leão

O leonino deverá manter a calma no ambiente doméstico (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você deverá manter a calma no ambiente doméstico, uma vez que reações intensas poderão gerar conflitos. De modo geral, o dia pedirá cautela para não descarregar suas frustrações e irritações nos familiares. Ao manter a calma e a diplomacia, será possível evitar desgastes emocionais desnecessários e preservar a paz do lar.

Virgem

O virginiano deverá manter a calma e refletir antes de agir (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Devido à impaciência e à irritação, conversas simples do cotidiano poderão se transformar em discussões intensas. Além disso, a agitação interna tenderá a aumentar o risco de desentendimentos com pessoas próximas. Portanto, procure manter a calma e refletir antes de agir, sem permitir que provocações passageiras afetem o seu bem-estar.

Libra

A organização material se mostrará uma importante aliada do libriano (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Você precisará ter cautela com a gestão do dinheiro, evitando gastos desnecessários e investimentos arriscados. Também deverá manter a calma diante de questões que envolvam contas ou bens compartilhados, impedindo assim que as possíveis instabilidades do dia gerem arrependimentos financeiros. A organização material se mostrará uma importante aliada nesta sexta-feira.

Escorpião

O escorpiano deverá direcionar as energias do dia para atividades produtivas (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Por conta da agitação interna, você poderá agir de forma agressiva ou impaciente. Essa irritabilidade, por sua vez, tenderá a provocar discussões desnecessárias com as pessoas ao redor. Diante disso, tome cuidado para não descarregar as suas frustrações nos outros. O ideal será direcionar as energias do dia para atividades produtivas.

Sagitário

O sagitariano buscará se recolher para organizar pensamentos e sentimentos mais profundos (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Você buscará se recolher para organizar pensamentos e sentimentos mais profundos. Inclusive, o recolhimento trará clareza, otimismo e uma sensação de paz, ajudando-o(a) a superar antigas preocupações e enxergar soluções criativas para questões que estavam estagnadas. Aproveite essa onda de bem-estar para recarregar as energias.

Capricórnio

Boas oportunidades por meio de pessoas influentes ou projetos em equipe poderão surgir ao capricorniano (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Haverá mais entusiasmo na interação com os amigos ou no planejamento das metas. Além disso, poderão surgir boas oportunidades por meio de pessoas influentes ou projetos em equipe, o que trará uma forte sensação de proteção, acolhimento e reconhecimento social. Nesse cenário, procure manter a mente aberta a novas parcerias.

Aquário

O aquariano deverá aproveitar as boas energias do dia para agir com confiança e firmeza no trabalho (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Você desejará crescer e ser reconhecido(a) na carreira. Inclusive, poderão surgir boas oportunidades nesse setor. O seu otimismo o(a) ajudará a atrair o apoio de pessoas influentes, podendo assim alcançar sucesso em projetos de longo prazo. Aproveite as boas energias desta sexta-feira para agir com confiança e firmeza no trabalho.

Peixes

As ações conscientes se mostrarão importantes aliadas do pisciano na superação dos desafios (Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock)

Você poderá se deparar com imprevistos nos planos de longo prazo. Será necessário flexibilidade e desapego para lidar com as possíveis novidades. Isso porque elas surgirão de forma inesperada e desafiarão as suas certezas. As ações conscientes se mostrarão importantes aliadas na superação dos desafios e na busca por novos conhecimentos.