Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/01/2026

Nesta quinta-feira, as energias cósmicas influenciarão cada nativo de um jeito particular. Enquanto alguns sentirão mais clareza para organizar a vida prática, outros precisarão lidar com emoções profundas, ajustes financeiros ou desafios nos relacionamentos. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências do dia da melhor forma possível!

Áries

Os arianos deverão priorizar a objetividade e o diálogo claro para organizar a rotina e resolver pendências com eficiência (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Haverá facilidade para expressar os pensamentos e organizar a rotina de forma prática. Com isso, o dia se tornará excelente para resolver pendências por meio de conversas claras, assim como para fortalecer conexões com pessoas próximas. No processo, procure agir com objetividade para evitar complicações desnecessárias e melhorar as interações sociais e profissionais.

Touro

Os taurinos deverão utilizar a clareza mental para organizar as finanças e consolidar parcerias que tragam segurança (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Você se sentirá mais motivado(a) a cuidar dos seus recursos financeiros, e boas oportunidades de crescimento poderão surgir nessa área. A quinta-feira trará clareza mental, facilitando a organização de contas, a negociação de valores e a formação de parcerias que garantam segurança. Sua capacidade de comunicação se tornará uma grande aliada para resolver pendências, permitindo que os projetos avancem com mais estabilidade e confiança.

Gêmeos

Para os geminianos, o conselho é agir com cautela e revisar os planos para superar pressões financeiras inesperadas (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Você poderá sentir uma pressão maior sobre as finanças. Além disso, obstáculos inesperados possivelmente demandarão uma revisão realista dos planos. Diante desses cenários, será preciso evitar gastos impulsivos, agir com cautela e manter a organização. Essas atitudes ajudarão a lidar com eventuais sentimentos de limitação e com a autocobrança excessiva.

Câncer

Os cancerianos deverão focar a disciplina e ações maduras para superar o cansaço e organizar suas emoções (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se recolher e avaliar as emoções com seriedade. No processo, cobranças internas ou obstáculos externos poderão exigir paciência para lidar com sentimentos de isolamento ou cansaço. Ao longo do dia, as ações maduras, a disciplina e o foco na resolução de pendências ajudarão a superar possíveis desconfortos.

Leão

Os leoninos deverão priorizar o silêncio e o descanso para organizar internamente as responsabilidades emocionais e o cansaço mental (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Você buscará o silêncio e a introspecção para lidar com responsabilidades emocionais pesadas. Ao longo desta quinta-feira, evite cobranças excessivas e busque momentos de descanso para organizar internamente o que causa desconforto ou cansaço mental. Também será importante agir com paciência diante de eventuais atrasos ou bloqueios.

Virgem

Neste dia, será importante que os virginianos evitem que o excesso de idealismo resulte em frustrações ou expectativas irreais (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

A tendência será que se perca em expectativas irreais ou promessas ilusórias. Portanto, atente-se a possíveis mal-entendidos ou decepções em projetos em grupo ou planos. Além disso, será importante se organizar com clareza para evitar frustrações causadas pelo excesso de idealismo.

Libra

Os librianos precisarão manter o foco no que é concreto (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Você poderá enfrentar desafios na vida profissional. Por isso, será fundamental ter discernimento para não se deixar levar por promessas, além de manter a organização e o foco no que é concreto, evitando que a falta de metas claras gere insegurança. Também será importante não assumir compromissos apenas pela intuição, mantendo os pés no chão e a mente alerta.

Escorpião

A quinta-feira pedirá que os escorpianos evitem distrações que afetem a capacidade organizacional (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Desafios e limitações poderão surgir e atrapalhar os seus planos de expansão. O dia exigirá realismo para evitar que distrações afetem a sua capacidade organizacional. Além disso, procure se apoiar em informações concretas para não se perder em expectativas irreais, bem como agir com clareza mental para superar o desânimo.

Sagitário

Este será um momento propício para os sagitarianos agirem com praticidade para lidar com obrigações financeiras (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Você poderá sentir uma pressão maior ao lidar com assuntos financeiros ou obrigações que dependem da colaboração alheia. Diante disso, será preciso investir na organização e evitar decisões que possam gerar confusões nos acordos. Ademais, procure agir com clareza e praticidade, assim como aceitar os limites do dia para não se sobrecarregar com problemas de terceiros.

Capricórnio

Os capricornianos deverão estabelecer limites claros e agir com paciência para evitar que mal-entendidos nos relacionamentos (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de desafios e mal-entendidos nos relacionamentos, o que irá gerar um distanciamento emocional. Logo, procure estabelecer limites claros e ser paciente e realista. Isso evitará que a falta de objetividade cause decepções ou inseguranças ao interagir com os outros.

Aquário

Os aquarianos deverão aproveitar o dia para organizar a rotina e cuidar da saúde (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Você terá facilidade para organizar a rotina de trabalho, cuidar da saúde e se comunicar de forma eficiente. Também será um bom dia para resolver as pendências com agilidade e cultivar interações produtivas e harmoniosas. Afinal, a sua mente estará voltada para soluções práticas e diálogo cooperativo.

Peixes

Nesta quinta-feira, os piscianos precisarão aproveitar a leveza na comunicação para expressar a criatividade (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, haverá facilidade para expressar a criatividade e se conectar com o que lhe traz prazer. Além disso, a sua comunicação fluirá com leveza, tornando o dia ideal para compartilhar ideias ou resolver questões afetivas por meio de conversas agradáveis. Aproveite as influências astrológicas para fortalecer os vínculos e nutrir-se de coisas alegres.