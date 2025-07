Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/07/2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Esta segunda-feira trará uma combinação de tensão e oportunidades. Entre responsabilidades e vontades contidas, surgirão situações que exigirão foco e maturidade emocional. Será um dia de ajustes — internos e externos —, em que cada atitude contará para manter o equilíbrio. Algumas relações precisarão de bastante escuta, enquanto o ambiente profissional pedirá organização e presença. Para cada signo, o céu trará um convite específico de ação, pausa ou mudança. Para saber mais, confira as previsões do horóscopo!

Áries

Os nativos de Áries deverão equilibrar a própria energia para agir com responsabilidade (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá um conflito interno entre a vontade de agir e a necessidade de lidar com limitações ou incertezas nos seus relacionamentos. Além disso, surgirá uma tensão que desafiará sua paciência, especialmente em parcerias próximas. Será importante evitar confrontos impulsivos. Procure equilibrar sua energia para ouvir com atenção e agir com responsabilidade.

Touro

Os nativos de Touro estarão com a energia bastante intensa nesta segunda-feira (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Você irá se deparar com uma energia mais intensa e com uma vontade de agir rápido. Por outro lado, enfrentará desafios que testarão sua paciência e foco. Também surgirão dúvidas ou confusões sobre responsabilidades e limites, especialmente no trabalho. Nesse cenário, procure não se sobrecarregar e evitar decisões precipitadas. Organizar suas prioridades ajudará nesse sentido.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos precisarão respeitar os próprios limites para evitar frustrações (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá uma mistura de energia intensa e confusão em situações ligadas ao lazer, à criatividade e até mesmo nos relacionamentos mais leves. A vontade de agir rapidamente esbarrará em limitações ou em expectativas mal definidas. Nesse cenário, procure manter o equilíbrio entre seguir seu impulso e respeitar seus próprios limites para evitar frustrações.

Câncer

Os nativos de Câncer deverão equilibrar a vontade de resolver tudo com sensibilidade para entender as emoções que surgirão (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de mais ação em questões relacionadas ao seu lar, ao mesmo tempo em que enfrentará desafios que exigirão paciência. Nesse contexto, precisará equilibrar a vontade de resolver tudo com a sensibilidade para entender emoções profundas que surgirão. Evite, também, decisões precipitadas e dê espaço para refletir sobre o que realmente importa no seu ambiente pessoal.

Leão

Os nativos de Leão sentirão a mente bastante acelerada nesta segunda-feira (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Sua mente estará bastante acelerada e você sentirá uma urgência para se comunicar ou resolver pendências. Contudo, será importante ficar atento(a) para não se deixar levar por mal-entendidos ou confusões. Haverá desafios na forma como expressa suas ideias, exigindo mais paciência e clareza para evitar discussões impulsivas.

Virgem

Os nativos de Virgem terão bastante coragem para enfrentar desafios neste dia (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você se sentirá com mais energia e determinação para iniciativas pessoais, e sua coragem para enfrentar desafios estará em alta. Inclusive, sua confiança contagiará quem estiver ao seu redor. Aproveite essa energia para colocar em prática planos que exigirão foco e ação direta. Contudo, tome cuidado para não agir de forma impulsiva.

Libra

Os nativos de Libra viverão um dia ideal para olhar para dentro de si com coragem (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Você sentirá uma energia intensa agitando seu mundo interno, despertando sentimentos profundos e o impulso de agir sobre questões que estavam guardadas. Será um dia para olhar internamente com coragem, mas também para respeitar seus limites emocionais. Procure canalizar essa força em práticas que trarão equilíbrio e renovação.

Escorpião

Os nativos de Escorpião terão a energia voltada para liderar projetos coletivos (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você terá uma vontade forte de agir e se destacar em seus grupos e amizades, buscando ser útil e fazer a diferença. Sua energia estará voltada para colaborar e liderar projetos coletivos. Procure, porém, equilibrar entusiasmo com paciência para evitar conflitos. Use essa força para fortalecer conexões e avançar em objetivos compartilhados.

Sagitário

Os nativos de Sagitário sentirão energia para enfrentar desafios e buscar soluções práticas (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Sua determinação para avançar na carreira e conquistar seus objetivos profissionais estará em alta, e você terá energia para enfrentar desafios e buscar soluções práticas com foco e eficiência. Será um dia propício para mostrar seu valor e tomar a iniciativa em projetos importantes. No entanto, tenha cuidado para não agir com impaciência.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio desejarão expandir seus horizontes por meio de estudos, viagens e debates estimulantes (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Você estará cheio(a) de energia para explorar novos conhecimentos e expandir seus horizontes por meio de estudos, viagens ou debates estimulantes. Sua mente, ativa e determinada, o(a) impulsionará a buscar verdades e a desafiar suas próprias crenças. Aproveite essa força para avançar em projetos que envolvem aprendizado e crescimento pessoal.

Aquário

Os nativos de Aquário viverão um dia favorável para transformar padrões que não servem mais (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá uma tensão interna entre o desejo de agir com intensidade e a necessidade de lidar com limitações ou inseguranças profundas. Será um dia para enfrentar medos e transformar padrões que não servem mais, mas com cuidado para não se sobrecarregar emocionalmente. Nesse cenário, confie em sua capacidade de resiliência e evite decisões impulsivas.

Peixes

Os nativos de Peixes deverão usar a energia do dia para fortalecer o compromisso com o que realmente importa (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Você irá se deparar com desafios nas suas relações. A vontade de agir com determinação esbarrará em limites e expectativas externas. Será importante ter paciência e evitar mal-entendidos, especialmente em conversas delicadas. Cuide, também, para não se sobrecarregar tentando controlar tudo ao seu redor. Use essa energia para fortalecer seu compromisso com o que realmente importa.