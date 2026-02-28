Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/02/2026

As configurações planetárias deste sábado apontam para mudanças internas e reposicionamentos importantes. Emoções estarão mais evidentes, inclusive incentivando atitudes mais conscientes diante de circunstâncias desafiadoras. O dia exigirá estratégia, paciência e responsabilidade nas decisões. A seguir, leia as previsões do horóscopo e entenda como essas influências afetarão o seu signo!

Áries

Os arianos desejarão nutrir tudo o que traz prazer e estimula a criatividade (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Suas emoções estarão mais intensas, e você sentirá desejo de nutrir tudo o que traz prazer e estimula a criatividade. Ao mesmo tempo, poderão surgir disputas de poder que exigirão desapego de antigos padrões. Tensões com pessoas próximas poderão desafiar sua forma de buscar alegria e reconhecimento, pedindo transformações significativas na maneira como se relaciona e se manifesta.

Touro

Será importante que os taurinos evitem agir de forma defensiva ou controladora no ambiente familiar (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Você viverá um dia de intensas transformações e tensões que poderão abalar profundamente o seu ambiente familiar e a segurança emocional. Surgirão disputas de poder ou segredos do passado que exigirão uma postura firme para não permitir que manipulações externas desequilibrem sua paz. Esteja atento(a) para evitar reagir de forma defensiva ou controladora.

Gêmeos

Os geminianos sentirão a necessidade de proteger a privacidade e se comunicar de forma mais reservada (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Haverá uma necessidade maior de proteger sua privacidade e de se comunicar de forma mais reservada em suas conversas cotidianas. Será possível, ainda, que surjam tensões ou disputas de poder em diálogos simples. Isso, por sua vez, demandará que encare verdades desconfortáveis para transformar a maneira como troca informações e se comunica com as pessoas próximas.

Câncer

Os cancerianos buscarão garantir a estabilidade material neste sábado (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Uma necessidade intensa de proteger seus recursos e garantir estabilidade estará em destaque. No entanto, poderão surgir disputas de poder ou perdas inesperadas. Pressões externas também poderão exigir desapego de antigos hábitos financeiros e transformações na forma como você lida com seus recursos. Evite reações defensivas diante de crises e procure agir com clareza e honestidade.

Leão

O dia pedirá que os leoninos evitem reações impulsivas ou disputas de poder (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Você sentirá uma necessidade profunda de se afirmar. Entretanto, precisará lidar com tensões externas que desafiarão sua autoridade. Será fundamental evitar reações impulsivas ou disputas de poder, pois a resistência que encontrará servirá para revelar o que realmente precisa ser transformado em sua forma de agir. Portanto, mantenha a calma e busque ter cautela.

Virgem

Ao longo deste sábado, os virginianos buscarão encarar verdades profundas (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Neste sábado, você sentirá a necessidade de encarar verdades profundas escondidas em seu interior. Será possível, inclusive, que mudanças repentinas e crises emocionais surjam de forma inesperada, pedindo que abra mão do controle para não se desgastar em disputas de poder confusas. Neste dia, priorize o silêncio e o recolhimento para processar essas transformações internas.

Libra

Será essencial que os librianos equilibrem os desejos individuais com as necessidades das pessoas que fazem parte do seu círculo social (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Desafios intensos surgirão em seu círculo social e em projetos coletivos, pedindo equilíbrio entre seus desejos e os dos outros. Disputas de poder ou revelações desconfortáveis poderão aparecer, exigindo que você transforme sua forma de se relacionar para evitar desgastes. Mantenha a honestidade e evite tentar controlar pessoas ou situações.

Escorpião

Os escorpianos precisarão ter coragem para encarar disputas de poder e se desapegar de antigas estratégias profissionais (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Você sentirá uma pressão intensa em sua vida profissional, e o desejo de sucesso e reconhecimento poderá entrar em conflito com algumas mudanças fora do seu controle. Será um dia que exigirá coragem para encarar disputas de poder e desapegar de antigas estratégias que não funcionam mais em sua carreira. Procure ser resiliente e evitar posturas defensivas.

Sagitário

Os sagitarianos deverão evitar posturas autoritárias ao lidar com burocracias, viagens ou estudos (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Neste sábado, você precisará ter cautela ao defender suas ideias, pois haverá a tendência a se envolver em disputas de poder que provocarão desgaste desnecessário. Será essencial buscar o equilíbrio emocional, bem como evitar posturas autoritárias ao lidar com burocracias, viagens ou estudos. Deverá agir com flexibilidade e abrir mão do controle sobre os acontecimentos.

Capricórnio

Os capricornianos enfrentarão transformações internas neste sábado (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Você enfrentará intensas transformações internas. Isso porque questões emocionais profundas ou pendências financeiras compartilhadas poderão surgir de maneira brusca. Além disso, o desejo de manter o controle sobre sua vida será testado por pressões externas, demandando desapego de hábitos antigos para evitar crises desgastantes. Busque encarar essas mudanças com honestidade e firmeza.

Aquário

Os aquarianos irão se deparar com situações de grande intensidade nos relacionamentos (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Neste sábado, você irá se deparar com situações de grande intensidade em seus relacionamentos. Possíveis disputas de poder e o desejo de controle poderão gerar conflitos desgastantes. Nesse cenário, será necessário que observe as mudanças que essas interações provocam em sua identidade, evitando reações defensivas e buscando transformar conflitos em acordos mais honestos e equilibrados.

Peixes

O ideal será que os piscianos se organizem e cuidem da saúde para superar os desafios do dia (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Você poderá enfrentar fortes tensões emocionais, que exigirão equilíbrio entre suas necessidades e as responsabilidades do dia a dia. Evite disputas de poder ou atitudes autoritárias no trabalho, pois reações intensas poderão desgastar suas relações. Organize-se e cuide da saúde para superar os desafios do dia.