Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/02/2025

Nesta sexta-feira, o movimento dos astros influenciará diversas áreas da vida de cada signo, podendo intensificar emoções, trazer desafios inesperados ou até mesmo abrir novas oportunidades. A seguir, confira as previsões do horóscopo do dia para compreender melhor as energias e saber como agir diante dos acontecimentos.

Os arianos irão desacelerar e voltar a atenção para o lado interno (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Áries

Hoje, você seguirá em um movimento mais introspectivo. Será um dia importante para desacelerar, voltar a sua atenção para o lado interno, bem como olhar com maturidade para o que tem vivido e os ciclos que tem se repetido. Desse modo, compreenderá as finalizações necessárias. Por fim, para ter mais clareza e não se deixar levar pela melancolia, se dedique às práticas espirituais.

Os taurinos se dedicarão às mudanças nesta sexta-feira (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Touro

A tendência será que se afete mais pelo desejo de realizar mudanças alinhadas com seus ideais. Ademais, irá se deparar com alguns empecilhos, o que atrapalhará os seus planos, mas também o(a) ajudará a ter senso de realidade e organizar os pensamentos. No setor social, os amigos poderão precisar mais de você hoje.

O dia será favorável para os geminianos se envolverem em causas socias e tornarem o mundo um lugar melhor (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Gêmeos

O espírito de solidariedade estará aflorado em você. Com isso, poderá se envolver em projetos sociais e sua presença será mais requisitada para ajudar o próximo. Será um dia favorável para refletir sobre seus ideais e verificar se está vivendo de acordo com eles. A sexta-feira também será propícia para contribuir para tornar o mundo um lugar melhor.

Os cancerianos se envolverão mais com o campo profissional e com os desejos para o futuro (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Câncer

Você dedicará mais atenção ao campo profissional e aos desejos para o futuro. Será um dia importante para planejar os próximos passos em direção ao que almeja conquistar. Apesar disso, poderá se deparar com empecilhos e cobranças, o que poderá gerar um certo desânimo e pessimismo. No caso, não se deixe levar por eles.

Os leoninos deverão acolher os desconfortos e se desapegar do que não serve mais (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Leão

O dia de hoje tenderá a ser um tanto desafiador. Afinal, entrará em contato com as suas sombras e estará com a sensibilidade mais aflorada. Isso poderá te levar a agir de maneira radical. Portanto, procure acolher os desconfortos e encarar com maturidade o que precisa deixar ir, abrindo espaço para novas oportunidades.

A tendência será que os virginianos se dediquem às relações amorosas de forma madura (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Virgem

Hoje, você dedicará mais atenção aos acontecimentos do setor afetivo. Com isso, a tendência será de um dia significativo para encarar a relação amorosa com maturidade e pensar sobre o que deseja construir para o futuro. Contudo, as cobranças poderão aumentar, deixando o clima bem tenso.

O rotina dos librianos estará bem agitada nesta sexta-feira Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Libra

Nesta sexta-feira, tenderá a dedicar mais atenção à rotina – que estará bem intensa. Ademais, as emoções irão interferir na saúde e na produtividade. Portanto, procure cuidar melhor dos sentimentos, organize os afazeres de maneira que não se sobrecarregue e não se deixe levar por autocobranças e pessimismos.

Os escorpianos desejarão se divertir e fazer tudo da própria maneira (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Escorpião

Você sentirá tudo de maneira intensa e emocionante. Tenderá a ser um dia movimentado, em que o desejo de se divertir e fazer as coisas ao seu modo estará em alta. Ao mesmo tempo, irá se deparar com empecilhos e cobranças, o que poderá atrapalhar os seus planos. Logo, para se equilibrar, acolha as emoções e acalme os ânimos.

Os sagitarianos se envolverão bastante com os assuntos familiares (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Sagitário

Você se envolverá mais com os assuntos da casa e da família. Ademais, tenderá a entrar em contato com as suas memórias. Será um dia importante para acolher as emoções, bem como organizar o lar e as responsabilidades individuais. Entretanto, poderá ocorrer mal-entendidos e cobranças.

Os capricornianos deverão cuidar dos pensamentos e das emoções (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Capricórnio

A sexta-feira tenderá a ser bem movimentada. Será um dia importante para que o nativo de Capricórnio tome consciência de como tem nutrido os seus pensamentos, além de se dedicar a leituras que possam contribuir para seu crescimento. No entanto, poderão surgir imprevistos e cobranças, o que poderá atrapalhar os planos.

A sexta-feira dos aquarianos será voltada para o setor financeiro (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Aquário

O dia será importante para observar como tem lidado com o dinheiro e com os demais recursos materiais. Além disso, o desejo de conquistar mais segurança e conforto estará em alta. Porém, poderá se deparar com maiores cobranças e limitações. Ao mesmo tempo que isso o(a) impedirá de realizar tudo o que gostaria, também o(a) ajudará a ter mais organização.

Os piscianos se envolverão bastante com os projetos pessoais (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Peixes

A tendência será de um dia movimentando, no qual você se envolverá com os projetos pessoais. Todavia, poderão surgir imprevistos no caminho, o que poderá atrapalhar seus planos e levá-lo a se enganar com facilidade. Portanto, cuide da sua energia e tenha cautela ao agir.