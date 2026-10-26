Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/10/2026

Nesta segunda-feira, os astros poderão convidar os nativos a começar a semana com mais atenção às próprias escolhas, responsabilidades e prioridades. As finanças ganharão destaque, com espaço para reorganizar o orçamento e buscar mais segurança material. No trabalho, o planejamento e o cuidado com os detalhes ajudarão a lidar com contratempos e encontrar soluções práticas. Nos relacionamentos, eventuais divergências abrirão caminho para esclarecer dúvidas, ajustar expectativas e fortalecer os vínculos.

Confira as previsões do horóscopo para o seu signo e veja as tendências para o início da semana!

Áries Nesta segunda-feira, procure avaliar como tem administrado seus recursos, especialmente se houver diferenças entre o que deseja e o que pode fazer no momento. Algumas despesas poderão causar incômodo, pedindo cuidado com compras por impulso e decisões precipitadas. Para preservar sua segurança financeira, reveja as prioridades e estabeleça limites. Touro Nesta segunda-feira, algumas situações poderão desafiar sua segurança emocional e exigir uma revisão na maneira como tem se posicionado diante das pessoas. Ao longo do dia, divergências de opinião ou expectativas tenderão a irritá-lo(a), especialmente se sentir que as suas necessidades não estão sendo consideradas. Para superar os desafios, procure reconhecer o que realmente importa para você e fazer escolhas mais conscientes. Gêmeos Nesta segunda-feira, será essencial reservar um tempo para organizar os pensamentos e compreender as questões que estão provocando desgastes emocionais. No processo, assuntos que você vinha evitando exigirão atenção, enquanto conversas ou situações mal esclarecidas tenderão a aumentar sua inquietação. Diante desse cenário, procure respeitar sua necessidade de recolhimento e adiar decisões importantes. Câncer Você sentirá vontade de rever os planos de longo prazo nesta segunda-feira, especialmente os que envolvem amizades e projetos coletivos. No processo, diferenças de opinião poderão gerar conflitos, especialmente diante de cobranças ou expectativas excessivas. Será importante evitar que as divergências se transformem em conflitos maiores. Logo, procure conversar com clareza sobre suas responsabilidades e ajustar seus planos quando necessário. Leão Nesta segunda-feira, haverá a possibilidade de cobranças profissionais ou situações que exijam respostas rápidas. Inclusive, nesse contexto, divergências no trabalho tenderão a surgir devido a diferenças de opinião ou prioridades. Logo, procure conferir todas as informações antes de se posicionar, evitando decisões precipitadas. Busque, também, organizar suas atividades e se dedicar ao que poderá ser resolvido de maneira prática. Virgem Nesta segunda-feira, será preciso rever ideias ou decisões relacionadas ao futuro, sobretudo se você perceber que determinadas expectativas não correspondem à realidade. No processo, conversas tensas poderão gerar mal-entendidos, tornando essencial ter cuidado com julgamentos precipitados. Ao longo do dia, procure organizar seus objetivos, conferir as informações com calma e ter flexibilidade para rever suas escolhas. Libra Nesta segunda-feira, você dedicará mais atenção aos assuntos financeiros ou aos compromissos que envolvam outras pessoas. No processo, algumas conversas poderão despertar inseguranças ou revelar diferenças de expectativas. Diante disso, procure esclarecer as informações antes de tomar decisões, evitando agir por orgulho. Ao analisar os detalhes com calma e estabelecer limites claros, será possível encontrar soluções equilibradas. Escorpião Nesta segunda-feira, poderá haver divergências e mal-entendidos nos relacionamentos, principalmente por conta de assuntos pendentes. Esse cenário tenderá a gerar desconfortos, tornando necessário ter cuidado com a maneira como expressa suas opiniões. Ao longo do dia, evite agir de forma impulsiva, tenha cautela ao lidar com questões importantes e procure ouvir o outro com atenção. Sagitário Nesta segunda-feira, será necessário organizar a rotina e avaliar como tem distribuído seu tempo entre as responsabilidades e as necessidades pessoais. No processo, algumas tarefas poderão exigir mais atenção, enquanto contratempos ou cobranças tenderão a gerar irritação. Evite, nesse contexto, agir de forma precipitada quando algo não sair como planejado. Além disso, não permita que as tensões comprometam seu bem-estar. Capricórnio Ao longo desta segunda-feira, você sentirá necessidade de rever questões familiares e responsabilidades relacionadas à casa, especialmente se houver divergências sobre decisões, expectativas ou divisão de tarefas. No processo, algumas situações poderão gerar insatisfações, aumentando o risco de conflitos desnecessários. Para superar os desafios do dia, procure distribuir melhor as responsabilidades e respeitar os limites de todos, inclusive os seus. Aquário Nesta segunda-feira, você precisará ter mais paciência em conversas ou situações cotidianas, especialmente se houver diferenças de opinião, informações contraditórias ou dificuldade para conciliar os compromissos. Ao longo do dia, será importante organizar seus pensamentos e compreender melhor as situações antes de expressar suas opiniões. Assim, poderá evitar desgastes nas relações. Peixes Nesta segunda-feira, procure redobrar a atenção no setor financeiro, buscando entender como suas decisões estão afetando seu orçamento. No processo, conversas sobre dinheiro exigirão cautela, principalmente se surgirem divergências ou informações confusas. Será importante avaliar as consequências de cada escolha, assim como organizar suas prioridades e evitar decisões impulsivas.