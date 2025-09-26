Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/09/2025

Nesta sexta-feira, os movimentos astrológicos trarão energias intensas e transformadoras, afetando cada nativo de maneira única. Enquanto alguns sentirão a necessidade de inovar e buscar novos caminhos, outros poderão ser desafiados por emoções profundas ou mudanças inesperadas. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar o dia da melhor forma possível!

Áries

O ariano sentirá a necessidade de entender o que está por trás das atitudes dos outros (Imagem: burbura | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, emoções intensas poderão desafiar a sua capacidade de controle. Além disso, você sentirá a necessidade de entender o que está por trás das atitudes dos outros. Todavia, possivelmente não conseguirá descobrir tudo o que gostaria. Por fim, algumas mudanças poderão afetar as relações mais íntimas ou as finanças compartilhadas.

Touro

O taurino precisará equilibrar a necessidade de liberdade com o desejo de conexão (Imagem: burbura | Shutterstock)

Situações inesperadas poderão movimentar os relacionamentos, pedindo mais flexibilidade do que o habitual. Será importante equilibrar a sua necessidade de liberdade com o desejo de conexão. Nesse processo, as atitudes das outras pessoas poderão despertar reações intensas em você. Por isso, evite decisões precipitadas e procure agir com calma.

Gêmeos

Mudanças na rotina pedirão mais flexibilidade e capacidade de adaptação (Imagem: burbura | Shutterstock)

Mudanças na rotina poderão surgir, pedindo mais flexibilidade e capacidade de adaptação. No campo profissional, também poderá haver certa inquietação, levando você a buscar mais autenticidade nas ações. Nesse movimento, apenas evite atitudes impulsivas e observe com clareza o que realmente precisa ser transformado.

Câncer

Mudanças no trabalho e na saúde poderão mexer com a necessidade de segurança do canceriano (Imagem: burbura | Shutterstock)

Emoções intensas poderão emergir nesta sexta-feira, pedindo mais presença e atenção aos detalhes da rotina. Além disso, mudanças no trabalho e na saúde poderão mexer com a sua necessidade de segurança. Diante dessas energias, será essencial manter a calma e não resistir ao novo, pois ele terá potencial de ser libertador.

Leão

O dia será favorável para o leonino quebrar padrões afetivos (Imagem: burbura | Shutterstock)

A vontade de se expressar e se conectar emocionalmente estará forte. Emoções intensas poderão surgir, afetando romances, projetos criativos e a relação com os filhos, exigindo jogo de cintura. Será um bom dia para quebrar padrões afetivos, mas sem perder a profundidade do que sente.

Virgem

O dia será importante para o virginiano rever velhos padrões (Imagem: burbura | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, poderão surgir instabilidades ligadas à família ou ao passado, o que despertará a necessidade de espaço. Além disso, algumas mudanças possivelmente afetarão as suas emoções. Diante desse cenário, procure exercer a flexibilidade. De modo geral, será um dia importante para rever velhos padrões. No processo, apenas evite controlar o que precisa ser transformado.

Libra

A intuição do libriano estará aguçada nesta sexta-feira (Imagem: burbura | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de surpresas nas conversas e nos relacionamentos. Inclusive, algumas informações pedirão mais equilíbrio. Diante disso, será importante evitar reações impulsivas, especialmente em trocas importantes. Por fim, a sua intuição estará aguçada. No entanto, deverá filtrar o que realmente importa.

Escorpião

O escorpiano deverá ter mais cautela antes de agir (Imagem: burbura | Shutterstock)

Você deverá ter cautela com as reações impulsivas, especialmente ligadas a dinheiro e valores pessoais. Isso porque mudanças poderão surgir nesses setores, afetando a sua necessidade de segurança e pedindo uma nova forma de lidar com as situações. Ainda nesta sexta-feira, emoções intensas possivelmente influenciarão as escolhas práticas. Diante disso, procure respirar fundo antes de agir.

Sagitário

O dia será importante para o sagitariano abraçar a sua individualidade (Imagem: burbura | Shutterstock)

Você desejará se expressar de forma autêntica nesta sexta-feira. Entretanto, mudanças inesperadas poderão afetar o seu equilíbrio. De modo geral, será um dia importante para abraçar a sua individualidade, mesmo que isso provoque reações nas pessoas ao redor. No processo, apenas evite agir de forma impulsiva e use a sua sensibilidade para entender o que está por trás de tudo isso.

Capricórnio

Surpresas poderão surgir no caminho do capricorniano neste dia (Imagem: burbura | Shutterstock)

Será um dia importante para olhar para o lado interno e enfrentar emoções que estavam ocultas, mesmo que isso traga uma certa inquietação. Inclusive, surpresas poderão surgir, desafiando suas certezas e o(a) convidando a se libertar de velhos padrões. Para encontrar clareza diante desse cenário, invista na reflexão e confie em seu processo de transformação.

Aquário

O aquariano deverá confiar no seu potencial e evitar resistir ao novo (Imagem: burbura | Shutterstock)

Você poderá ser surpreendido por mudanças inesperadas que desafiarão seus planos. Será um dia para repensar estratégias e se adaptar rapidamente, mesmo que isso cause algum desconforto inicial. Agir com flexibilidade poderá abrir portas inesperadas. Confie no seu potencial e evite resistir ao novo.

Peixes

O pisciano poderá sentir a necessidade de explorar ideias profundas e transformar a sua visão de mundo (Imagem: burbura | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, a sua mente estará inquieta, buscando liberdade e inovação. Como resultado, você poderá sentir a necessidade de explorar ideias profundas e transformar a sua visão de mundo. Logo, aproveite este dia para questionar crenças antigas e se abrir para novas experiências. Contudo, mantenha o equilíbrio para evitar decisões impulsivas.