Variedades

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/11/2025

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Thaís Mariano
- Atualizado: 25/11/25 06h06
A terça-feira poderá trazer um impulso maior para agir (Imagem: PeachShutterStock | Shutterstock)

Nesta terça-feira, os movimentos dos astros tenderão a trazer uma energia intensa, capaz de mexer com emoções, decisões e atitudes. Você poderá sentir um impulso maior para agir, expressar sentimentos ou rever escolhas importantes. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar o clima do dia de forma mais equilibrada e consciente.

Áries

círculo amarelo com ilustração de carneiro representando o signo de áries com estrelas amarelas em volta
O ariano deverá equilibrar o entusiasmo com a realidade, evitando exageros (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Você tenderá a sentir uma vontade maior de afirmar sua identidade na vida social, buscando expressar quem você é de maneira mais espontânea. Além disso, poderá surgir o desejo de mudança nesse setor, impulsionando atitudes mais ousadas. Mesmo assim, será importante equilibrar o entusiasmo com a realidade, evitando exageros. No trabalho, conversas e trocas poderão abrir novos caminhos.

Touro

círculo amarelo com ilustração de touro representando o signo de touro com estrelas amarelas em volta
Ideias transformadoras poderão surgir para o taurino (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Você desejará afirmar a sua autoridade no trabalho. Nesse cenário, ideias transformadoras poderão surgir, o(a) levando a reconsiderar metas profissionais com mais coragem e profundidade. Ao longo do dia, será importante exercer a prudência para não assumir mais responsabilidades do que conseguirá cumprir, assim como confiar na sua intuição.

Gêmeos

círculo amarelo com ilustração de duas mulheres representando o signo de gêmeos com estrelas amarelas em volta
A curiosidade do geminiano o levará a buscar novos estudos, viagens ou experiências (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Nesta terça-feira, o desejo de ampliar os horizontes e questionar crenças antigas se fará presente. Inclusive, a curiosidade o(a) levará a buscar novos estudos, viagens ou experiências que transformem a sua visão de mundo. Conversas profundas poderão inspirar mudanças importantes. Apenas tome cuidado para não exagerar nas expectativas, mantendo os pés no chão ao realizar os planos.

Câncer

círculo amarelo com ilustração de caranguejo representando o signo de câncer com estrelas amarelas em volta
Para o canceriano, as questões financeiras compartilhadas ou laços afetivos poderão pedir clareza (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Emoções intensas e o desejo de compreender o que está oculto nas relações estarão presentes. Nesse contexto, as questões financeiras compartilhadas ou laços afetivos poderão pedir clareza e coragem para encarar verdades importantes. No processo, tome cuidado com o excesso de expectativas, mantendo o equilíbrio ao tomar as decisões.

Leão

círculo amarelo com ilustração de leão representando o signo de leão com estrelas amarelas em volta
O leonino buscará mais verdade e profundidade nas parcerias (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Você buscará mais verdade e profundidade nas parcerias. Com isso, as conversas poderão se tornar decisivas, revelando desejos que estavam ocultos. Ao longo desta terça-feira, deverá tomar cuidado para não idealizar demais o outro ou esperar respostas imediatas, pois tais atitudes possivelmente causarão frustrações.

Virgem

círculo amarelo com ilustração de mulher loira representando o signo de virgem com estrelas amarelas em volta
Será um bom dia para o virginiano cuidar da saúde e ajustar as responsabilidades (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você tenderá a sentir mais energia para reorganizar sua rotina e transformar hábitos que já não contribuem para seu bem-estar. Será um bom dia para cuidar da saúde e ajustar as responsabilidades, com mais clareza sobre o que precisa mudar. Ainda assim, será importante evitar excessos e manter expectativas realistas, cuidando para que cada passo seja equilibrado e sustentável.

Libra

círculo amarelo com ilustração de balança branca representando o signo de libra com estrelas amarelas em volta
Para o libriano, emoções intensas poderão trazer coragem para assumir talentos que estavam guardados (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Você desejará expressar a sua criatividade com mais autenticidade, renovando a forma de viver prazeres, romances e projetos pessoais. Nesse cenário, emoções intensas poderão trazer coragem para assumir talentos que estavam guardados. No processo, apenas evite autocríticas excessivas e permita que a espontaneidade guie suas decisões.

Escorpião

círculo amarelo com ilustração de escorpião representando o signo de escorpião com estrelas amarelas em volta
Para o escorpiano, o desejo de transformar o lar possivelmente surgirá de forma inesperada (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Um movimento intenso o(a) levará a revisitar memórias, emoções profundas e questões familiares com mais consciência. Ademais, o desejo de transformar o lar possivelmente surgirá de forma inesperada, pedindo coragem. Porém, será importante buscar clareza emocional ao longo do dia.

Sagitário

círculo amarelo com ilustração de arco e flecha representando o signo de sagitário com estrelas amarelas em volta
Para o sagitariano, ideias profundas possivelmente surgirão, estimulando diálogos reveladores (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Nesta terça-feira, uma energia mental intensa poderá transformar a forma como pensa, se comunica e interpreta o mundo ao redor. Inclusive, ideias profundas possivelmente surgirão, estimulando diálogos reveladores. No entanto, o ideal será evitar conclusões precipitadas ou exageros nas expectativas, assim como ter clareza na hora de organizar os planos.

Capricórnio

círculo amarelo com ilustração de cabra representando o signo de capricórnio com estrelas amarelas em volta
A atenção do capricorniano estará voltada para as finanças e valores pessoais (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A sua atenção estará voltada para as finanças e valores pessoais, o que despertará o desejo de organizar as prioridades e buscar mais segurança. Será um bom dia para tomar decisões sobre investimentos. No processo, entretanto, deverá equilibrar ousadia com cautela, evitando exageros.

Aquário

círculo amarelo com ilustração de jarro saindo água representando o signo de aquário com estrelas amarelas em volta
Será um bom dia para o aquariano se afirmar e buscar mais autenticidade (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Uma intensidade emocional se fará presente, impulsionando mudanças importantes e o rompimento de velhos hábitos. Será um bom dia para se afirmar e buscar mais autenticidade. Ao mesmo tempo, contudo, conflitos internos poderão gerar tensões nas relações, o que exigirá equilíbrio e cuidado com exageros ou decisões impulsivas.

Peixes

círculo amarelo com ilustração de peixes nadando em círculo representando o signo de peixes com estrelas amarelas em volta
O pisciano sentirá a necessidade de transformar o seu interior (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de transformar o seu interior. Inclusive, a terça-feira será propícia para liberar velhos padrões. Ao longo do dia, procure se conectar com a intuição, cuidar da saúde emocional e permitir pequenas renovações internas, mas também tome cuidado com as emoções intensas, pois elas poderão gerar decisões impulsivas.

