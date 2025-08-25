Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/08/2025

Esta segunda-feira terá o poderá revelar forças internas, ajudando a enxergar com mais clareza quais atitudes devem ser mantidas e quais precisam ser transformadas. O cenário poderá trazer ajustes em responsabilidades, relações e escolhas pessoais, mas cada movimento favorecerá crescimento e estabilidade a longo prazo. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e veja como lidar com as energias do dia!

Áries

Os nativos de Áries precisarão equilibrar a vontade de agir com a necessidade de respeitar os limites dos outros (Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock)

Os relacionamentos despertarão emoções intensas e reações impulsivas. Nesse contexto, será importante equilibrar o desejo de agir com a necessidade de compreender os limites do outro. Conflitos também poderão surgir se houver rigidez ou expectativas irreais. Portanto, procure escutar com mais empatia e escolha suas palavras com maturidade, evitando desentendimentos desnecessários.

Touro

Os nativos do signo de Touro deverão cuidar do corpo nesta segunda-feira (Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock)

O dia exigirá mais energia do que o habitual e será importante canalizar essa força com foco. As tarefas cotidianas ou responsabilidades parecerão bastante desafiadoras, especialmente se houver falta de clareza ou sobrecarga. Atente-se e evite assumir responsabilidades que não conseguirá cumprir. Procure, também, cuidar do seu corpo e manter uma rotina equilibrada.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos sentirão um desejo de buscar prazer neste dia (Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock)

Você sentirá uma vontade intensa de se expressar e buscar prazer. Por outro lado, também encontrará desafios para equilibrar essa energia com mais responsabilidade. Neste dia, sentimentos de frustração poderão surgir se as expectativas não forem realistas, especialmente em relacionamentos ou projetos criativos. Será importante manter o foco e evitar impulsos capazes de trazer desgaste.

Câncer

Os nativos de Câncer poderão sentir tensões ligadas ao ambiente familiar (Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock)

Você sentirá uma tensão emocional ligada ao ambiente familiar e será possível que se depare com limitações internas ou situações que exigirão mais paciência e compreensão. Conflitos do passado poderão surgir, trazendo à tona inseguranças que demandarão enfrentamento. Nesse contexto, atente-se, evite decisões impulsivas e cuide para não se sobrecarregar.

Leão

Os nativos de Leão estarão com a mente repleta de ideias neste dia (Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock)

Sua mente estará mais agitada e cheia de ideias, no entanto você enfrentará dificuldades para expressá-las com clareza. Procure evitar discussões impulsivas, pois a tensão poderá gerar mal-entendidos ou frustrações. Será importante equilibrar a vontade de se impor com a necessidade de ouvir e compreender o outro. Exercite a paciência e cuide para não se sobrecarregar com preocupações.

Virgem

Os nativos de Virgem terão bastante vontade de agir nesta segunda-feira (Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock)

Poderão surgir desafios ligados ao setor financeiro ou aos valores pessoais que pedirão cautela e planejamento. Você sentirá vontade de agir, porém tenderá a se deparar com limitações ou imprevistos, contexto que pedirá disciplina e paciência. Logo, evite decisões impulsivas e analise cada passo com clareza.

Libra

Os nativos de Libra deverão cuidar da autoestima nesta segunda-feira (Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá um conflito interno entre o desejo de se mostrar ao mundo com confiança e uma sensação de insegurança. Nesse cenário, busque cuidar da sua autoestima e evite se cobrar demais. Será possível que se depare com situações confusas que demandarão clareza antes de agir, bem como dedicação ao autocuidado para se equilibrar.

Escorpião

Os nativos de Escorpião viverão um dia favorável para cuidar da saúde mental e espiritual (Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock)

Você poderá sentir uma forte necessidade de lidar com emoções profundas que habitam seu inconsciente. Neste dia, busque cuidar da sua saúde mental e espiritual, evitando se sobrecarregar com cobranças internas ou externas. Será possível, ainda, que se depare com questões do passado, demandando mais acolhimento e perdão.

Sagitário

Os nativos de Sagitário poderão se deparar com confusão nas relações sociais (Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock)

Você poderá se deparar com desafios nas suas amizades, com uma sensação de distanciamento ou confusão nas relações sociais. Nesse contexto, será importante revisar suas expectativas e identificar quem realmente anda ao seu lado. Também evite idealizar demais o outro e mantenha os pés no chão ao lidar com projetos coletivos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio deverão buscar clareza interna antes de agir (Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock)

Sua vida profissional estará envolta por desafios que pedirão paciência e reflexão profunda. Você poderá sentir uma pressão maior para corresponder às expectativas, mas também uma certa confusão sobre o caminho a seguir. Será fundamental evitar decisões precipitadas, bem como buscar clareza interna antes de agir.

Aquário

Os nativos de Aquário deverão evitar idealizações exageradas (Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock)

Você poderá sentir uma inquietação interna relacionada a suas crenças, estudos ou planos de expansão pessoal. Ademais, questões que antes pareciam claras provocarão dúvidas ou confusão, pedindo que reavalie seus caminhos de maneira mais realista. Será preciso evitar idealizações exageradas e buscar fundamentar suas decisões em fatos concretos.

Peixes

Os nativos de Peixes sentirão uma necessidade de transformação interior (Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá uma profunda necessidade de transformação interior, mas também enfrentará desafios emocionais que exigirão cuidado e paciência. Situações envolvendo finanças compartilhadas poderão parecer confusas ou restritivas, pedindo mais clareza e responsabilidade. Nesse contexto, evite se perder em ilusões e busque manter os pés no chão diante das incertezas.