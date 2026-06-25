Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/06/2026

A quinta-feira tenderá a trazer emoções intensas e a necessidade de equilibrar desejos pessoais com responsabilidades práticas. Ao longo do dia, impulsos e possíveis conflitos poderão surgir, exigindo autocontrole e maturidade emocional. Será importante rever atitudes, evitar excessos e agir com mais consciência nas relações e nas decisões financeiras. A paciência e o diálogo serão fundamentais para manter a estabilidade e transformar tensões em aprendizado.

A seguir, confira as previsões do horóscopo e veja o que os astros reservam para o seu signo!

Áries

O ariano sentirá uma necessidade profunda de encarar transformações internas (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você sentirá uma necessidade profunda de encarar transformações internas, lidar com recursos compartilhados ou desapegar de antigos padrões emocionais. No entanto, essa busca por desapego poderá gerar conflitos de interesse nas relações e discussões intensas por motivos financeiros ou afetivos. Procure controlar seus impulsos e direcionar sua energia para resolver pendências com paciência e maturidade.

Touro

O taurino precisará agir com calma e maturidade para encontrar equilíbrio diante de frustrações (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Você poderá se deparar com impaciência, conflitos e cobranças emocionais ou financeiras em suas relações mais próximas. Será fundamental controlar a irritação e evitar reações impulsivas ou disputas, pois provocações externas e expectativas afetivas frustradas poderão gerar brigas desgastantes. Procure agir com calma e maturidade para encontrar equilíbrio.

Gêmeos

O geminiano sentirá necessidade de se dedicar à rotina de trabalho e aos cuidados com a saúde (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você sentirá necessidade de se dedicar à rotina de trabalho e aos cuidados com a saúde. Entretanto, esse foco nas tarefas poderá ser afetado pelo desejo de relaxar ou buscar prazer, gerando indisciplina e possíveis conflitos com pessoas ao seu redor. Procure agir com maturidade e canalizar sua energia de forma produtiva.

Câncer

O canceriano deverá direcionar a energia para atividades prazerosas (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Você poderá sentir uma agitação interna e uma vontade maior de se expressar, mas a comunicação poderá ser prejudicada devido à irritação. Nesse cenário, haverá tendência a agir por impulso diante de desentendimentos. Logo, tenha mais paciência para evitar conflitos desnecessários. Procure direcionar sua energia para atividades prazerosas e mantenha a calma antes de tomar qualquer decisão.

Leão

O leonino precisará evitar tentar controlar as emoções dos outros (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de cuidar do seu espaço pessoal e lidar com questões familiares. No entanto, a busca por acolhimento e segurança interna poderá ser prejudicada por conflitos ou cobranças nas relações afetivas. Será preciso evitar tentar controlar as emoções dos outros, desapegar de antigas mágoas e agir com paciência e maturidade.

Virgem

O virginiano precisará agir com diplomacia e paciência ao se expressar (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você poderá enfrentar sentimentos de insatisfação e desconforto nas conversas ou ao lidar com pessoas ao seu redor. Será fundamental controlar a forma de se comunicar e evitar cobranças, pois frustrações poderão gerar mal-entendidos e desgastar relações importantes. Procure agir com diplomacia e paciência ao se expressar.

Libra

O libriano precisará agir com cautela para não comprometer a estabilidade material (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Você desejará organizar suas finanças, mas poderá se deparar com dificuldades para equilibrar desejos e realidade. Essa tensão poderá levá-lo(a) a gastos impulsivos ou a uma sensação de insatisfação, exigindo mais consciência sobre o que realmente é necessário. Nesse cenário, procure agir com cautela para não comprometer sua estabilidade material.

Escorpião

O escorpiano deverá evitar cobrar afeto e buscar manter a harmonia interna (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado para que carências afetivas e oscilações de humor não interfiram na forma como se apresenta ao mundo ou interage com os outros. Será essencial desenvolver inteligência emocional para evitar gastos impulsivos ou a busca por prazeres imediatos como compensação de vazios internos. Evite cobrar afeto e busque manter sua harmonia interna.

Sagitário

O sagitariano precisará organizar as emoções para recuperar o bem-estar (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você poderá sentir necessidade de se recolher, mas o excesso de sensibilidade poderá gerar incertezas e afetar sua autoestima. A oscilação de humor tenderá a dificultar o equilíbrio entre suas vontades e as demandas externas, criando instabilidades nas relações e uma tendência a gastos por impulso. Procure organizar suas emoções para recuperar o bem-estar.

Capricórnio

O capricorniano sentirá forte necessidade de se conectar com amigos, participar de projetos sociais e planejar o futuro (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Você sentirá forte necessidade de se conectar com amigos, participar de projetos sociais e planejar o futuro. No entanto, essa busca por apoio em grupo poderá ser prejudicada por insatisfações afetivas, divergências de valores ou cobranças nas relações mais próximas. Procure equilibrar seus desejos com as necessidades dos outros por meio do diálogo claro.

Aquário

O aquariano deverá agir com calma e maturidade diante de cobranças e conflitos (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você poderá se deparar com conflitos entre suas ambições profissionais, desejos financeiros e demandas das relações. Será fundamental controlar a irritação e evitar reações impulsivas diante de cobranças, pois a pressa e a insatisfação afetiva poderão afetar sua imagem. Procure agir com calma e maturidade.

Peixes

O pisciano desejará expandir horizontes e buscar novos conhecimentos (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Você desejará expandir horizontes e buscar novos conhecimentos. Entretanto, essa busca por crescimento poderá ser afetada por impaciência, conflitos e tendência a gastos por impulso ou busca exagerada por prazer. Procure controlar a irritação e agir com maturidade, organizando suas metas com paciência e evitando discussões desnecessárias.