Variedades

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/11/2025

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Thaís Mariano
- Atualizado: 24/11/25 06h06
Ao longo desta segunda-feira, algumas energias impulsionarão escolhas, enquanto outras despertarão questionamentos (Imagem: sarayut_sy | Shutterstock)

Esta segunda-feira trará um cenário dinâmico, no qual cada nativo perceberá tanto avanços quanto desafios que pedirão foco, equilíbrio e discernimento. As energias celestes impulsionarão novas escolhas e fortalecerão atitudes firmes em diferentes áreas da vida. Além disso, algumas situações despertarão questionamentos importantes, enquanto outras abrirão espaço para um crescimento gradual. Confira as previsões do horóscopo para o seu signo e saiba como se preparar para o dia!

Áries

Ilustração do símbolo de áries em círculo rosa e fundo roxo
Será importante que os arianos reflitam sobre os limites e as prioridades no setor profissional (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você poderá se deparar com uma certa tensão entre suas ambições profissionais e a necessidade de manter equilíbrio nas responsabilidades. Será um dia para refletir sobre os limites e as prioridades no trabalho, evitando exageros ou promessas que não possa cumprir. Procure ter cautela e planejamento para lidar com expectativas externas.

Touro

Ilustração do símbolo de touro em círculo rosa e fundo roxo
A determinação será essencial para os taurinos lidarem com as responsabilidades extras (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você sentirá uma pressão maior para se destacar e conquistar reconhecimento na carreira. Contudo, desafios inesperados poderão testar sua paciência e seu equilíbrio. Será um dia favorável para reavaliar metas profissionais e ajustar estratégias, evitando decisões impulsivas. Sua determinação será essencial para lidar com responsabilidades extras nesta segunda-feira.

Gêmeos

Ilustração do símbolo de gêmeos em círculo rosa e fundo roxo
Os geminianos sentirão a necessidade de revisar as crenças e ampliar os horizontes (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Uma necessidade intensa de revisar suas crenças e ampliar horizontes se fará presente. Entretanto, você também poderá se deparar com desafios que afetarão sua confiança e paciência. Situações inesperadas trarão, ainda, percepções valiosas sobre seus objetivos de longo prazo. Será um dia para refletir antes de tomar decisões importantes e equilibrar sua ambição.

Câncer

Ilustração do símbolo de câncer em círculo rosa e fundo roxo
Ao longo desta segunda-feira, algumas crises revelarão boas oportunidades financeiras para os cancerianos (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você poderá se deparar com emoções profundas e situações que exigirão desapego ou transformações pessoais significativas. Será um dia em que crises revelarão oportunidades de crescimento financeiro e emocional. Busque agir com cautela e não se deixar levar por impulsos. Confie em sua intuição, mas mantenha os pés no chão.

Leão

Ilustração do símbolo de touro em círculo rosa e fundo roxo
Os leoninos desejarão buscar mais equilíbrio no setor afetivo (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de buscar mais equilíbrio nos relacionamentos. No entanto, alguns conflitos ou exageros poderão surgir. Parcerias pessoais ou profissionais pedirão negociações e ajustes, e os diálogos sinceros serão essenciais para evitar mal-entendidos. Será um dia de aprendizado sobre limites, no qual paciência e diplomacia trarão bons resultados.

Virgem

Ilustração do símbolo de virgem em círculo rosa e fundo roxo
Os virginianos sentirão uma necessidade intensa de reorganizar sua rotina e cuidar da saúde (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você sentirá uma necessidade intensa de reorganizar sua rotina e cuidar da saúde. Porém, surgirão desafios que exigirão disciplina e foco. Ademais, situações confusas no trabalho ou na rotina poderão aparecer, pedindo atenção e transformação. Será um dia para aprofundar seu autoconhecimento e eliminar hábitos que não servem mais.

Libra

Ilustração do símbolo de libra em círculo rosa e fundo roxo
Paixões ou projetos criativos poderão trazer revelações profundas para os librianos (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você vivenciará emoções intensas em sua vida afetiva e em situações de lazer que exigirão maturidade e reflexão. Paixões ou projetos criativos poderão levar a revelações profundas, mas também a desafios capazes de testar seus limites. Será um dia propício para transformar padrões antigos, equilibrando diversão e responsabilidade.

Escorpião

Ilustração do símbolo de escorpião em círculo rosa e fundo roxo
As emoções e o ambiente familiar ganharão destaque na segunda-feira dos escorpianos (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você poderá sentir a necessidade de lidar com emoções profundas relacionadas ao lar e à família, enfrentando mudanças que precisarão de transformação e desapego. Conflitos antigos ressurgirão, oferecendo oportunidades de cura e renovação. Será um dia para refletir sobre o que lhe traz segurança emocional e estabelecer limites saudáveis.

Sagitário

Ilustração do símbolo de sagitário em círculo rosa e fundo roxo
Os sagitarianos desejarão organizar as finanças e os valores pessoais (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

A necessidade de reorganizar suas finanças e valores pessoais, buscando maior segurança e estabilidade, estará presente. Será um dia para refletir sobre suas prioridades materiais e investimentos, avaliando com cautela cada decisão. Além disso, desejos de conforto e prosperidade poderão surgir. Nesse cenário, procure equilibrar ambição e prudência.

Capricórnio

Ilustração do símbolo de capricórnio em círculo rosa e fundo roxo
Os capricornianos sentirão uma necessidade intensa de expandir horizontes e buscar reconhecimento (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá uma necessidade intensa de expandir horizontes e buscar reconhecimento. No entanto, situações inesperadas poderão afetar sua confiança e paciência. Será um dia para equilibrar ambição e prudência, evitando exageros ou decisões impulsivas. Seu crescimento pessoal dependerá de reflexão cuidadosa e ajuste de metas.

Aquário

Ilustração do símbolo de aquário em círculo rosa e fundo roxo
Situações confusas ou inesperadas trarão aprendizados valiosos para os aquarianos (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você estará bastante introspectivo(a), lidando com emoções e questões inconscientes que precisarão de atenção e compreensão. Será um dia para reflexão profunda, meditação e revisão de hábitos que não servem mais. Além disso, situações confusas ou inesperadas trarão aprendizados valiosos sobre seu crescimento pessoal — esteja atento(a).

Peixes

Ilustração do símbolo de peixes em círculo rosa e fundo roxo
Conexões antigas trarão lições importantes para os piscianos (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, poderão surgir desafios em suas amizades e grupos, com situações que precisarão de equilíbrio entre a necessidade de independência e de cooperação. Será um dia para reavaliar objetivos coletivos e expectativas em seus relacionamentos sociais, evitando exageros ou idealizações. Além disso, conexões antigas trarão lições importantes.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna