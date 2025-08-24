Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/08/2025

Neste domingo, o movimento dos astros trará uma energia voltada para organização, reflexão e amadurecimento, afetando cada signo de maneira singular. Enquanto alguns sentirão a necessidade de cuidar da rotina, das finanças ou da saúde, outros serão convidados a olhar para dentro, rever emoções profundas ou buscar maior equilíbrio nas relações. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo!

Áries

O dia será favorável para o ariano cuidar da saúde e da rotina (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Neste domingo, a sua atenção estará voltada para as tarefas da casa. Inclusive, o seu forte senso de organização poderá ajudá-lo(a) a resolver pendências e colocar a vida em ordem. Será um dia favorável para cuidar da saúde e da rotina, aproveitando para ajustar hábitos e melhorar a produtividade. Apesar disso, procure não ignorar os sinais do corpo.

Touro

A produtividade do taurino estará em alta (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Você buscará cuidar da rotina e da saúde, organizando as tarefas e colocando os compromissos em ordem. Nesse cenário, pequenos ajustes poderão trazer uma sensação de equilíbrio e bem-estar. Para ajudar neste dia, a sua produtividade tenderá a aumentar. Contudo, será importante respeitar os próprios limites.

Gêmeos

O geminiano deverá refletir sobre o que realmente lhe traz satisfação (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Você poderá sentir certa dificuldade para se expressar ou aproveitar os pequenos prazeres do dia. A tendência será se cobrar em excesso, inclusive nos momentos de lazer. Diante disso, procure refletir sobre o que realmente lhe traz satisfação, sem priorizar as expectativas externas.

Câncer

O canceriano estará mais sensível às questões familiares e emocionais (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Neste domingo, você poderá se sentir mais sensível às questões familiares e emocionais, com vontade de organizar tanto o espaço interno quanto o externo. No entanto, é possível que surjam dúvidas ou inseguranças sobre por onde começar. Por isso, evite se cobrar demais: o dia pedirá calma, paciência e conexão com aquilo que lhe transmite segurança.

Leão

O leonino deverá organizar as ideias antes de se posicionar (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Neste domingo, você poderá se sentir dividido(a) entre o desejo de se comunicar com clareza e a dificuldade em encontrar as palavras certas. Algumas conversas poderão gerar confusões. Por isso, evite assumir compromissos que não conseguirá cumprir e organize bem as ideias antes de se posicionar.

Virgem

O virginiano deverá dedicar mais atenção as questões de valor pessoal e as finanças (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Questões ligadas ao valor pessoal e às finanças pedirão um olhar mais realista. Como resultado, você poderá se sentir inseguro(a) sobre os seus recursos e talentos. Por outro lado, essa situação será importante para organizar o que realmente for essencial em sua vida. No processo, apenas evite decisões impulsivas ou baseadas nas emoções.

Libra

O dia será ideal para o libriano se conectar com o mundo interior e ouvir a própria intuição (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Você desejará se recolher neste domingo. Inclusive, será um dia ideal para se conectar com o mundo interior e ouvir a própria intuição. No processo, procure silenciar a mente e cuidar do bem-estar emocional e das energias com mais atenção, pois isso lhe trará clareza.

Escorpião

O dia será favorável para o escorpiano alinhar os seus ideais com ações concretas (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Haverá a chance de se engajar em causas coletivas ou projetos que tenham propósito e praticidade. Será um bom dia para alinhar os seus ideais com ações concretas, contribuindo para algo que tenha significado. Ainda neste domingo, as amizades e conexões sociais tenderão a receber bastante atenção.

Sagitário

O foco do sagitariano estará nas questões profissionais (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com questões profissionais e metas de longo prazo. Será um dia favorável para assumir responsabilidades com mais clareza e mostrar comprometimento. Inclusive, desde que mantenha o foco nos detalhes e uma postura prática, o seu esforço e dedicação poderão ser reconhecidos.

Capricórnio

O domingo será favorável para o capricorniano organizar planos a longo prazo (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Você sentirá um impulso para buscar conhecimento de maneira prática e estruturada. Assuntos ligados a estudos, viagens ou crenças poderão ganhar um tom mais realista e exigente, e o seu olhar estará mais crítico em relação ao que realmente promove crescimento. Em resumo, o domingo será favorável para organizar planos de longo prazo com base em fundamentos concretos.

Aquário

O domingo será favorável para o aquariano lidar com assuntos delicados de forma prática (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Neste domingo, você sentirá a necessidade de refletir e entender melhor os sentimentos profundos. No processo, poderá se deparar com desafios relacionados à busca por controle. Por outro lado, as transformações internas tenderão a ficar mais intensas. De modo geral, será um bom dia para encarar as suas sombras e lidar com assuntos delicados de forma prática e consciente.

Peixes

O pisciano terá um bom dia para ouvir mais, dialogar com objetividade e rever acordos com maturidade (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Os relacionamentos pedirão mais equilíbrio, discernimento e entrega. Com isso, você poderá perceber o que precisa ser ajustado nas relações. Será um bom dia para ouvir mais, dialogar com objetividade e rever acordos com maturidade. No entanto, deverá evitar idealizações.