Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/09/2025

Nesta terça-feira, os astros trarão uma atmosfera marcada por dinamismo e intensidade emocional. Cada nativo poderá sentir esses efeitos de forma particular — seja diante de desafios nos relacionamentos, pressões no trabalho ou inquietações internas. Por outro lado, os movimentos astrológicos também tornarão o dia favorável para agir com coragem e sabedoria. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo!

Áries

O ariano deverá cultivar a paciência, buscar harmonia e ouvir o outro com atenção (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Os relacionamentos ganharão um tom intenso e dinâmico, despertando paixões, mas também desafios para manter o equilíbrio. Inclusive, a vontade de agir e impor as suas ideias nesse setor estará presente e poderá gerar conflitos, especialmente se a impulsividade falar mais alto. Diante disso, será importante cultivar a paciência, buscar harmonia e ouvir o outro com atenção.

Touro

O taurino deverá equilibrar o entusiasmo com a organização (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Nesta terça-feira, o ritmo de trabalho tenderá a estar mais acelerado, trazendo uma energia intensa e o desejo de concluir as tarefas rapidamente. Nesse cenário, será importante ter cuidado com a sobrecarga ou a impaciência, já que ambas poderão levar a erros ou ao estresse. Além disso, equilibrar o entusiasmo com a organização e manter atenção aos detalhes fará toda a diferença.

Gêmeos

O geminiano deverá buscar o equilíbrio entre a ousadia e a moderação (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

A criatividade e o desejo de se divertir estarão em destaque, trazendo entusiasmo para novos projetos e momentos de lazer. Além disso, poderá surgir um impulso para expressar os sentimentos de forma intensa. No entanto, será importante ter cuidado para não exagerar ou agir de maneira impulsiva em situações emotivas. Busque, portanto, o equilíbrio entre a ousadia e a moderação.

Câncer

O canceriano terá o desejo de melhorar o ambiente ao redor (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

As emoções ligadas ao lar e à família estarão mais intensas, despertando o desejo de melhorar o ambiente ao redor. Todavia, haverá a possibilidade de conflitos, especialmente se você sentir que as suas necessidades não estão sendo compreendidas. Diante desse cenário, deverá buscar o equilíbrio entre agir com determinação e respeitar o espaço dos outros.

Leão

O leonino poderá sentir a necessidade de equilibrar as emoções com os cuidados ligados ao lar (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Você poderá sentir a necessidade de equilibrar as emoções com os cuidados ligados ao lar. O dia tenderá a ser favorável para agir com coragem, mas sem permitir que os impulsos afetem as relações próximas. Ainda nesta terça-feira, algumas tensões poderão surgir, sobretudo em torno de crenças ou planos, o que pedirá uma revisão das suas prioridades.

Virgem

O virginiano poderá sentir a necessidade de expressar as opiniões com mais firmeza (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Sua mente estará agitada e repleta de ideias. Como consequência, você poderá sentir a necessidade de expressar suas opiniões com mais firmeza. Nesse processo, será importante equilibrar os impulsos do dia para evitar conflitos desnecessários. Ainda nesta terça-feira, novas oportunidades poderão surgir, mas será essencial ter cuidado para não se deixar levar por exageros.

Libra

O libriano sentirá uma energia intensa ligada aos valores pessoais e às finanças (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Você sentirá uma energia intensa ligada aos valores pessoais e às finanças, o que despertará o desejo de proteger o que é seu. No processo, poderá surgir uma tensão entre a necessidade de segurança e a vontade de transformação. Diante disso, o ideal será evitar decisões que possam causar desgastes com pessoas próximas.

Escorpião

O escorpiano deverá priorizar a escuta e o silêncio (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Reflexões profundas poderão surgir de forma inesperada, trazendo à tona pensamentos que estavam escondidos. De modo geral, será um dia sensível. Por isso, a escuta e o silêncio se tornarão valiosos. Ainda nesta terça-feira, haverá a possibilidade de exageros na interpretação de alguns sentimentos. Logo, evite tirar conclusões precipitadas.

Sagitário

O sagitariano dedicará mais atenção às relações sociais (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção às relações sociais. Nesse período, haverá trocas intensas com amigos ou em projetos coletivos, acompanhadas de entusiasmo ao compartilhar visões e planos. No entanto, será importante tomar cuidado para não prometer mais do que poderá cumprir e ajustar as expectativas à realidade.

Capricórnio

O capricorniano terá entusiasmo para expandir as metas profissionais (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção à carreira, com pensamentos voltados para decisões importantes nesse setor. Haverá entusiasmo para expandir suas metas profissionais, mas será essencial equilibrar a ambição com a realidade. Evite também se sobrecarregar com expectativas elevadas ou assumir mais compromissos do que poderá cumprir.

Aquário

O aquariano sentirá a necessidade de expandir os horizontes (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de expandir os horizontes, seja por meio de conversas profundas, estudos ou viagens. Para ajudar, as suas ideias tenderão a fluir com clareza. No entanto, deverá tomar cuidado para não exagerar nas palavras ou nas promessas. Ainda nesta terça-feira, uma inquietação poderá surgir. Logo, procure valorizar os encontros que ampliam a sua visão de mundo.

Peixes

O pisciano estará mais sensível aos movimentos do inconsciente (Imagem: LighteniR | Shutterstock)

Assuntos emocionais profundos poderão surgir, exigindo reflexão e conversas sinceras. Como resultado, você estará mais sensível aos movimentos do inconsciente e com uma percepção aguçada. O dia tenderá a favorecer transformações internas, mas será importante evitar assumir muitos compromissos ou fazer julgamentos precipitados.