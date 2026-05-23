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Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/05/2026

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 23/05/26 06h06
O dia será de aprendizados valiosos e crescimento pessoal para os nativos (Imagem: ImageSymphony | Shutterstock)

O sábado será marcado por mudanças em diversas áreas da vida. Embora esse cenário possa gerar tensões e conflitos, ele também poderá levar à quebra de padrões, aprendizados valiosos e crescimento pessoal. Tudo irá depender da forma como cada nativo reage diante de situações que fogem do seu controle. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como usar as energias do dia a seu favor! 

Áries

Ilustração do signo de áries em amarelo, em um fundo preto, com uma estrela do lado esquerdo superior
O ariano precisará redobrar a atenção com as tarefas e com a comunicação no trabalho (Imagem: Junna Grant | Shutterstock)

Você precisará redobrar a atenção com as tarefas e com a comunicação no trabalho. Isso porque haverá tendência a mal-entendidos e imprevistos. Será fundamental controlar a ansiedade e evitar o excesso de autocrítica ao lidar com cobranças. Ao resolver uma pendência por vez, conseguirá manter o equilíbrio e superar os desafios do dia. 

Touro

Ilustração do signo de touro em amarelo, em um fundo preto, com uma estrela do lado esquerdo superior
O taurino deverá buscar clareza ao se comunicar com pessoas próximas (Imagem: Junna Grant | Shutterstock)

Neste sábado, tenha cautela ao expressar suas ideias e buscar diversão. Isso porque haverá o risco de mal-entendidos, críticas excessivas e discussões causadas pela impaciência. Além disso, poderá haver um conflito entre o seu desejo de se destacar e a necessidade de organizar os pensamentos. Para amenizar as tensões do dia, procure ter clareza ao se comunicar com pessoas próximas. 

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em amarelo, em um fundo preto, com uma estrela do lado esquerdo superior
O geminiano deverá organizar os pensamentos antes de falar (Imagem: Junna Grant | Shutterstock)

Uma agitação interna poderá gerar mal-entendidos nas conversas familiares, atrapalhando a harmonia do lar. Nesse cenário, haverá dificuldade em alinhar o que sente com a forma como se expressa, o que tenderá a transformar pequenas preocupações do cotidiano em discussões confusas e desgastantes. Diante disso, procure organizar os pensamentos antes de falar. 

Câncer

Ilustração do signo de câncer em amarelo, centralizado em um fundo preto
O canceriano deverá ter calma e flexibilidade diante de situações que fogem do seu controle (Imagem: Junna Grant | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com imprevistos e tensões na rotina. Além disso, a comunicação e os pensamentos poderão estar acelerados, aumentando o risco de mal-entendidos ou discussões motivadas pela impaciência. Procure ter calma e flexibilidade diante de situações que fogem do seu controle, evitando reações impulsivas. 

Leão

Ilustração do signo de leão em amarelo, centralizado em um fundo preto
O leonino deverá cortar excessos e buscar alternativas mais práticas para equilibrar as finanças (Imagem: Junna Grant | Shutterstock)

Você poderá enfrentar imprevistos na vida financeira, especialmente em relação aos gastos pessoais. Essa instabilidade, por sua vez, tenderá a afetar a sua necessidade de segurança e estabilidade. Com isso, será importante manter a calma para não agir por impulso diante das mudanças. Além disso, procure cortar excessos e buscar alternativas mais práticas para equilibrar as finanças. 

Virgem

Ilustração do signo de virgem em amarelo, em um fundo preto, com uma estrela do lado direito inferior
O virginiano deverá manter a calma diante de mudanças inesperadas (Imagem: Junna Grant | Shutterstock)

Uma inquietação interna fará com que deseje reorganizar a vida pessoal. No processo, porém, poderá enfrentar resistências e imprevistos, o que o(a) deixará impaciente. Ao manter a calma diante de mudanças ou notícias inesperadas que contrariem os seus planos, será possível evitar conflitos desnecessários com as pessoas ao redor. 

Libra

Ilustração do signo de libra em amarelo, em um fundo preto, com uma estrela do lado direito superior
O libriano deverá evitar ações impulsivas diante de situações estressantes (Imagem: Junna Grant | Shutterstock)

Ao longo deste sábado, mudanças na rotina, notícias inesperadas ou imprevistos na comunicação poderão levar ao cansaço, afetando o seu rendimento. Será necessário evitar ações impulsivas diante de situações estressantes, bem como encontrar uma solução para que os seus planos não sejam atrapalhados por esse novo cenário. 

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em amarelo em um fundo preto, com uma estrela do lado direito superior
O escorpiano precisará ter cautela ao lidar com os projetos em grupo (Imagem: Junna Grant | Shutterstock)

Você precisará ter cautela ao lidar com os projetos em grupo, uma vez que mudanças inesperadas e opiniões divergentes poderão gerar tensões e desestabilizar os seus planos. Será fundamental agir com flexibilidade diante de situações que fogem do seu controle. Procure observar as transformações com calma e racionalidade, evitando reações rebeldes. 

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em amarelo, em um fundo preto, com uma estrela do lado direito inferior
O sagitariano deverá manter a calma para evitar reações impulsivas (Imagem: Junna Grant | Shutterstock)

As ambições profissionais tenderão a entrar em conflito com os detalhes da vida cotidiana, gerando tanto tensões no ambiente de trabalho quanto um desgaste físico e emocional. Nesse cenário, a calma e a flexibilidade serão essenciais para evitar reações impulsivas ou rupturas precipitadas. 

Capricórnio 

Ilustração do signo de capricórnio em amarelo, em um fundo preto, com uma estrela do lado direito superior
O capricorniano deverá manter a mente aberta diante de novos cenários (Imagem: Junna Grant | Shutterstock)

As exigências da realidade e imprevistos marcantes poderão afetar as suas certezas e desafiar os planos, especialmente os que envolvem a quebra de padrões e a busca por novos horizontes. Para amenizar as tensões do dia, procure manter a mente aberta diante desse novo cenário, evitando tomar decisões precipitadas. 

Aquário 

Ilustração do signo de aquário em amarelo, em um fundo preto, com uma estrela do lado esquerdo superior
O aquariano deverá desapegar de padrões que já não funcionam (Imagem: Junna Grant | Shutterstock)

Você poderá enfrentar imprevistos na rotina, o que impactará principalmente as finanças, as emoções e o desejo de controle. Será preciso paciência para não agir de forma impulsiva diante de surpresas desagradáveis. E o mais importante: procure se desapegar de padrões que já não funcionam. 

Peixes

Ilustração do signo de peixes em amarelo, centralizado em um fundo preto
O pisciano deverá manter o equilíbrio emocional diante de atitudes inesperadas (Imagem: Junna Grant | Shutterstock)

Uma certa agitação nos relacionamentos afetivos ou profissionais poderá gerar imprevistos e conversas desafiadoras. Será necessário manter o equilíbrio emocional diante de atitudes inesperadas que afetem os seus planos. Procure resolver as divergências com flexibilidade, evitando agir de forma impulsiva ou controlar o comportamento do outro. 

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